Pellegrini sa podelil o odvážńe plány: Do dvanásť rokov chce vyriešiť problém, ktorý krajinu trápi dekády

Pellegrini na kongrese v Banskej Bystrici zdôraznil, že sa stali najúspešnejšou politickou stranou, lebo v ostatných komunálnych voľbách získali 645 starostov a primátorov. Hovoril o spájaní, no nie s ďalšími stranami, ale s ľuďmi. „Našim prvým spojencom sa stávajú slovenské mestá a obce,“ podotkol. Ide podľa neho o novú celospoločenskú dohodu, ktorú chcú pred voľbami uzavrieť so zástupcami samospráv, zamestnancov, zamestnávateľov, seniorov aj mladých ľudí.

„Budeme rešpektovať tieto reprezentatívne organizácie a najmä ľudí, ktorých združujú, ako partnerov,“ tvrdí Pellegrini. Pokračoval, že nikto nesmie byť potrestaný za to, v ktorom kúte Slovenska sa narodil alebo kde sa rozhodol žiť.

Zároveň predstavil odvážny plán. Chce vyriešiť otázku, ktorá trápi krajinu už desaťročia. „V horizonte troch volebných období, teda počas dvanástich rokov, chceme vyrovnať zásadné hospodárske rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Stovky starostov a primátorov sú zárukou, že na tento plán máme dostatočné odborné kapacity,“ povedal. Vzápätí privítal novú posilu v podobe bývalého ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka.

„V každom kraji sme stále riešili životné situácie ľudí a ich problémy – potravinové púšte, vodovody, kanalizácie a mnohé ďalšie veci, vrátane eurofondov,“ hovorí Kaliňák. „Riešenia, ktoré sme dali na stôl, často neboli akceptované. Vláda to zhodila na všetkých. Práve preto chcem a som pripravený prevziať zodpovednosť, aby som bol ten, ktorý dá návrh a bude sa spovedať za to, ako úspešne sa realizuje,“ povedal. V čase ekonomických problémov chce, aby sa mestá a obce vnímali ako investičná príležitosť.

„Aby sme z eurofondov od betónov naštartovali ekonomiku a priniesli dôveru k politike a úctu k samospráve,“ dodal s tým, že to, čo ich čaká, nebude jednoduché ani ľahké, ale stojí mu to za to, aby sa pridal k Hlasu.

Hegerovo klamstvo?

Pellegrini sa vyjadril aj k darovaniu stíhacích lietadiel MiG-29 susednej Ukrajine. Podčiarkol, že na to odvolaná vláda nemá právomoc. „Ak to spravila, hoc na to nemá žiadny mandát, preberá za to, na čele s premiérom Hegerom a ministrom Naďom, plnú zodpovednosť. V prípade, že to bude predmetom nejakých vyšetrovaní, budú musieť svoje konanie vysvetliť,“ mieni.

Akákoľvek vojenská pomoc musí podľa neho spĺňať štyri základné podmienky. „Nikdy nesmie byť na úkor obranyschopnosti Slovenskej republiky. Musí byť tiež v súlade s Ústavou SR a nesmie ísť o pionierske činy alebo pokusy, ako protivník zareaguje na náš ojedinelý počin. No a nikdy sa nemôže zabúdať na občanov Slovenska,“ vymenoval.

Šéf Hlasu pokračoval, že už mesiac počúvame od súčasnej vlády len o migoch. „Za ostatné dva týždne som od nej, ani od premiéra, nepočul zásadnú reakciu na infláciu a extrémne zdražovanie. Ani o tom, že podnikatelia a malé prevádzky stále dostávajú obrovské faktúry za energiu. Nikto sa nezastane slabších a tých, ktorí potrebujú pomoc. Ľudia sa boja a nevedia, čo s nimi bude,“ upozornil.

Reagoval tiež na slová Eduarda Hegera, ktoré zazneli v piatkovom rádiovom vysielaní. Podľa dočasne povereného premiéra mal Pellegrini, na nedávnom stretnutí, sľúbiť nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, že na Ukrajinu pošleme migy.

„Heger sa čoraz viac začína podobať na svojho politického otca a učiteľa Igora Matoviča. Prvé, čo si od neho doniesol je, že klame v priamom prenose, bez mihnutia oka,“ rozohnil sa predseda Hlasu. Vraj ho až mrazí, že tento človek sa nazýva demokratom a chce predstavovať budúcnosť Slovenska.

„O mojom stretnutí s pánom Scholzom nič nevie. Práve naopak, s kancelárom sme sa rozprávali o tom, že keby bol pri moci Hlas, nebude sa správať tak babrácky ako Eduard Heger. Ten ohrozuje ešte aj nemeckú investíciu na východe Slovenska, ktorá sa mala venovať oprave vojenskej techniky,“ priblížil.

Otvorene vraj s nemeckým kancelárom hovoril tiež o tom, že kým Nemecko rozhodlo o svojom darovaní tankov na Ukrajinu, trvalo to veľmi dlho. „Hoc bolo za to veľmi kritizované, ale chcelo prijať veľmi rozvážne rozhodnutie tak, aby si bolo vedomé akýchkoľvek reakcií,“ objasnil Pellegrini. Zároveň ho mal Sholz informovať, že Nemecko žiadne svoje stíhacie lietadlá Ukrajine neposkytne. „Žiadne sľuby som mu nedával, vždy v prvom rade hájim záujmy Slovenskej republiky,“ uzavrel predseda Hlasu túto tému.

Pritvrdiť nechce

V ostatných prieskumoch Smer svojho konkurenta v preferenciách predbehol, no Pellegrini si z toho ťažkú hlavu nerobí. Pritvrdiť kampaň v pláne nemá. V slovenskej spoločnosti však cíti značný hnev, ktorý potrebujú ľudia ventilovať.

„Z krátkodobého hľadiska je možné, že mnohým sa môže páčiť razantnejší a hlučnejší typ politiky, s expresívnejším výrazom. Keď som ale Hlas zakladal, hovoril som, že chceme predstaviť stranu, ktorá nebude vyvolávať vášne a zneužívať atmosféru strachu. Sľúbil som, že budeme rozhodovať na základe faktov a hovoriť pravdu,“ podotkol. Opakuje, že do politického systému chce vrátiť základnú slušnosť a odbornú debatu.

„Napriek aktuálnemu výsledku, ktorý, samozrejme s pokorou, rešpektujeme, nebudeme meniť náš štýl politiky. Snaha po pomste, revanši alebo urážanie nie je to, čo Slovensko potrebuje,“ doplnil s tým, že do volieb nechcú nič meniť. Do kampane vraj nepôjdu proti niekomu a niečomu, ale za niečo a pre niečo.