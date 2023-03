Most Lanfranconi v Bratislave bude cez víkend čiastočne uzavretý v pravom jazdnom páse v smere do Petržalky v asi 62,746 kilometri. Dôvodom je 2. a 3. etapa opravy mostného záveru. Obmedzenie potrvá od soboty (18. 3.) 8.00 h do nedele (19. 3.) 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.