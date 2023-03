Marínin dom zničil oheň, jej obrazu sa zázračne nedotkol. Obnova Štiavnice môže trvať roky

VIDEO: Historické centrum Banskej Štiavnice po uhasení ohňa

Oheň, ktorý sa vznietil v sobotu dopoludnia na streche Banky lásky, si prvý všimol jeden z majiteľov tohto múzea Ján Majsniar. „Bol v budove, keď zaregistroval dym. Okamžite volal hasičov a všetci kolegovia sa hneď evakuovali. Ja som tam prišiel asi hodinu po vypuknutí toho pekla,“ hovorí spoluvlastník múzea Igor Brossmann. „Vzbĺklo to veľmi rýchlo. Nestihli sme povynášať a zachrániť žiadne predmety, ale sme šťastní, že nikomu sa nič nestalo,“ priblížil hektické chvíle.

VIDEO: Igor Brossmann, spolumajiteľ Banky lásky, hovorí o požiari a obraze Maríny

Totálne zhorenisko

„Sme v šoku, nevieme to rozdýchať. Veľmi nás to mrzí,“ pokračoval Brossmann, ktorý len s ťažkosťami hľadal slová. V dome, kde kedysi žila múza básnika Andreja Sládkoviča Marína a v posledných rokoch tam fungovalo zážitkové múzeum, to podľa neho vyzerá veľmi zle.

„Je to totálne zhorenisko. Časť, kde bola expozícia, je zničená, stropy sú prepadnuté,“ objasnil. Dobrou správou podľa neho je, že všetci sú živí a zachoval sa celý trezor lásky. „V Maríninej izbe tiež všetko ľahlo popolom, no zaujímavé je, že jej obraz zostal nedotknutý,“ spomenul zvláštnosť, ktorá takto symbolicky pripomína dávnu obyvateľku domu. „Snažíme sa nájsť silu na to, aby sme fungovali z minúty na minútu. Príčina požiaru sa nevie, vyšetruje sa to,“ podotkol. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí s nimi cítia a pomáhajú im.

VIDEO: Požiar Banky lásky v Banskej Štiavnici.

Centrum mesta bolo uzavreté aj v nedeľu, po definitívnom zlikvidovaní požiaru. Viacerí miestni, ale tiež turisti, sa z diaľky pozerali na „galibu“, ktorú po sebe zanechali plamene. Medzi Štiavničanmi sme natrafili na muža v stredných rokoch, ktorý sa predstavil ako Milan. Ten má, na povzbudenie všetkých ľudí, ktorí sú z toho požiaru v depresii, optimistický odkaz. „Nie je to tragédia, lebo nikto nezomrel ani neutrpel vážne zranenia,“ povedal. „Je to však velikánska škoda. Nie je v silách Banskej Štiavnice vymotať sa z toho sama. Ak nám štát pomôže, dopadne to dobre, no ak sa pričiní len trošku, ako to býva zvykom, budeme sa v tom váľať dlho a ktovie, ako to celé dopadne,“ mieni.

Aký to bude mať vplyv na turistickú sezónu, Milan odhadnúť nevie. „Mohla by prísť zo strany ľudí aj vlna zvedavosti – jednoducho by to tu chceli vidieť v takomto stave. Banka lásky bola za ostatné roky neuveriteľným magnetom, tak uvidíme, čo to spraví,“ dodal s tým, že mesto teraz prišlo o veľké lákadlo.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Banka lásky, pizzeria, Banská Štiavnica, požiar Banka lásky, kde požiar vznikol a ktorej strecha sa prepadla do podkrovia (vpravo). Zničená je aj pizzeria (vľavo).

Zachránili vzácne mapy

Ešte v sobotu prišli na miesto aj dočasne poverení ministri obrany, vnútra a kultúry, ako aj premiér Eduard Heger, ktorý avizoval mimoriadne zasadnutie vlády k vyčleneniu prostriedkov na riešenie následkov požiaru.

VIDEO: Rozsiahly požiar v centre Banskej Štiavnice poškodil sedem budov.

Ten likvidovala zhruba stovka profesionálnych a dobrovoľných hasičov z okolitých miest a obcí. Do záchranných prác sa zapojilo tiež 80 vojakov, ktorí pomáhali s vynášaním dokumentov z banského archívu a kultúrnych pamiatok z neďalekého mineralogického múzea. Nechýbali policajti a mnohí dobrovoľníci. Strecha na Banke lásky, s rozlohou štyristo štvorcových metrov, sa pod vplyvom ohňa prepadla do podkrovia. Plamene sa rozšírili aj na ďalšie blízke objekty – zasiahli Slovenský banský archív, geologické múzeum, základnú umeleckú školu, pizzeriu a súkromné domy.

Ako pravdepodobná príčina sa spomína skrat elektrického vedenia, no stále je to predmetom vyšetrovania. Polícia už začala stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Krajský riaditeľ banskobystrických hasičov Dušan Hancko potvrdil, že záchranári dohášali skryté ohniská aj v noci na nedeľu. Využívali pritom tiež termokamery. O ôsmej ráno požiar zlikvidovali.

Slovenský banský archív, ktorého strechu tiež zasiahli plamene, stihol svoje vzácne dokumenty zachrániť. Jeho riaditeľ Peter Konečný ozrejmil, že im horel krov. „Našťastie sa to hasičom podarilo veľmi rýchlo lokalizovať. Máme nejaké poškodenia vodou, ale oheň dokumentom neublížil. Tie najdôležitejšie, ktoré susedili so stenou deliacou nás od Banky lásky, sme poprenášali z jednej strany budovy na druhú,“ povedal Konečný.

„Najcennejší archívny fond, ktorý máme a podarilo sa ho zachrániť, je komorsko-grófsky úrad. Ten siaha od stredoveku do začiatku 20. storočia. Obsahuje knihy aj banské mapy zapísané v zozname UNESCO,“ uzavrel Konečný.

VIDEO: Primátorka B. Štiavnice verí, že sa poškodeným budovám po požiari podarí vrátiť ich krásu.

Sami to nezvládneme

Primátorka Nadežda Babiaková upozornila, že po Banke lásky je najviac poškodený objekt známy ako Berggericht, kde sa nachádzala mineralogická expozícia. „Zle je na tom aj základná umelecká škola, pre ktorú teraz musíme nájsť náhradný priestor. Treba odtiaľ poprenášať nejaké veci, preto sa obrátim na armádu, aby mi tu ešte na pár dní nechali vojakov a pomohli s tým,“ povedala. Je rada, že sa jej ozvala aj prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že im môže pomôcť. Ozval sa i český prezident s ochotou poskytnúť reštaurátorov.

„Urobíme všetko pre to, aby sme nešťastie, ktoré Banskú Štiavnicu postihlo, čo najskôr dali do poriadku,“ hovorí primátorka. „Potrebujeme vysokozdvižné plošiny, aby sa objekty mohli prekryť. Vyzerá to tak, že pršať začne až od stredy, dovtedy by sme to mali stihnúť. S generálnym riaditeľom Pamiatkového úradu začneme riešiť všetko od objektu k objektu, zároveň musíme zavolať poisťovne,“ vymenovala najbližšie kroky.

„Zabezpečíme tiež statiku budov a začneme robiť na veciach týkajúcich sa projektov na obnovu. Samozrejme, musíme zháňať finančné prostriedky a firmy na potrebné práce,“ vysvetlila Babiaková. „Sami to nezvládneme. Obrátili sme sa aj na Európsku úniu. Verím, že to spoločnými silami, tiež mesto so štátom, dáme dokopy. Všetkým chcem poďakovať za všetko, čo pre Štiavnicu urobili,“ podotkla dojato. Doplnila, že mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Berrgericht, základná umelecká škola, Banská Štiavnica, požiar K najviac poškodeným patria Berggericht (vľavo) a základná umelecká škola (vpravo).

Poslanec Európskeho parlamentu vo frakcii S & D Robert Hajšel, ktorý sa v banskom meste narodil, prišiel s primátorkou prerokovať podrobnosti o tom, ako pomôcť z eurofondov. „S tým, čo sa tu stalo, by si samo nevedelo poradiť žiadne mesto, ani oveľa väčšie. Odstránenie následkov tohto ničivého požiaru, tiež nevyhnutná renovácia poškodených budov, sa môže uskutočniť jedine mobilizovaním fondov z verejných peňazí. Teda zo štátneho rozpočtu, no najmä z únie,“ vraví Hajšel.

Ako europoslanec môže pomôcť v rokovaniach s Európskou komisiou, preto inicioval poslanie listu komisárke Elise Ferreirovej, ktorá má na starosti pomoc – napríklad z Európskeho fondu solidarity či zo štrukturálnych fondov pri odstraňovaní následkov takýchto katastrof. „Teraz prerokujeme detaily a pozývam všetkých svojich kolegov europoslancov, aby sme sa na ňu týmto listom obrátili spoločne,“ vysvetlil.

VIDEO: Robert Hajšel o potrebe pomoci z eurofondov a zábery z banského archívu