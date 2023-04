Vlámal sa primátor do banského múzea? Je to nedorozumenie, tvrdí

Ide o povolebnú pomstu či skutočnú krivdu? Exprimátor Hnúšte Roman Lebeda hovorí, že jeho nástupca Martin Pliešovský sa dobrovoľníkom vlámal do múzea a vymenil zámky. Miestna atrakcia je už dva mesiace zatvorená, no súčasný „richtár“ vraví, že jej prevádzke nič nebráni. Treba len doriešiť dodatok nájomnej zmluvy.

Na ukončenie prevádzky banského múzea z dôvodov útokov zo strany hnúšťanského primátora upozornil jeho predchodca Roman Lebeda. Práve on je jedným zo zakladateľov múzea a zároveň členom združenia Horná Rimava, ktoré vstupy do podzemia v meste otvorilo vlani v septembri. Záujem oň bol veľký, za prvé štyri mesiace ho navštívilo viac ako 700 ľudí. Postupne sa pridávali aj prvé základné školy, prevádzka fungovala bez problémov.

„Až kým sa nový primátor nerozhodol riešiť si svoje osobné spory s členmi združenia vlámaním sa do priestorov a dal vymeniť zámky. Nasledovalo zmätočné vysvetľovanie, ktoré zavŕšil tým, že nemáme platnú nájomnú zmluvu. Tá je však podpísaná do roku 2031,“ podotkol Lebeda. Spresnil, že múzeum ponúka možnosť prejsť šesťsto metrov aj v podzemí aktívnej magnezitovej bane, pričom budova, v ktorej sídlia, patrí mestu.

Lebeda: Zvažujem trestné oznámenie

„Otvorené bolo každú sobotu, no deň pred Vianocami primátor telefonicky predsedníčke združenia Marianne Balaškovej oznámil, že nechal vyvŕtať staré zámky a vymeniť za nové. Zdôvodnil to tým, že zaznamenal pokus o vlámanie do múzea,“ pokračoval Lebeda. „Nič však odtiaľ nezmizlo, nenašli sme tam žiadne náznaky násilného vniknutia. Jediný, kto do múzea nelegálne vošiel, bol primátor Hnúšte,“ podčiarkol s tým, že nájomcu o tom vopred neinformoval.

„Na otázku, prečo to neurobil, odvetil, že privolal mestskú políciu. Keď sme si to preverovali, mestská polícia o žiadnom pokuse o vlámanie do múzea nič nevedela. Primátor teda na hulváta klamal. Neskôr vravel, že zmluva sa mu nepozdáva a niečo by v nej chcel zmeniť,“ poznamenal jeho predchodca.

Nové kľúče od budovy, jednu kópiu, dostala predsedníčka združenia v januári. Koncom februára sa konalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom Pliešovský reagoval aj na výmenu zámkov. „Tam už nespomínal pokus o vlámanie, ale údajne neplatnú zmluvu. Tvrdil, že tam nie je žiadny nájomca,“ hovorí Lebeda.

Pripomenul, že práve v decembri im mesto poslalo faktúru za nájom, ktorú podpísal aj primátor. „Ak by zmluva nebola platná, prečo by to robil? On na to len odpovedal, že si nepamätá, čo bolo v decembri,“ opísal komunikáciu na zasadnutí zastupiteľstva, ktorá je zachytená aj na videozázname.

„Ak je zmluva neplatná, ako tvrdí, je zvláštne, že predsedníčke združenia dal v januári kópiu kľúčov od budovy. Vzhľadom na spomínané skutočnosti sme prevádzku múzea prerušili až do vyriešenia situácie,“ ozrejmil Lebeda. Na priamu otázku, či z jeho strany nejde, pútaním pozornosti na túto záležitosť, len o prejavy „povolebného boja“ kvôli utŕženej prehre, nesúhlasne odvetil. „Nepotrebujem sa mstiť. Veď prvý krok v tejto veci, teda výmenu zámkov, urobil on,“ povedal. V prípade, že sa to celé nevyrieši, zvažuje podať, za vlámanie, trestné oznámenie.

Primátor: Sú to žabomyšie vojny

„Je mi ľúto, že nedokázal ľudsky preklenúť prehru vo vlaňajších komunálnych voľbách,“ reagoval Pliešovský narážajúc na Lebedu. Nutnosť výmeny zámkov podľa neho vyvstala z pragmatickej veci. „Niekoľkokrát nám bol hlásený pohyb neznámej osoby v priestoroch toho objektu, najmä po zotmení. Svietilo sa tam niekoľkokrát v týždni,“ povedal. Večer pred Vianocami si tam vraj všimol pootvorené skladové dvere.

„Keď som sa po takmer hodine vracal a situácia zostala nezmenená, išiel som sa presvedčiť, či tam niekto nie je. Nikoho som nenašiel. Dvere som zavrel a po príchode na úrad som údržbára poveril výmenou zámkov, lebo nevieme, kto nám tam chodí,“ vysvetlil. Pokračoval, že v blízkosti dotknutého objektu je komunita neprispôsobivých ľudí, preto nevie, či dvere niekto vylomil alebo len zabudol zatvoriť.

„Hneď po výmene som volal štatutárke združenia, ktoré to má v nájme. Akonáhle mali ďalší vstup do podzemia, prišla si kľúče prevziať. Odvtedy o tom objekte nič neviem,“ podotkol. Opýtali sme sa ho, prečo teda tvrdil, že v múzeu nie je žiadny nájomca.

„Zmluva existuje a je platná, ale v článku tri, pri účele nájmu, sa píše, že nájomca to bude využívať na zveľadenie budovy, ktorá v budúcnosti poslúži výchovno-vzdelávacím účelom so zameraním na baníctvo v regióne. Neviem, kedy je tá budúcnosť, či tú budovu ešte zveľaďujú, ale videl som a niekoľkokrát mi bol hlásený pohyb v nej. Týmto sme ho zamedzili,“ zhodnotil primátor.

Nechápe, prečo ho Lebeda obviňuje z vlámačky. „Veď do vlastného objektu hádam môžeme vojsť,“ mieni s tým, že ide len o žabomyšie vojny. „Hneď som volal predsedníčke združenia, aby sme urobili dodatok k zmluve,“ reagoval na otázku, prečo na to vopred neupozornil nájomcu. Štatutárke plánuje primátor, už v najbližších dňoch, predložiť návrh dodatku zmluvy. „Mám s ňou dobré vzťahy. Ujasníme si ich činnosť a fungujeme ďalej,“ uzavrel.

Telefonicky sme sa snažili spojiť aj s predsedníčkou združenia Mariannou Balaškovou, no nepodarilo sa nám to. Keďže je tiež poslankyňou hnúšťanského mestského zastupiteľstva, jej reakciu sme zachytili na zázname z februárového rokovania. Potvrdila, že primátor jej po výmene zámkov volal, no o tom, že nie sú nájomcami, nič nehovoril. „Nepovedal si, že potrebujeme novú zmluvu, ale že sa ti vcelku nepáči, ako je spravená. Ja som odvetila áno, my sme otvorení hovoriť o aktualizácii,“ povedala.