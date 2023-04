Útok na dievčatá Banskobystričanmi otriasol. Ich mesto je aj tak druhé najbezpečnejšie

Mladý medik Tomáš (22) zaútočil s veľkým kuchynským nožom na pätnásťročnú tínedžerku v nedeľu (2. 4.) okolo siedmej večer. V tom čase sa skejtbordovala so svojou kamarátkou na Tulskej ulici v Banskej Bystrici. Útočník sa k nim nečakane priblížil a dievčinu bodol do brucha. Potom to skúšal aj s jej kamarátkou, no tej sa podarilo vyšmyknúť. Agresor vzápätí z miesta ušiel.

Zranená dievčina skončila v kritickom stave v banskobystrickej nemocnici. Poškodenú mala brušnú aortu a pečeň. Lekári ju operovali niekoľko hodín. Našťastie, jej stav je momentálne stabilizovaný. Potvrdila to hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Jana Petríková.

„Pacientka Alenka sa má dobre. Dnes bola preložená z ARO pracoviska na našu Kliniku detskej chirurgie. Nie je v ohrození života, nepotrebuje intenzivistickú starostlivosť,“ objasnila v utorok poobede Petríková.

zväčšiť Foto: Polícia BB kraj medik, Banská Bystrica, útok nožom, tínedžerka Policajti útočníka zadržali, priznal sa sám.

Po zotmení hazard so životom

Muž, ktorý na dievčatá útočil, sa o niekoľko hodín nato polícii sám priznal. Motív jeho konania nie je jasný – s tínedžerkami sa nepoznal, nikdy predtým sa nevideli. Po zadržaní mal tvrdiť, že sa na nič nepamätá.

V súvislosti s týmto prípadom polícia najskôr začala stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Potom však došlo k zmene právnej kvalifikácie skutku. „Po vykonaní viacerých procesných úkonov tak rozhodol krajský vyšetrovateľ. Dvadsaťdvaročnému Banskobystričanovi bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. „Zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na vzatie obvineného do väzby. Vyšetrovanie prípadu naďalej intenzívne prebieha,“ doplnila hovorkyňa.

Čítajte aj Muža, ktorý nožom zaútočil na tínedžerku, obvinili z pokusu o vraždu

Banskobystričanmi brutálny čin otriasol. Lokalita, kde sa krvavá dráma odohrala, je na prvý pohľad pokojná. Mladí ľudia a rodiny s deťmi tam chodia na bicykloch, niektorí na korčuliach či skejtoch. Nejde však o prvú násilnosť, ku ktorej tam teraz došlo. Viacerí tvrdia, že je to tam nebezpečné. „Vychádzať na Tulskej po zotmení von bol odjakživa hazard s vlastným životom,“ komentoval Pavol, ktorý v tej časti býva. Ďalšej z obyvateliek sídliska tam dvaja útočníci pred časom prepadli syna. Mnohí konštatovali, že možno by pomohlo lepšie osvetlenie a častejšie policajné hliadky. Strach o deti tam vraj teraz budú mať všetci rodičia.

zväčšiť Foto: Štatistický úrad štatistika, násilná kriminalita, krajské mestá, roky 2014-2021 Údaje Štatistického úradu ukazujú, že Banská Bystrica je druhé najbezpečnejšie krajské mesto.

Nitra zaviedla opatrenia

„Banská Bystrica je druhým najbezpečnejším mestom spomedzi všetkých krajských, pokiaľ ide o vraždy a násilné úmrtia,“ upozornila hovorkyňa radnice Dominika Adamovičová. „Aj napriek tomu, že dlhodobo rozširujeme kamerový systém na území celého mesta a navyšujeme personálne kapacity mestskej polície, nedokážeme sa pripraviť a ani zabrániť podobnému konaniu jednotlivcov,“ podčiarkla. Dodala, že v rámci možností však budú hliadky mestských policajtov, v spolupráci so štátnymi, koordinovať hliadkovú činnosť vo všetkých častiach mesta.

Tabuľka Štatistického úradu dokazuje, že priemerný počet vrážd a násilných úmrtí za jeden rok (v období 2014 až 2021) je v Banskej Bystrici 0,66. Lepšie je na tom už len Trnava, ktorá má na „konte“ nulu. Spomedzi krajských miest je na čele tabuľky Nitra s číslom 3,38.

Hovorca nitrianskej samosprávy Tomáš Holúbek zdôraznil, že násilnú trestnú činnosť je kompetentná hodnotiť štátna polícia, ktorá by mala pôsobiť preventívne a vytypovávať lokality, kde najčastejšie dochádza k trestnej činnosti. Do problémových lokalít by potom mala napríklad nasadzovať väčší počet hliadok.

Čítajte aj Kto je za požiarom v Nitre? Škodu za 6 miliónov môže mať na svedomí kriminalista

„Mesto Nitra v rámci svojich kompetencií robí všetko preto, aby štátnej polícii pomohla. V spolupráci nielen s ňou, ale aj s mestskou políciou, sa snažíme čo najviac predchádzať kriminálnej činnosti a eliminovať všetky nám známe riziká,“ povedal Holúbek. Zároveň spomenul niekoľko konkrétnych krokov, ktoré pre bezpečnosť v Nitre v ostatnom období urobili.

„Zriadili sme bezpečnostnú radu, ktorá zasadá podľa potreby. V nej sú zastúpené všetky relevantné zložky, ktoré majú čo povedať k bezpečnosti v meste. Vytypovali sme najrizikovejšie lokality a v nich zvýšili počet bezpečnostných kamier a zaviedli tam SOS tlačidlá. Zamestnali sme členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí chodia do problémových častí,“ vymenoval niektoré. Doplnil, že napriek šialeným cenám energií a rekordnej inflácii odmietli vypnúť verejné osvetlenie ulíc Nitry. Práve to má podľa hovorcu významný vplyv na bezpečnosť v meste.

Bývalý kriminalista Matej Snopko pripomína, že v teréne musia byť v prvom rade štátni policajti. „Nie na autách, ale pešie hliadky neustále obchádzajúce ulice a všímajúce si, okrem iného, aj čudne správajúcich sa ľudí,“ spresnil. „Napriek tomu sa môžete v nesprávnom čase ocitnú na nesprávnom mieste. Pri dobrej hliadkovej službe je však takáto pravdepodobnosť oveľa nižšia,“ uzavrel.