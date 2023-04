Na nové doklady môžete čakať dve hodiny aj päť minút. Kde si vybavíte pas, občiansky či vodičák najrýchlejšie?

Aj zamestnanci rezortu vnútra sa snažia ľudí navigovať na menej vyťažené policajné oddelenia. Ak by ste totiž museli na ceste po nový pas či občiansky preukaz aj vycestovať z miesta bydliska, často ich tak vybavíte skôr aj so zarátaním minút strávených za volantom.

Rozdiel v čakacích lehotách vo veľkých mestách a v malých mestečkách je výrazný. Ilustrujú to dáta rezortu vnútra: zatiaľ čo na vyťažených pracoviskách strávi človek desiatky minút aj hodiny, na menších oddeleniach ho vybavia za chvíľu.

Najsilnejšie to cítiť tradične v hlavnom meste, kde si doklady vybavujú nielen ľudia s trvalým pobytom v Bratislave, ale aj cezpoľní. Kým v klientskom centre v Bratislave čakacie lehoty v marci dosahovali vyše dvoch hodín, v neďalekom Pezinku by ste priemerne čakali len asi 30 minút.

Hodiny verzus minúty

Bratislavské klientske centrum na Tomášikovej ulici je rekordérom aj v počte vybavených žiadostí. O doklady tu v marci požiadalo až 5 621 ľudí. Opačným extrémom sú pracoviská v Medzilaborciach, Revúcej, Myjave, Gelnici či v Detve. Klientov vybavovali spravidla do desiatich minút a ich počty sa pohybovali v niekoľkých stovkách.

V Bratislave sa rady tvoria ráno pred otvorením.

Márii (35) z Trnavy onedlho vyprší platnosť občianskeho preukazu. Po veľkonočných sviatkoch si išla vybaviť nový do klientskeho centra na Okresnom úrade v Trnave.

„Je to záležitosť minimálne na pol dňa. Odporúčam ísť inam, kde nie je taký nápor. Ja som to po hodine vzdala,“ zhodnotila. Na úrad sa dostavila pred ôsmou hodinou a pred ňou už čakalo približne 40 klientov.

„Za hodinu vybavili asi desať ľudí,“ doplnila. Plánovala sa vrátiť neskôr, no ak by sa situácia zopakovala, išla by si doklad vybaviť na iné pracovisko. V trnavskom klientskom centre žiadalo v marci o nový doklad 3 843 ľudí a čakacia lehota bola trištvrte hodiny.

O možnosti rezervovať si termín sa dozvedela až od nás. Jediný voľný termín však našla až o mesiac – 9. mája. „Podľa mňa to vôbec nie je uľahčenie situácie ani zmodernizovanie systému,“ myslí si Mária. Občiansky preukaz si tak predsa len skúsi vybaviť inde.

Trnavčanka Adriana (50) odchádzala domov po hodine a pol. Do klientskeho centra dorazila o pol ôsmej ráno, aby si vybavila pas. „Predo mnou bolo 25 ľudí. Išlo to plynule, o deviatej som bola vybavená,“ povedala.

Cestovanie za dokladmi zavrhli

Aj krátko po 13. hodine bolo v trnavskom klientskom centre rušno. V neveľkej čakárni oddelenia dokladov vyčkávalo asi 20 ľudí, niektorí aj s deťmi.

„Je to tu strašné,“ zhodli sa čakajúci. Ďalší stáli v rade na vydanie poradového lístka, nie všetci však mierili na oddelenie dokladov.

„Štyridsať minút sme čakali len na vydanie poradového lístka,“ zdôraznila Anna (42) z Trnavy, ktorá pred letnou dovolenkou prišla vybaviť pas pre seba i dcéru. Lístok dostali o pol dvanástej a o jednej ešte neboli vybavené. „S deťmi si musíme brávať dovolenky,“ pridala sa ďalšia čakajúca.