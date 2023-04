Škody po požiari v Štiavnici sa vyšplhali na 30 miliónov. Heger sľúbil pomoc vlády, aká je realita?

Pôvodne chcel dočasne poverený premiér stihnúť výjazdové rokovanie vlády v banskom meste do dvoch týždňov od ničivého požiaru. Tento limit už ale počas ostatného víkendu vypršal. Podľa našich informácií by k tomu mohlo dôjsť už túto stredu. Oficiálne to však zatiaľ nikto nepotvrdil.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) sa v deň vypuknutia požiaru dostavil priamo na miesto, pričom avizoval, že vláda zmobilizuje všetky svoje zdroje, aby sa čo najrýchlejšie podarilo obnoviť ohňom zasiahnuté historické centrum Banskej Štiavnice. Povedal, že rokovanie by tam mali mať do dvoch týždňov.

„S pani primátorkou som sa dohodol, že spolu s našimi zložkami, s okresným úradom a podobne, sa pokúsi vyčísliť všetky škody,“ uviedol Heger v jednej z diskusných relácií aj deň po požiari. Zároveň potvrdil, že zvlášť k tomu zasadne vláda. Pripomenul, že pomôcť by mohli tiež eurofondy. „Budeme mobilizovať všetky zdroje,“ zopakoval.

Jeho slová vtedy komentoval aj šéf strany Hlas Peter Pellegrini s tým, aby vláda konala čo najrýchlejšie. Podčiarkol, že o masívnej finančnej pomoci treba rozhodnúť okamžite. „Uznesením môže vláda poslať na účet Banskej Štiavnice, do dvoch týždňov, sumu, o akej rozhodne, aby primátorka mohla túto situáciu riešiť,“ povedal.

Na Hegerov prísľub poukázal, koncom minulého týždňa, banskobystrický župan Ondrej Lunter. „Pán premiér spomenul, že do dvoch týždňov bude výjazdové rokovanie vlády v Banskej Štiavnici. Tie už prešli, no zatiaľ sa tak nestalo. Tento prísľub je potrebné sledovať, lebo je naozaj dôležité, aby to rokovanie prebehlo,“ upozornil Lunter.

Aká je momentálne situácia, sme sa pýtali banskoštiavnickej primátorky Nadeždy Babiakovej. „Máme prísľub, že rokovanie vlády sa u nás uskutoční túto stredu, ale oficiálne to zatiaľ nikto nepotvrdil,“ hovorí primátorka.

„Už minulý týždeň sa tu boli pozrieť ľudia z úradu vlády. Riešili sme všetky organizačné veci a priestory, v ktorých sa to uskutoční,“ pokračovala. Program zasadania vraj ešte nemá, no vláde už doručila správu o návrhu, ako to v ohňom poškodenom centre riešiť. „Mali ju odo mňa do týždňa od požiaru,“ podotkla.

Potrebujú milióny eur

Primátorka žiada o pomoc pre mesto vo viacerých bodoch. Hrubo odhadnutá škoda je podľa nej 30 miliónov eur. „Túto sumu chceme vyalokovať tak, že finančne sa pomôže tiež s opravou budov súkromných osôb postihnutých požiarom. Samozrejme, z ich škody sa predtým odrátajú sumy od poisťovne a z verejnej zbierky,“ vysvetlila. Ozrejmila, že tieto peniaze by sa mali vyčleniť, na nevyhnutné opravy a projekty, cez štátny rozpočet.

Banská Štiavnica zažila čierny víkend, keď v jej historickom centre zasiahol ničivý požiar strechy niekoľkých budov. Plamene narobili miliónové škody.

„Niečo by sa čerpalo tento rok, zvyšok v nasledujúcich dvoch,“ povedala. Pripomenula, že rýchlu pomoc žiada pre mesto tak, aby historické centrum bolo v poriadku do roku 2025. Ďalším bodom v jej návrhu je vyčleniť od ministerstva financií 2 milióny eur zvlášť pre mesto. Tie by využili na chod základnej umeleckej školy či úpravu verejných priestranstiev. „Tie sa budú musieť predláždiť, natiahnuť tam vodovodné potrubie a všeličo možné,“ poznamenala Babiaková. Spomenula tiež požiadavku nakúpiť požiarnu techniku, no nie len pre Banskú Štiavnicu, ale pre všetky slovenské lokality UNESCO.

zväčšiť Foto: FB Eduarda Hegera Eduard Heger, premiér, Banská Štiavnica Dočasne poverený premiér Eduard Heger s banskoštiavnickou primátorkou Nadeždou Babiakovou v deň vypuknutia požiaru.

„Som predsedom týchto lokalít a keďže sa to netýka len Štiavnice, pýtala som pre všetky. Ide o to, aby bola k dispozícii požiarna technika vrátane vysokozdvižnej plošiny,“ podčiarkla s tým, že aj na tento krok by sa mali nájsť peniaze v štátnom rozpočte. Potrebnú sumu nekonkretizovala. „Veď sa to nemusí nakúpiť naraz, ale postupne. Tých lokalít nie je veľa a keď si predstavím napríklad tie drevené kostolíky, keby tam vypukol požiar, hneď ľahnú popolom,“ mieni.

Primátorka pridala k požiadavkám ešte jednu. „Aby vláda žiadala peniaze z Bruselu z nedočerpaných finančných prostriedkov, na projekty a reštaurátorské práce, do konca roka a v rámci ďalšieho plánovacieho obdobia z nových finančných prostriedkov,“ uzavrela.

Či je výjazdové zasadanie vlády v banskom meste naozaj naplánované na túto stredu, nám jednoznačne nepotvrdil ani premiérov hovorca Matej Neumann. „Výjazdové rokovanie v Banskej Štiavnici, na ktorom sa prijme konkrétna forma pomoci, sa uskutoční v najbližších dňoch,“ reagoval stručne. Je teda otázne, či to stihnú ešte pred Veľkonočnými sviatkami.