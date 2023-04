Začal sa koniec elektrických kolobežiek? Parížania ich zakázali, v Malom Ríme podľa domácich narážajú na ľudskú hlúposť

Zatiaľ čo počet zdieľaných elektrických kolobežiek na Slovensku rastie, v Paríži si ľudia v referende odhlasovali ich zákaz. Slovenské mestá, kde táto služba funguje, žiadny tlak na rušenie zdieľaných kolobežiek neevidujú, a to ani v súvislosti s najčastejšou výčitkou smerom k ich bezpečnosti. Niekoľko nehôd sa pritom skončilo tragicky alebo s vážnymi zraneniami.

Zdieľané kolobežky sa stali v mestách obľúbeným dopravným prostriedkom. Túto službu ponúkajú viaceré spoločnosti. V Trnave jazdia ľudia na kolobežkách spoločnosti Bolt, ktorá ich tu spustila na jar 2021. Rýchlo sa stali obľúbenými, no už po pár týždňoch sa začalo hovoriť o rastúcom množstve kolízií. Neskôr pribudli kolobežky od spoločnosti Tier.

V utorok popoludní sme vyrazili priamo do ulíc Malého Ríma pozrieť sa, aká je situácia. S príchodom jari je vidieť viac ľudí aj na kolobežkách. Niekoľko kolobežiek od spoločnosti Tier bolo zaparkovaných pri budove hlavnej pošty. Bolt by mal svoje zariadenia vrátiť do ulíc po zimnej prestávke v priebehu budúceho týždňa.

Počas polhodinového pobytu v centre mesta a jeho blízkosti sme zaznamenali celkovo piatich kolobežkárov. Išlo najmä o mladých ľudí, medzi nimi boli zrejme aj študenti. Len jeden z nich sa viezol na zdieľanej kolobežke. Ostatní sa presúvali na svojich vlastných zariadeniach. Na kolobežkách „štrikovali“ pomedzi peších.

V horúčavách na dlhšie presuny

Zdieľané kolobežky občas využíva aj Tomáš (52) z Trnavy. Jazdí na nich hlavne počas letných mesiacov. Odhaduje, že je to asi raz týždenne. „Využívam to najmä v horúčavách, keď sa mi nechce šliapať na bicykli,“ približuje. Ide predovšetkým o dlhšie presuny, napríklad zo sídliska do rekreačnej zóny na opačnom konci mesta.

Zdieľané kolobežky považuje sa vynikajúcu vec, ktorá však podľa neho naráža na ľudskú hlúposť a aroganciu. „Ak by boli ľudia ohľaduplní, nebolo by okolo ich využívania toľko nervozity,“ myslí si. Užívatelia kolobežiek by podľa neho mali využívať najmä cyklochodník, nevbiehať vodičovi z ničoho nič pred auto či kolobežku slušne zaparkovať.

Kolobežku však považuje z pohľadu užívateľa za nebezpečnejšiu ako bicykel. „Pri hocijakej nerovnosti človek riskuje, že sa prizabije,“ hovorí Tomáš. Vlani v lete sa o tom presvedčil aj jeho syn. „Viezol sa na svojej kolobežke v Bratislave, narazil na nerovnosť a padol tak, že ho skoro prešla električka,“ opisuje Tomáš. Zo svojho okolia pozná aj prípad dôchodcu, ktorý si pri páde z kolobežky zlomil nohu.

Výmoľ ju stál takmer život

Vážnu nehodu zažila koncom vlaňajšieho leta Bratislavčanka Nina (31). K nehode na zdieľanej kolobežke došlo, keď sa vracala v noci z koncertu domov. Ako hovorí, nebyť susedy, mohlo sa to skončiť tragicky. „Pád si nepamätám, ale vzhľadom na charakter zranení som musela dopadnúť priamo na hlavu a následne na mňa zrejme padla aj kolobežka,“ hovorí o osudnej noci. Zlomila si lebku, spánkovú kosť, čeľusť a niekoľko tvárových kostí.

Podľa lekárov mala mladá žena obrovské šťastie, pretože išlo o veľmi vážne zranenia. Na JIS-ke strávila týždeň, až potom ju presunuli na iné oddelenie. Dodnes ma problémy s jedným uchom, na ktoré nepočuje. Lekári, ktorí ju ošetrovali, sa vraj s vážnymi zraneniami kolobežkárov stretávajú veľmi často.

Nina sa rozhodla využiť kolobežku na cestu domov po tom, čo už nešli žiadne spoje MHD a všetky taxislužby, ktoré kontaktovala, mali taxíky obsadené. „Tesne pred domom som si nevšimla výmoľ, do ktorého som nabehla a neustála som to,“ približuje. Práve konštrukciu kolobežiek považuje v prípade rozbitých slovenských ciest a chodníkov za kľúčovú.

Foto: Žaneta Mikulíková Zdieľané elektrické kolobežky, Trnava, spoločnosť Tier Niekoľko kolobežiek spoločnosti Tier bolo odparkovaných pred budovou hlavnej pošty.

„Zdieľané kolobežky považujem napriek tomu za dobrú ideu na krátke presuny po meste, najmä pokiaľ ide o snahu do budúcnosti vytvárať ekologickejšie spôsoby zdieľanej dopravy,“ hovorí. Po nehode však kolobežku dosiaľ nevyužila „Zrejme na ňu nenastúpim, pokiaľ nebudem mať prilbu,“ dodáva s tým, že bežne ochranu hlavy so sebou nenosí.

Viacero prípadov sa však skončilo tragicky. Vlani v máji zomrel v Leopoldove kolobežkár po kolízii s autom. Vodič, ktorý prichádzal z vedľajšej cesty, mu nedal prednosť. O pár dni neskôr prišiel o život kolobežkár v Banskej Bystrici. Mužovi s viditeľnými poraneniami hlavy už nevedeli záchranári pomôcť. Obeťou nehody na kolobežke sa stal začiatkom minuloročného júna aj muž v Trenčíne. Na hrádzi ho našiel okoloidúci s poranenou hlavou a bez známok života.

Bodovanie bezohľadných jazdcov

Pravda oslovila spoločnosti Bolt, Tier a Antik, ktoré poskytujú službu zdieľaných elektrokolobežiek. Do uzávierky reagovala len spoločnosť Bolt. „Spoločnosť Bolt prevádzkuje e-kolobežky vo viac ako 260 mestách po celej Európe. Vidíme, že zákazníci aj mestá vo veľkej miere oceňujú pozitívny vplyv zdieľaných kolobežiek na ich mestá, preto neočakávame, že by hlasovanie v Paríži malo na ne nejaký vplyv,“ reagoval na výsledky parížskeho referenda Peter Mesarč, manažér pre kolobežky Bolt na Slovensku.

V predchádzajúcej sezóne pôsobili v 17 slovenských mestách. Po zimnej prestávke spúšťajú sezónu v tejto chvíli nanovo. Štatistiku nehodovosti podľa Mesarča nemajú, z aplikácie vedia vyčítať len základné údaje. O kolíziách sa dozvedia iba sprostredkovane. „Od začiatku spustenia našej služby prenájmu kolobežiek však vidíme klesajúci trend nehodovosti,“ tvrdí.

Len nedávno podľa jeho slov prijali viaceré opatrenia, ktoré majú výrazne pomôcť v zvýšení bezpečnosti používateľov kolobežiek, ale aj ich okolia. „Jedným z nich je aj takzvané bodovanie bezohľadných jazdcov. Funkcia sa v súčasnosti testuje v Nemecku a Portugalsku a v priebehu sezóny sa rozšíri na ďalšie trhy,“ približuje. Na Slovensku by mohla byť po doladení všetkých technických detailov dostupná budúcu sezónu.

Mesarč poukazuje aj na to, že vyvíjajú nové generácie modelov e-kolobežiek a dávajú si patentovať nové bezpečnostné funkcie. „Zaviedli sme prevenciu jazdenia vo dvojici, keď kolobežka sama vyhodnotí, ak sa na nej vezie viac ako jedna osoba a zablokuje sa. Prostredníctvom aplikácie tiež upozorňujeme na jazdenie pod vplyvom alkoholu a zaviedli sme aj prevenciu proti brzdeniu šmykom,“ spresňuje.

Sťažnosti na rýchlosť a parkovanie

Samosprávy priznávajú viaceré problémy, ktoré sa však snažia v spolupráci s prevádzkovateľmi kolobežiek riešiť. V Nitre fungujú kolobežky spoločnosti Bolt a Tier. „Obaja prevádzkovatelia služby rešpektujú mestom nastavené pravidlá,“ podotýka hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek. V minulosti poskytovala zdieľané kolobežky v meste pod Zoborom aj spoločnosť Lime.

„V Nitre k tomu pristupujeme tak, že čím viac ľudia využívajú kolobežky alebo bicykle, tým menej sa do ulíc Nitry dostane áut, a teda tým menej znečistenia, hluku a upchatých ciest,“ hovorí Holúbek. Aktivity smerujúce k zrušeniu služby však neregistrujú.

Nitrianskej mestskej polícii bola v súvislosti s prevádzkou e-kolobežiek nahlásená len jedna kolízia. Podľa jej náčelníka Erika Duchoňa sa však obišla bez zranení. Od roku 2021 zaznamenali podľa jeho slov 18 podnetov, ktoré sa týkali používania kolobežiek. „Vo väčšine prípadov išlo o nesprávne odstavenie, jazdu viacerých osôb na kolobežke a jazdu v protismere,“ spresňuje Duchoň.

Holúbek potvrdzuje, že podnety im najčastejšie prichádzajú v súvislosti s odstavením kolobežiek. „Hoci používatelia nič neporušia a je aj priestor na obídenie kolobežky, ak je viac kolobežiek pokope a nie sú zoradené pekne v rade, pôsobí to chaoticky,“ dodáva. V súčasnosti sa podľa neho medzi poslancami diskutuje o vyznačení miest, kde sa majú kolobežky vracať.

Sťažnosti prichádzajú aj na rýchlosť, no podľa Holúbeka ide najmä o súkromné kolobežky. „Zdieľané kolobežky majú na rozdiel od súkromných kolobežiek regulovanú (zníženú) rýchlosť na pešej zóne, v parkoch, v podjazdoch a v areáli nemocnice,“ spresňuje hovorca. Na druhej strane sú odporcovia kolobežiek, ktorí ich zámerne zhadzujú.

Rušenie kolobežiek ľudia nežiadajú

Ani Žilinská radnica nezachytila snahy dostať kolobežky preč z ulíc. „V súčasnosti neevidujeme žiadne podnety na zrušenie tejto služby. Zdieľané kolobežky sa v Žiline využívajú, rovnako tak i zdieľané bicykle. Pri týchto druhoch dopravy je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zásady používania či už zdieľaných kolobežiek, alebo bicyklov a jazdiť po cestách na to určených,“ povedala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

V Košiciach ponúka službu zdieľaných kolobežiek viacero poskytovateľov. „Problémy sa vyskytujú predovšetkým v nedodržiavaní predpísanej rýchlosti a v ich odstavovaní po tom, čo sa prestávajú používať,“ reagoval Peter Fejfar z oddelenia výchovy školenia a výcviku Mestskej polície v Košiciach.

Štatistiky kolízií kolobežkárov však podľa neho nevedú, pretože takéto udalosti nie sú kompetentní riešiť. Kolobežkárov, ktorí jazdia evidentne rýchlejšie, upozorňujú na to, aby spomalili. „Prekročenie rýchlosti však mestská polícia inak nerieši, nakoľko nie je kompetentná vykonať meranie rýchlosti,“ podotýka. Hliadky tiež upozorňujú kolobežkárov na nevhodné odstavenie kolobežiek.