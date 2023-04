Banskobystrická župa usporila na energiách milión eur. Ako sú na tom ostatné?

Vo svojich úradoch a inštitúciách menej kúrili či svietili, teraz žnú úspech. To, že zaviesť sadu opatrení sa oplatilo, oznámil Banskobystrický samosprávny kraj s už vyčíslenou úsporou za ostatné mesiace. Ušetrené peniaze župa prerozdelí v dotačnej schéme. Zisťovali sme, ako sú na tom ostatné vyššie územné celky, no vyjadriť sa k tomu nevedeli.

Od októbra do konca februára ušetril Banskobystrický samosprávny kraj na energiách v priemere takmer 21 percent. Vďaka tomu vyčlení, zo svojho rozpočtu, na dotácie 1,1 milióna eur. Ich prerozdelenie už schválili župní poslanci.

Kraj túto sumu uvoľní do šiestich oblastí. Najviac pôjde na všeobecno-prospešné služby a to až 610-tisíc eur. Do tejto skupiny sú zahrnuté aj občianske združenia či kultúra. Nasledujú šport (150-tisíc), zdravotníctvo a regionálny cestovný ruch (po 100-tisíc), sociálne služby pre seniorov či detské tábory pre deti zo sociálne slabších rodín (po 70-tisíc). Do konca apríla zasadnú komisie, ktoré rozhodnú o rozdelení peňazí medzi jednotlivé projekty.

Pre dobro veci

„Tomuto kroku sa asi najviac potešia niektoré samosprávy a ľudia na viacerých miestach kraja, ktorí o dotácie požiadali,“ povedal banskobystrický župan Ondrej Lunter. Keď totiž schvaľovali rozpočet koncom minulého roka, museli oznámiť, že forma takejto pomoci obciam a mestám na rozvoj sociálnych služieb, cestovného ruchu či športovej infraštruktúry nie je možná. Nevyčlenili na to nič, čiže skončili na nule.

„Čelili sme vysokým cenám energií a zásahom vlády na našich rozpočtoch,“ zdôvodnil Lunter. „Zároveň sme sľúbili, že na konci prvého štvrťroku sa k tomu vrátime a podľa vývoja situácie to prehodnotíme. Uvoľniť prostriedky sa nám podarilo, zjednodušene povedané, vďaka šetreniu na energiách,“ hovorí. Na priamu otázku, či spomínanú sumu usporili týmto spôsobom, odpovedal kladne. Zásluhu na tom podľa neho majú zamestnanci úradu a všetkých krajských inštitúcií, ktorí mali na pracovisku znížený komfort.

„Ale bolo to pre dobro veci,“ podotkol župan. „Počas zimy boli naozaj zodpovední a namiesto plánovaných 15 sme ušetrili až 21 percent, čo je vynikajúci výsledok“ podčiarkol. Objasnil, že to dosiahli znížením teploty na pracoviskách, ale aj ďalšími opatreniami. „Pre jednotlivé organizácie sme vytvorili manuály. Napríklad ktoré spotrebiče môžu používať a ako ich vypínať. Prípadne ak niektoré časti budov neboli využívané, jednoducho ich treba uzavrieť,“ vysvetlil. Vzápätí sa vrátil k dotáciám.

„Máme viac ako 1 300 žiadateľov. Či a koľko dostanú, sa dozvedia v máji. Samozrejme, rozdeliť môžeme menej prostriedkov, ako to bolo minulý rok. Vtedy sme mali v dotačných schémach viac ako 2,6 milióna eur. Tých súčasných 1,1 milióna je však aspoň niečo a verím, že v nasledujúcom roku to bude lepšie,“ dodal.

Na hodnotenie je skoro

Na situáciu s energiami a prípadnú úsporu súvisiacou s nimi sme sa pýtali aj ďalších samosprávnych krajov. Trnavský a Nitriansky na naše otázky nereagovali. Ostatné sa k tomu jasne vyjadriť nevedeli. „K číslam úspor za energie sa budeme vedieť zodpovedne vyjadriť na konci tohto roka, keďže až vtedy sa prejavia skutočné spotreby. Akékoľvek čísla dnes použité by boli veľmi nepresné, až zavádzajúce,“ tvrdí Daša Jeleňová z Prešovského samosprávneho kra­ja.

Podobne je na tom aj Trenčianska župa. „Takto narýchlo nedokážeme poskytnúť komplexné informácie za náš úrad a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých je spolu osemdesiat,“ uviedla hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Barbora Jánošková.

„K príprave rozpočtu na rok 2023 vychádzal Bratislavský samosprávny kraj z prognóz cien energií, ktoré boli známe na konci minulého roka. Na tomto základe tvoril kraj rezervy na tento rok na dofinancovanie energií,“ uviedla hovorkyňa župy Lucia Forman.

„Keďže ich vývoj, najmä v oblasti plynu, je v tomto roku priaznivejší než sa očakávalo, a zároveň boli spustené schémy pomoci na dofinancovanie energií zo strany štátu, umožnilo nám to čiastočne navrátiť do platnosti dotačné schémy, ktoré budú spustené od apríla,“ doplnila Forman.