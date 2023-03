Bratislavská vodárenská spoločnosť odstraňuje poruchy potrubia pri Sade Janka Kráľa

„Haváriu spôsobil priečny zlom na potrubí z roku 1971. Podľa projektovej dokumentácie malo byť toto potrubie z ocele. Ale priamo na mieste sme zistili, že bolo vybudované zo šedej zliatiny, ktorá je za určitých okolností náchylná na tento typ porúch,“ približuje mestská spoločnosť.

BVS aktuálne odkopáva potrubie, aby zistila presný rozsah poškodenia a mohla kriticky poškodený úsek nahradiť. Koľko bude oprava trvať, nie je ešte známe. „Presný čas bude možné určiť až po definitívnom odkopaní poškodeného potrubia,“ podotýka BVS.

Dodávka vody je v súčasnosti obmedzená už len v niektorých prevádzkach v tesnej blízkosti Viedenskej cesty.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla je hlavnou úlohou pre mesto zabezpečiť bezpečnosť v Sade Janka Kráľa. Týka sa to najmä stromov, ktoré môžu mať problémy s podmytím koreňov. „Začíname skúšky stromov s naším arboristom, aby sme mohli čo najskôr povedať, že Sad Janka Kráľa je bezpečný,“ približuje Vallo na sociálnej sieti. Hasiči majú zároveň odčerpávať do Dunaja vodu z najväčšieho jazera, ktoré v parku vytečená voda vytvorila.

Prvky z tzv. „cvička“ pod Mostom SNP sú síce podľa primátora v poriadku, budú ich však musieť na čas demontovať. Je potrebné pod nimi urobiť nový povrch. Asfalt pod gumovým povrchom je totiž odplavený. „Urobíme to čím skôr, bezpečnosť je prvoradá,“ ubezpečuje Vallo.

Spoločnosť Incheba pre TASR uviedla, že porucha potrubia vážne poškodila asfalt a príjazdovú komunikáciu na vjazde do areálu výstavno-kongresového centra. Zatopené boli aj viaceré pokladnice. „Aktuálne zisťujeme, či voda poškodila elektrické siete a vedenia, prípadne či napáchala ďalšie škody, ktoré na prvý pohľad nie sú zrejmé,“ povedala hovorkyňa Incheby Martina Macková. Predpokladá, že presnejšiu výšku škôd na majetku by mohli poznať do konca týždňa.

Udalosť sa dotkla aj výstavy Motocykel, ktorá sa vo výstavisku konala do nedele. „Počas včerajšieho dňa sme sústredili všetku energiu na to, aby sa následky havárie čo najmenej dotkli návštevníkov a vystavovateľov,“ ubezpečila Macková s tým, že sa spoločnosť za zníženie komfortu ospravedlňuje.

Sad Janka Kráľa a jeho okolie zaplavila 12. marca voda. Došlo k poruche na jednom z veľkých transportných vodovodných potrubí vedúcich z vodného zdroja Pečniansky les. K poruche došlo okolo 11.00 h. Sad zostal pre verejnosť otvorený, avšak niektoré úseky označené páskami mestskej polície prístupné neboli.