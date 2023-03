Primátori si opäť zvýšili platy. Väčšina krajských zarobí takmer 7,5-tisíc eur mesačne

Od januára tohto roka patrí primátorom krajských miest plat, ktorý je vyšší o stovky eur. Niektorí z nich poberajú dlhodobo maximálnu možnú sumu. Medzi nich patrí trnavský primátor Peter Bročka, primátor Trenčína Richard Rybníček a Jaroslav Nosko, ktorý stojí na čele Banskej Bystrice.

Donedávna im na účet prichádzalo približne 6860 eur. Trnavskému a trenčianskemu primátorovi potvrdili poslanci maximálne 60-percentné navýšenie aj po ich opätovnom zvolení vlani na jeseň. Rovnaké navýšenie platí z minulosti aj v prípade Noska. Po valorizácii im stúpli platy na takmer 7390 eur v hrubom. Polepšili si tak o vyše 500 eur.

Nič navyše im neschválili

Najmenšieho navýšenia primátorského platu sa dočkal Peter Fiabáne v Žiline. Súvisí to s tým, že už na jeseň mal najnižší plat spomedzi primátorov. Poberal 4287 eur v hrubom. Poslanci mu totiž neschválili navýšenie platu o 60 percent, ktoré si sám navrhol. Od januára tak má nárok na 4616 eur v hrubom.

Základný plat má priznaný aj nitriansky primátor Marek Hattas. Poslanci mu na ustanovujúcom zastupiteľstve vlani v novembri neschválili navýšenie o 50 percent na sumu takmer 6 500 eur. Dovtedy mal plat navýšený o 30 percent. V jeho prípade však ide o plat, ktorý v skutočnosti na účte nevidí.

Hattas poberá plat ako poslanec Národnej rady SR. Základný plat poslanca bol v roku 2022 určený vo výške 3270 eur. Táto suma môže byť navýšená o funkčné príplatky. Poslanci majú zároveň nárok na paušálne náhrady. V prípade druhej verejnej funkcie môže podľa zákona poberať len minimálnu mzdu.

„Plat schválený ustanovujúcim zastupiteľstvom začne poberať v prípade, že už nebude poslancom Národnej rady SR,“ dodala Lenka Mareková z odboru komunikácie a propagácie na Mestskom úrade v Nitre.

Nováčikom medzi ôsmimi krajskými primátormi je František Oľha. V porovnaní so svojou predchodkyňou si na poste primátora Prešova polepšil. Poslanci mu vlani zvýšili plat o 40 percent, čo predstavuje sumu 6002 eur. Exprimátorka Andrea Turčanová zarábala 5381 eur s 36-percentným navýšením. Po valorizácii stúpne Oľhov primátorský plat na sumu 6462 eur.

Valorizácia je v poriadku, ale..

Hoci v tomto prípade ide o každoročnú valorizáciu, ktorá sa netýka len platov primátorov, je otázkou, či na to v náročnej situácii nemali brať v mestách ohľad už na jeseň. Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove je valorizácia platov v poriadku. „Vzhľadom na rastúce životné náklady je to celkom prirodzené. Pokiaľ sa valorizuje všade, malo by sa to týkať aj platov predstaviteľov samospráv,“ podotýka.

Upozorňuje však na zvyšovanie platu, ktoré majú v rukách poslanci. „Možno sa zdá, že základný plat je vysoký, no zodpovedá platu manažéra v lepšie fungujúcej firme. Pokiaľ ide o navýšenie zo strany poslancov, niekedy schvália starostovi či primátorovi také, ktoré niekedy až vyráža dych,“ poukazuje politológ. Príkladom je plat starostu Jarovníc (okres Sabinov) Floriána Giňu. Po vlaňajších voľbách mu poslanci „odklepli“ mesačný plat až 5 050 eur.

Mali mať s ohľadom na očakávanú valorizáciu samosprávy viac sebareflexie? „Samosprávy momentálne kričia, že sa im nedostáva dostatok peňazí zo štátneho rozpočtu a zároveň sa im ohromným spôsobom navyšujú výdavky. Ak poslanci rozhodnú niekedy až o neadekvátnom zvýšení platov starostov a primátorov, tak potom nemôžu nariekať, že majú málo peňazí,“ myslí si Koziak.

Ani pre objem práce nemá rásť automaticky

Šéfovia samospráv či poslanci, ktorí im odklepli vyšší plat, často argumentujú objemom práce. Najmä v uplynulých rokoch zavalila samosprávu ťarcha pandémie koronavírusu, ktorú boli nútené prebrať na svoje plecia namiesto nepružného štátu. Samosprávy mali tiež starosti s migrantmi, ktorí k nám začali prichádzať v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Navýšenie platu trenčianskeho primátora Rybníčka odôvodňovali vlani v novembri náročnosťou štvrtého volebného obdobia. „Predpokladáme, že v ňom dôjde k realizácii strategických projektov mesta v objeme niekoľko desiatok miliónov eur,“ spresnila hovorkyňa radnice Erika Ságová. Potrebné bude podľa nej riešiť aj pokračujúcu energetickú krízu. Radnica sa bude zároveň pripravovať rok 2026, kedy bude Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry.

Zaťažený nie je v týchto prípadoch podľa politológa len primátor, ale aj ľudia na radnici a na mestskom úrade. „Otázkou je, či sa dramatickým spôsobom navyšujú platy plošne aj v tomto prípade,“ zamýšľa sa. Plat by mal podľa neho odrážať aj objem práce, nie však za každých okolností.

„Za adekvátnu prácu by mala byť adekvátna pláca. Pokiaľ však peniaze chýbajú, nemôže byť ani reči, aby sa pláca zvyšovala,“ myslí si Koziak. Podotýka, že v súkromnom sektore to takto nefunguje. Samosprávy by podľa neho nemali uvažovať spôsobom, že veľa práce znamená automatické navýšenie platu. „Mali by sa pýtať, či majú dosť peňazí a až potom navyšovať,“ hovorí Koziak s tým, že ide o zmenu uvažovania.