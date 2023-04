Pri Vrábľoch ide vodičom o život. Hlavný ťah do Maďarska čaká na opravu roky

Nebezpečný úsek medzi Golianovom a Vrábľami čaká na opravu. Učiteľka nitrianskeho gymnázia sa jej už nedočkala. Jej život vyhasol v polovici marca 2023, keď prešla do protismeru a narazila do protiidúceho auta. Pravdepodobnou príčinou bol zrejme šmyk na mokrej ceste.

Nebezpečný úsek medzi Golianovom a Vrábľami čaká na opravu. Učiteľka nitrianskeho gymnázia sa jej už nedočkala. Jej život vyhasol v polovici marca 2023, keď prešla do protismeru a narazila do protiidúceho auta. Pravdepodobnou príčinou bol zrejme šmyk na mokrej ceste.

„Darmo je tam rýchlosť znížená na 70 kilometrov za hodinu. Aj keď idú vodiči sedemdesiatkou, stačí, že jeden prejde do protismeru ako učiteľka, ktorá zomrela pri nedávnej nehode. Nešli rýchlejšie, len bolo napršané,“ poukazuje starosta obce Babindol Peter Ďurica.

K smrteľnej nehode 48-ročnej učiteľky nitrianskeho gymnázia došlo v polovici marca tohto roka. Práve sa vracala domov smerom na Vráble. Za križovatkou na obec Golianovo prešla autom do protismeru a čelne narazila do protiidúceho auta. Jeho vodič utrpel ťažké zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.

V prípade dopravnej nehody prebieha podľa nitrianskej krajskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej aj naďalej vyšetrovanie. Keď polícia informovala o tragédii na sociálnej sieti, uviedla, že pravdepodobne došlo k šmyku na mokrej ceste. V tomto roku išlo o druhú nehodu na danom úseku.

Vlani došlo na štátnej ceste prvej triedy I/51 celkovo k deviatim nehodám. „Jedna osoba bola usmrtená a osem ľudí sa zranilo ľahko,“ spresnila hovorkyňa. Úsek cesty medzi mestami Nitra a Vráble je podľa nej jeden z najvyťaženejších úsekov cesty v Nitrianskom okrese.

Šesť dezolátnych kilometrov

Cestu medzi Nitrou a Vrábľami hodnotil vo svojej správe z novembra 2021 aj Útvar hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií. Denne ňou prejde 10– až 15-tisíc vozidiel s podielom ťažkej dopravy 10 až 15 percent. Ako podotýka starosta obce Klasov Ján Balázs, ide o hlavný ťah do Maďarska.

Na zlý stav úseku poukazujú starostovia dlhodobo. Starosta Babindola dnes hovorí o kritickej situácii. „Cesta je z pohľadu vodiča v zlom stave. Je rozbitá a sú na nej vyjazdené koľaje. Keď trochu naprší, voda sa tam drží a vodiči dostávajú šmyky,“ približuje Ďurica.

Na rekonštrukciu cesty podľa neho tlačia už asi 10 rokov. Za kritické považuje aj miesta, kde sa zo štátnej cesty odbočuje do dedín vrátane Babindola. „Bývajú tam časté nehody. Pri odbočovaní doľava do seba autá zozadu narážajú,“ opisuje starosta Babindola. Cesta vedie vlnitým terénom a niekoľkokrát sa stáča.

Aj Balázs potvrdzuje, že ide o dosť nepríjemný úsek, ktorý je v dezolátnom stave. Nachádza sa na ňom niekoľko mostov a priepustov. Najmä v ich okolí je znížená rýchlosť. „Sú tam preliačiny, vyjazdené koľaje a veľa výmoľov. Nevieme, či cesta ešte rok vydrží,“ približuje.

Sťažnosti na stav cesty počúva aj nový primátor Vrábeľ Viktor Németh. „Je to taká povinná jazda,“ vraví. V hodnotení sa pridáva k starostom. „Je to jeden z najhorších úsekov v celom kraji,“ dopĺňa. Jazdí tadiaľ takmer denne. „Nechcem to nazvať krátery, ale sú na nej diery,“ pokračuje s tým, že nejde o sezónny stav. Na nerovnosti podľa neho upozorňujú aj značky.

Starosta Klasova pripomína, že cesta medzi Nitrou a Vrábľami sa opravovala v súvislosti s výstavbou nitrianskeho závodu automobilky Jaguar Land Rover. Úsek od križovatky na Golianovo až takmer po železničné priecestie pred Vrábľami je však súčasťou iného projektu, ktorý má byť financovaný z eurofondov. Jeho oprava má byť podľa Balázsa kvalitnejšia. V porovnaní s rekonštrukciou úsekov po výstavbe automobilky sa má ísť pri nej viac do hĺbky.

Čas na opravu je na hrane

Správcom cesty I/51 je Slovenská správa ciest (SSC), ktorá už s prípravou rekonštrukcie úseku medzi Golianovom a Vrábľami začala pred niekoľkými rokmi. Podľa údajov z elektronického vestníka verejného obstarávania začala v roku 2018 obstarávať projektovú dokumentáciu k oprave približne 6-kilometrového ú­seku.

V roku 2021 spustila verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie. Koncom roka sa víťazom tendra stala spoločnosť Strabag. Práce sa však dosiaľ nezačali. „Slovenská správa ciest uvedenú súťaž zrušila a v týchto dňoch vyhlási nové verejné obstarávanie,“ spresnil Martin Guzi, hovorca SSC. Dôvody zrušenia neuviedol. Malo sa tak stať pre pochybenia, ktoré konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie.

„Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/51, ktorá odstráni nevyhovujúci technický stav cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok a nedostatočného odvodnenia,“ pokračoval Guzi. Správca odhaduje, že práce by mali trvať osem mesiacov.

Starosta Klasova i primátor Vrábeľ upozorňujú na to, že správcu tlačí čas. „Keďže ide o finančné prostriedky z eurofondov, musia sa stihnúť vyčerpať v tomto programovom období,“ podotýka Balázs. Dúfa preto, že súťaž je pripravená čo najlepšie. „Ak by bola náhodou znovu zrušená, bude to tragédia,“ uzatvára. <PE>