Diaľničiari stavajú cestu korunami stromov. Tento rok preinvestujú stovky miliónov eur

Plán investícií Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude v aktuálnom roku 425 miliónov eur. Momentálne prebiehajú viaceré verejné obstarávania a niekoľko ďalších chcú vyhlásiť. „Medzi nimi sú verejné súťaže na výstavbu úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, za predpokladaných 81,6 milióna eur,“ potvrdil na nedávnej Cestnej konferencii investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS Stanislav Beňo. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. mája. Rýchlostná cesta sa predĺži o tri kilometre, pričom jej výstavba by mala trvať 32 mesiacov.

VIDEO: Cesta v korunách stromov

Teraz táto cesta končí na severnom obchvate mesta pri areáli bývalej cementárne a spôsobuje dopravné problémy najmä obyvateľom mestskej časti Šalková. Tí pri vychádzaní na hlavný ťah do Slovenskej Ľupče, ktorým často vedú kolóny áut, neraz musia čakať dlhé minúty, kým sa naň dostanú. Koncom minulého roka na to upozornil aj banskobystrický primátor Ján Nosko.

„Aj keď sme sa motoristom snažili dočasne pomôcť osadením svetelnej signalizácie, plnohodnotné trvalé riešenie stále chýbalo,“ uviedol vtedy Nosko vítajúc správu o rozbiehajúcom sa projekte. Ten podľa neho zahŕňa všetky požiadavky a pripomienky mesta.

„Jeho súčasťou je aj mimoúrovňová križovatka Šalková, kruhový objazd a úplne nový most cez Hron v tejto mestskej časti. Tiež obyvateľmi požadované dopravné napojenie na priemyselný park,“ zhodnotil. Pozitívne vníma aj to, že projekt zároveň vyrieši problém s mostným objektom, ktorý sa nachádza pred Slovenskou Ľupčou. „Ten je v havarijnom stave a akútne potrebuje rekonštrukciu,“ dodal primátor.

Čítajte aj Obchvat Ružomberka do poldruha roka a diaľnica do Košíc v roku 2028? Ťažké ale reálne, hovorí analytik Matej

Čoskoro spustia obchvat Prešova

V meste pod Urpínom však pribudne aj ďalšia cestná novinka – aktuálne už prebieha obstarávanie na výstavbu protihlukovej steny na R1 v Banskej Bystrici za zhruba 40 miliónov eur. V pláne sú podľa investičného riaditeľa NDS aj verejné súťaže na projektovú dokumentáciu na niektoré úseky ťahov D1, D2, R1, R2 a R4, na ktorých tendre majú vyčlenených takmer 29 miliónov eur.

Beňo na konferencii odprezentoval tiež úseky, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Celkovo ich je deväť. „Najčerstvejšie sme odovzdali stavenisko zhotoviteľovi v rámci D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. V súčasnosti tam prebieha projektová príprava,“ podotkol o 3,6 kilometrov dlhej stavbe. Najbližšie k odovzdaniu do prevádzky má R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa, ktorý plánujú sprejazdniť na prelome tohtoročného leta a jesene. Jeho celková dĺžka je 4,3 kilometra, náklady naň sú cez 142 miliónov eur bez DPH.

„Trasa obchvatu je na začiatku úseku západne od mesta napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ. Na konci je v križovatke Prešov, sever napojená na jestvujúcu cestu I/68. Spolu s tunelom Bikoš bude R4 zabezpečovať rýchle prepojenie s už existujúcimi komunikáciami,“ priblížili diaľničiari.

Estakádu šoféri obdivujú

V rámci unikátnych úsekov Beňo vyzdvihol najmä stavbu R2 Kriváň – Mýtna, ktorej pripísal prívlastok „cesta korunami stromov“. Vyznačuje sa totiž množstvom mostných objektov, pričom práve tam rastie budúca najdlhšia, takmer päťkilometrová, estakáda Slovenska. Celkovo má táto trasa niečo cez deväť kilometrov.

„Ide o technicky náročný úsek v údolí Krivánskeho potoka. Estakáda je situovaná vo výške 15 až 45 metrov ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby,“ približujú diaľničiari. Pôvodne to malo byť hotové v marci 2024, no podľa zmluvného dodatku je nový finálny termín január 2025. Cena diela je vyčíslená na viac ako 233 miliónov eur bez DPH.

Momentálne trvá cesta medzi dvomi obcami, cez ktoré tento úsek povedie, zhruba štrnásť minút. Dá sa predpokladať, že po jeho dokončení sa to skráti minimálne o polovicu. Myslí si to aj Peter z Lučenca, ktorý tadiaľ pravidelne prechádza. „Teraz sa to tu, najmä kvôli výstavbe, vlečie. Môže sa tu ísť maximálne päťdesiatkou, takže keď to už bude komplet hotové, autá to tu len tak prefrčia,“ mieni.

Viacerí vodiči si pohľad na novovznikajúcu unikátnu cestu doslova vychutnávajú. „Úžasné stavbárske umenie. Vždy, keď idem okolo, obdivujem profesionálnu prácu stavbárov na tomto úseku,“ komentoval Štefan.

zväčšiť Foto: NDS R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa Severný obchvat Prešova v rámci R4 otvoria na prelome leta s jeseňou.

Zľahčenie trasy

Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomenul, že úsek R1 Kriváň – Mýtna nevedie po zemi, ale v určitej výške. „Preto hovoria, že je to v korunách stromov. Skôr však ide o označenie nie projektantské, ale pre ľudí. Je to poukázanie na to, že veľká časť pôjde naozaj na tých estakádach,“ podotkol. Koľko času tam po otvorení tejto cesty šoféri ušetria, vopred odhadnúť nevie. Na presné vypočítanie by bola potrebná dôkladná analýza v teréne.

„Vodičom to však prinesie jednoznačné uľahčenie. Sú tam totiž veľké výškové rozdiely, nerovnosť terénu a podobne. V zime je to obzvlášť zlé. Nie je to ako na západnom Slovensku, kde je všade rovina,“ vysvetlil Drahovský. Pokračoval, že tam dôjde najmä k zľahčeniu trasy kamiónom a tým určite aj k úspore času. „Je to projektované tak, že plynnosť času a bezpečnosti bude vyššia než je cena tej stavby,“ tvrdí.

Čítajte aj Na stavbe obchvatu Košíc našli keramiku z praveku

Stručne zhodnotil aj plánovanú cestu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. „Je to štandardné predĺženie R-jednotky ďalej. Je to síce úsek po rovine, ale ide o pokračovanie za Banskou Bystricou. Tam to má význam práve z tohto pohľadu,“ povedal.

Podobne je na tom podľa analytika severný obchvat Prešova na R4. „Buduje sa dlhšie, je tam viacero etáp. Zase ide o posunutie sa, keď R-štvorka má zabezpečiť dopravu z juhu od Maďarska do Poľska. Teraz sa robí najmä to, aby obišla Prešov, lebo tam je veľké zdržanie aj z titulu D-jednotky. Všetka tá nákladná doprava chodila cez mesto,“ ozrejmil s tým, že R-jednotka sa tam už postavila, čiže autá odtiaľ prechádzajú obchvatom. „R-štvorka má zabezpečiť to isté – aby nákladiaky išli mimo Prešova,“ doplnil.