Na novú R2 čakali roky, otvorenie zmaril prepadnutý most. Spustenie úseku v Mýtnej je teraz v nedohľadne

Už celé mesiace trvajú opravy mosta, ktorý je súčasťou novej rýchlostnej cesty R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami. Tú otvorili, s meškaním rok a pol, vlani v decembri. Most však ešte pred oficiálnym sprejazdnením klesol o niekoľko centimetrov. Zostal teda uzavretý a tak je to doteraz. Kedy sa vodiči dočkajú jeho využitia, je otázne.

Nový úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa – Tomášovce, s dĺžkou 13,5 kilometra, otvorili vlani v decembri. Zhruba 400 metrov však zostalo neprejazdných. Dôvodom bolo sadanie krajných opôr mostného objektu. Ten sa nachádza v križovatke Mýtna a je založený na veľkopriemerových pilótach (stĺpoch, poz. red.). Zaťažovacie skúšky pilót, podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), vyhoveli projektovému zaťaženiu, no pri krajných oporách dochádzalo k hodnotám sadania. Tie sa dostávali k limitom uvažovaným v návrhu mosta.

VIDEO: Nový most musia opravovať. Úsek na ňom je už mesiace neprejazdný

Vo februári diaľničiari oznámili, že pre zabránenie ďalšieho možného sadania krajných opôr sa pristúpilo k vylepšeniu podložia pod pilótami technológiou tlakovej injektáže. Práce na tejto sanácii realizovali postupom „vrt, injektáž a reinjektáž“. Toto už bolo ukončené a pokračuje sledovanie sadania krajných opôr. Most je stále neprejazdný.

Na kvalitu si treba počkať

Mnohí nad týmto stavom nechápajúc krútia hlavami s tým, že za „zbabranú“ robotu by mal niekto niesť zodpovednosť. Ďalší protirečia, že namiesto mudrovania o tom, čo nemajú poňatia, sa majú zamyslieť. „Ak sa počas stavby zmení napríklad prúdenie vody v podloží, môže dôjsť k poruche. Prišlo sa na ňu a opravuje sa,“ reagoval Juraj. „Boli by ste radšej, keby sa kvôli mostu nespustil do prevádzky celý úsek? Viac by vám vyhovovalo, že kvôli pár stovkám metrov nebude využívaných trinásť kilometrov?“ pýtal sa kritikov, ktorí komentovali, že keď to nie je dokončené komplet, nemali to otvárať.

„Keď bude oprava trvať aj dlhšie, neprekáža mi to. Hlavné je, že to bude kvalitne urobené. Ten kúsok obchádzky okolo mosta, komu to už len kole oči? My tadiaľ chodievame pravidelne a sme spokojní. Radšej si počkajme, ako keby to mali urobiť rýchlo a zase zle,“ mieni Helena.

Isté je, že dedinou sa „premelie“ podstatne menej áut ako v minulosti. Potvrdili nám to viacerí miestni, takisto starostka Mýtnej Ivana Kondačová. „Čo sa týka sprístupnenia cesty R2, obec bola od náporu dopravy odbremenená. To, že je tam nejaký technický problém s mostom, nemá vplyv na to, že by sa doprava znovu presunula do dediny,“ povedala starostka. Poznamenala, že väčšina tamojších ľudí vníma celú situáciu skôr pozitívne. „Most je predovšetkým problémom realizátora stavby,“ dodala starostka.

zväčšiť Foto: NDS most, Mýtna Most pri Mýtnej sa nachádza v blízkosti kruhovej križovatky.

Komplexná úprava

O koľko centimetrov presne most klesol a o akú sumu sa navýšia náklady v rámci tohto úseku kvôli jeho oprave, diaľničiari neprezradili. Aktuálnu situáciu priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. „Vyjadrovať sa k finančnej otázke je momentálne predčasné. Na základe geodetických meraní samotného mosta, priestoru pred ním a za ním sme pripravili zoznam opatrení pre komplexnú úpravu v úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa,“ uviedla hovorkyňa. „Ide o rektifikáciu ložísk na dvoch oporách, úpravu na odvodnení mosta, tiež na dlažbe pod ním a výškového vedenia zvodidiel na krídlach,“ vysvetlila.

Potrebné budú aj úpravy na mostných záveroch, takisto stredného deliaceho pruhu, protihlukovej steny, vozovky v potrebnej dĺžke či betónového monolitického žľabu. Nutná je tiež úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách. Kedy by mohol byť most v prevádzke, zatiaľ nie je známe. „K termínom sa budeme vedieť vyjadriť, keď budeme disponovať harmonogramom prác od zhotoviteľa,“ doplnila Žgravčáková.