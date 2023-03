Kam neprejde technika, musia kopať ručne. V centre Banskej Štiavnice prebiehajú veľké opravy

Betónové stĺpy stojace tesne pri domoch mali už viac ako polstoročie, preto ich energetici museli vymeniť. V strmom teréne, na okraji historického centra, to nebolo jednoduché. Odstávky elektriny sú v banskom meste naplánované na stovkách odberných miest až do prvých aprílových dní. Dôvodom je výmena vedenia vo viacerých lokalitách.

Osemnásť betónových stĺpov s neizolovanými vodičmi a trafostanicu zamurovanú do jednej z budov menia energetici postupne na zhruba šesťsto metrovom úseku. Rozvody nízkeho napätia rekonštuujú na uliciach Antona Pécha a Viery Václavekovej, ktoré sa nachádzajú na východnom okraji historického centra. Hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš uviedol, že práce v Banskej Štiavnici, ktoré odštartovali 6. marca a potrvajú do 4. apríla, si vyžadujú rozsiahlejšie odstávky elektriny. Nevyhnú sa tiež menším dopravným obmedzeniam.

VIDEO: Práca energetikov v ťažkom teréne

„Vzhľadom na úzke a strmé uličky ide o pomerne náročnú rekonštrukciu. Tú najkomplikovanejšiu časť sme už ale zvládli a máme ju úspešne za sebou. Potrebná pri tom bola aj ťažká technika, ktorá nemala dostatočný manévrovací priestor,“ vysvetlil hovorca. Ozrejmil, že elektromontéri museli nasadiť bager, žeriav a nákladné autá. Kvôli obmedzenému priestoru boli nútení kopať aj ručne. Niektoré stĺpy sa podľa neho nachádzajú aj v predzáhradkách domov. V rámci možností sa ich snažili posunúť čo najbližšie k plotu. Na premiestnenie mimo súkromných pozemkov však priestorové alternatívy nie sú.

Gejdoš pripomenul, že k výmene betónových stĺpov museli pristúpiť z dôvodu ich veku a opotrebovania. „Jednotlivé prvky mali už viac ako päťdesiat rokov, boli zastarané,“ podotkol. Objasnil, že investícia za približne 110-tisíc eur eliminuje poruchy a umožní pripojenie nových odberateľov.

„Na začiatku ulice Antona Pécha odstránime tri stĺpy a nahradíme ich podzemným káblom. Zvyšných pätnásť stĺpov vymeníme a neizolované vodiče nahradíme novým vzdušným káblom s izoláciou. Zložitý terén v tejto časti mesta neumožňuje uložiť celé vedenie do zeme,“ priblížil projektový manažér SSD Peter Beňadik. „Súčasťou prác je aj výmena technológie v trafostanici vrátane transformátora a rekonštrukcia takmer tridsiatich domových prípojok,“ spresnil.

Po obnovení miestnej siete môžu Štiavničania očakávať plynulejšiu dodávku elektriny s menším rizikom výpadkov. „Po všetkých nevyhnutných zákrokoch dáme okolie do pôvodného stavu,“ tvrdí Beňadik. „Obyvatelia by však mali počítať s viacerými obmedzeniami – dopravnými, no najmä s plánovanými odstávkami elektriny,“ upozornil.

Ak to okolnosti a plynulosť rekonštrukcie dovolia, montéri vynaložia maximálne úsilie, aby odstávky v jednotlivých dňoch skrátili na nevyhnutné minimum. V niektorých dňoch tak môžu mať odberatelia elektrinu k dispozícii výrazne skôr ako v ohlásenom čase. Podmienkou je, aby sa počas prác nevyskytli žiadne nepredvídateľné komplikácie. Všetkých zasiahnutých obyvateľov žiada SSD o trpezlivosť.