Z okna vyhadzujú aj desaťtisíce eur. Podvodníci útočia na slovenských seniorov, banka sa rozhodla zakročiť

„Moja známa mala telefonát, že jej pracovníci banky vykrádajú účet a aby si išla peniaze vybrať,“ hovorí o nedávnej skúsenosti svojej známej Marta Gregušová (69) z Trenčína, ktorá sa zapojila do pilotného programu finančného vzdelávania Národnej banky Slovenska (NBS) s názvom 5peňazí. Príbeh jej známej nemá šťastný koniec. Dôchodkyňu pripravili podvodníci o úspory a prišla aj o doklady.

Prvých tridsať dobrovoľníkov sa zapojilo do pilotného projektu finančného vzdelávania seniorov Národnej banky Slovenska.

Pilotný projekt finančného vzdelávania, do ktorého sú zapojené tri najväčšie seniorské organizácie, má takýmto podvodom zabrániť. Seniori sa po absolvovaní kurzu môžu stať lektormi, ktorí budú ďalej vzdelávať svojich rovesníkov.

Známa pani Marty mala podľa pokynov podvodníkov vložiť peniaze do kabelky a odložiť ju na konkrétnom mieste s tým, že jej ju neskôr vrátia. „Aj jej vybavili odvoz do banky taxíkom,“ rozpráva ďalej. Dôchodkyňa zanechala kabelku s peniazmi a dokladmi na dohodnutom mieste a vrátila sa domov. „O dve hodiny neskôr im telefonovala, že kabelku stále nemá,“ dodáva pani Marta. Úspory vo výške štyritisíc eur spolu s dokladmi už viac nevidela. Prípad sa odohral asi pred dvomi mesiacmi.

Peniaze a šperky leteli oknom

Aj v okolí ďalšej účastníčky projektu Viery Michalcovej (73) z Myjavy sa odohrali pokusy o podvod. Pozná však aj prípad ženy, ktorá podvodníkom naletela. „Z okna vyhodila peniaze aj šperky,“ vraví. Kontaktovať ju mali údajní policajti s tým, že k nej príde podvodník. „Aby ju neokradol, cennosti mala vyhodiť von,“ spresňuje pani Viera. Aj tento prípad je celkom čerstvý, odohral sa pred Vianocami.

Podobné príbehy nie sú ojedinelé. Seniori majú v priemere najviac nasporených peňazí, s ktorými môžu disponovať a zároveň sú jednou z najzraniteľnej­ších skupín. Monika Piknová, krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trenčíne, upozorňuje, že seniori nad 60 rokov sú chránenými osobami a v Trestnom zákone majú osobitné postavenie.

Kto je najviac ohrozený Ide najmä o osamelo žijúcich seniorov nad 60 rokov, ktorí majú zriadenú pevnú telefónnu linku. Páchateľ ich kontaktuje získaním telefónneho čísla vo verejne dostupnom telefónnom zozname.

„Pri podvode je trestná sadzba do dvoch rokov pri prvom odseku. Pokiaľ pôjde o seniora, tak už je sadzba 3 až 10 rokov za ten istý skutok. To isté platí pri vydieraniach či lúpežiach,“ spresňuje Piknová. Myslí si, že zákon ich chráni dostatočne, no seniori musia s políciou spolupracovať a čo najskôr podvod oznámiť. Ako hovorí, podvodníkov nie je jednoduché vypátrať. Ide o organizované skupiny, ktoré pôsobia po celom Slovensku.

V uplynulých mesiacoch prišli seniori v jednom prípade o 14-tisíc eur a v druhom prípade o 30-tisíc eur. „Podvodníci nepýtajú len peniaze, ale aj šperky či iné cennosti, ktoré majú ľudia doma,“ dodáva trenčianska krajská prokurátorka. Mnoho seniorov cíti hanbu, že naleteli podvodníkom a prišli o celoživotné úspory. Tie môžu byť v rôznej výške. „Veľa prípadov sa preto ani neodhalí,“ dopĺňa zástupca Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Foto: Žaneta Mikulíková seniori, projekt, 5peňazí, NBS, Trenčín Účastníci projektu finančného vzdelávania s názvom 5peňazí poznajú vo svojom okolí prípady seniorov, ktorí naleteli podvodníkom a prišli o úspory či cennosti.

Foto: Žaneta Mikulíková seniori, projekt, 5peňazí, NBS, Trenčín, vzdelávanie Seniori si v projekte prejdú niekoľko tém. Začali vzťahom k peniazom.

Práca s rozpočtom a ochrana pred podvodníkmi

Pilotný projekt NBS je zameraný na finančné vzdelávanie. So seniormi si v priebehu jari prejdú viacero tém. „Začíname vzťahom k peniazom, rodinným rozpočtom a venovať sa budeme aj nekalým praktikám a podvodom. Budeme ich tiež školiť, ako vzdelávať ďalších. Naše lektorky učia netradičným spôsobom, a to chceme našim ambasádorom sprostredkovať,“ približuje Júlia Čilíková, výkonná riaditeľka Úseku dohľadu a ochrany finančných spotrebiteľov NBS.

Zdôrazňuje, že ide o rovesnícke vzdelávanie. Seniori, ktorí prejdú kurzom, sa majú stať ambasádormi, ktorí budú nadobudnuté poznatky odovzdávať rovesníkov vo svojom okolí. „Využijeme ich životnú skúsenosť i kontakty,“ dodáva s tým, že takto chcú postupne vyškoliť skupiny seniorov v každom kraji. Zdôrazňuje, že nejde o jediný projekt NBS, ktorý sa týka vzdelávania seniorov.

Podvody na senioroch Počet prípadov a spôsobená škoda od roku 2017: Rok 2017 – 166 prípadov, 592 000 eur

– 166 prípadov, 592 000 eur Rok 2018 – 199 prípadov, 877 000 eur

– 199 prípadov, 877 000 eur Rok 2019 – 142 prípadov, 699 000 eur

– 142 prípadov, 699 000 eur Rok 2020 – 73 prípadov, 693 000 eur

– 73 prípadov, 693 000 eur Rok 2021 – 133 prípadov, 814 000 eur

– 133 prípadov, 814 000 eur Rok 2022 – 241 prípadov, 1 905 000 eur V roku 2022 zaevidovala polícia najväčší nárast prípadov v Bratislavskom kraji a Trnavskom kraji, pričom najväčší výskyt bol zaznamenaný vo veľkých mestách ako Bratislava, Nitra, Trnava, Košice a Prešov. Zdroj: Prezídium PZ

Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, podotýka, že vzdelávanie seniorov v oblasti finančnej gramotnosti už prebieha a nejde o prvý krok v spolupráci s NBS. Projekt 5peňazí by mal toto povedomie ďalej posilniť. „Ambasádori z radov seniorov budú omnoho dôveryhodnejšími poslami informácií ako neznáme tváre,“ myslí si.

Po ukončení kurzu v Trenčíne bude nasledovať jeho vyhodnotenie. So seniormi, ktorí sa rozhodnú prijať úlohu ambasádora, sa potom presunú do ďalšieho regiónu, kde si otestujú lektorovanie svojich rovesníkov. Projekt 5peňazí sa koná pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a sú doň zapojené Jednota dôchodcov Slovenska, Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.