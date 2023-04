Heger sa prešiel po Banskej Štiavnici a sľúbil ľuďom milióny. Zatiaľ pomôže mestu, neskôr aj súkromníkom

O pomoci pre Banskú Štiavnicu, kde požiar zničil sedem budov, rozhodovala vláda v stredu priamo v banskom meste. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) sa však s primátorkou Nadeždou Babiakovou najskôr prešiel historickým centrom, kde si pozrel poškodené objekty.

VIDEO: Premiér Eduard Heger a primátorka Nadežda Babiaková pri prehliadke centra Banskej Štiavnice

„Bol som tu, keď vypukol požiar a práve vtedy som pani primátorke, ale aj miestnym obyvateľom sľúbil, že vláda pomôže s opravou všetkých zasiahnutých budov,“ povedal Heger. „Dnes rozhodneme o finančnej pomoci, ale tiež budeme veľmi konkrétne diskutovať o tom, akým spôsobom vieme fyzicky pomôcť s rekonštrukciou a dať mesto čo najrýchlejšie do pôvodného stavu, aby si ho mohli užívať domáci, ale tiež turisti zo Slovenska, aj z celého sveta,“ avizoval s tým, že o výsledku bude informovať po rokovaní.

Babiaková potvrdila, že škody spôsobené ohňom predbežne vyčíslili, s odborníkmi, na 30 miliónov eur. „Urobila som to na základe posudkov odborníkov. Samozrejme, nie je to definitívne,“ uviedla primátorka. Pokračovala, že peniaze žiadajú vo viacerých etapách. Zvlášť potrebujú finančné prostriedky pre štátne budovy, mestskú, no nezabudla ani na súkromníkov.

„Žiadala som však aj iné veci. Napríklad peniaze na úpravu verejných priestranstiev, nové rozvody vody pre hasičov a opatrenia pre všetky lokality UNESCO. S tým, že zo štátneho rozpočtu by sa im na to každoročne mali vyčleniť finančné prostriedky,“ vysvetlila. Upozornila, že dôležitá je v ich prípade potrebná požiarna technika.

„Musí byť výlučne v každom tom meste. Tu sa ukázalo, že ťahať vysokozdvižnú plošinu až zo Žiliny trvalo naozaj dlho. Bude to náročné, ale spoločnými silami sme pripravení vyriešiť to,“ poznamenala.

Babiaková pripomenula, že ako primátorka háji Štiavnicu, no ako predseda združenia lokalít UNESCO to robí aj za všetky ostatné. „Lebo to, čo sa odohralo tu, sa nabudúce môže stať niekde inde,“ doplnila s tým, že najneskôr v roku 2025 by malo byť Námestie sv. Trojice zrekonštruované.

VIDEO: Vláda po rokovaní o pomoci Banskej Štiavnici

Pridali sa aj kritici

Na prechádzku s Hegerom sa pridal aj banskobystrický župan Ondrej Lunter, ktorý pred pár dňami pripomenul premiérov sľub, že tam zavíta do dvoch týždňov, no nestalo sa tak. Prišla tiež riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková. Aj ona nedávno upozornila, že prešli už takmer tri týždne, no zatiaľ sa nedostavila nijaká pomoc. „Ani konkrétne parametre rokovania o tom, čo vlastne môžeme očakávať a ktoré procesy rozbehnúť s garanciou nejakého plnenia,“ povedala.

Denková vysvetlila, že z ich poškodenej budovy, teda z Berggerichtu, už vypratali všetok mokrý nábytok. „Chceme, aby ten objekt začal schnúť. Rozbieha sa verejné obstarávanie. Keďže sme verejná inštitúcia, na likvidáciu strechy to potrebujeme mať najskôr vysúťažené. Momentálne môžeme čakať a dúfať, že sa nám nejakí dodávatelia vôbec prihlásia, aby sme mohli likvidovať a potom aj stavať dočasnú strechu,“ objasnila. Exponáty sú zatiaľ uložené v Kammerhofe.

„Podľa konzultantov zo Slovenskej či Českej akadémie vied by sme mali mať tie zamočené minerály uložené v podmienkach, kde sú teraz, len chvíľu. Potom by sme pre ne mali nájsť niečo vhodnejšie, čo zatiaľ nemáme,“ podotkla. Zdôraznila, že ide o obrovský objem minerálov s významnou hodnotou. „Je to naše kultúrne dedičstvo. Máme ponuku z Národného múzea v Česku, no pre mňa by bolo, samozrejme, oveľa prijateľnejšie slovenské riešenie,“ dodala riaditeľka.

Okamžité peniaze

Primátorka bola po rokovaní vlády spokojná – mestu schválili na pomoc od štátu 11 miliónov eur. „Toto je len prvá fáza. Potom, keď už budeme mať vyriešené sumy z poisťovní, nastanú rokovania o ďalších peniazoch, tiež pre súkromníkov,“ vysvetlila. Zároveň poďakovala, že sľúbené sa splnilo. „Naším cieľom je, aby všetky objekty, či sú štátne, mestské alebo súkromné, boli zrekonštruované,“ zopakovala. „Dnes sa ukázalo, že sme našli spoločnú cestu,“ pozrela na premiéra.

Heger potvrdil, že zatiaľ rozhodli o prvej finančnej pomoci. „Nasledovať budú ďalšie podľa toho, akým spôsobom sa vyčíslia škody a budeme vedieť, koľko z nich sa uhradí poisťovňami,“ poznamenal. Spresnil, že 11 miliónov rozdelili do dvoch čiastok, pričom 4 milióny pôjdu mestu na prvé náklady spojené s odstraňovaním následkov požiaru a 7 miliónov poputuje do poškodených objektov dvoch rezortov – vnútra a životného prostredia. Na účte sa k nim vraj tieto zdroje dostanú okamžite. „Je to otázka len bankového prevodu,“ ozrejmil.

„Čo sa týka budov v súkromnom vlastníctve, ministerka kultúry má pripravenú schému dotácií. Čakáme však práve na vyhodnotenie poisťovní a presné určenie súm. Potom automaticky pristúpime k okamžitému poskytnutiu dotácií aj im,“ pokračoval premiér. Okrem toho vraj budú všetky rezorty plne súčinné aj v rámci administratívy, aby bol proces čo najrýchlejší.

„A aby sme Banskú Štiavnicu, tento náš klenot, dali čo najskôr do pôvodného stavu,“ podčiarkol. Spomenul pritom, že zavedú tiež preventívne kroky, aby sa podobná situácia už nikdy neopakovala. „Ďalšie zdroje doplníme podľa toho, ako budú vyčíslené,“ uzavrel.