Peniaze na ambulanciu presvedčili lekára, aby sa vrátil do kritického regiónu

„Nedávno skončil Štefan Vician, Bol to všeobecný lekár a teraz ho zastupuje pľúcny lekár Ladislav Solčianský,“ približuje situáciu Dana (57), ktorá býva neďaleko Zlatých Moraviec. Všeobecného lekára chodí podľa nej zastupovať na určitý čas dvakrát do týždňa.

Dana si musela hľadať aj špecialistu po tom, čo počas pandémie zomrel tunajší reumatológ. Práve v priestoroch jeho ordinácie, ktoré boli asi dva roky prázdne, si zriaďuje novú ambulanciu Laurov. Vyštudoval v Bratislave a do atestácie tam aj pôsobil.

VIDEO: Nová posila v regióne s kritickým nedostatkom všeobecných lekárov.

„Potom som sa rozhodoval, či sa zamestnať na nejakej klinike ako všeobecný lekár, alebo či skúsiť niečo sám a vrátiť sa do Zlatých Moraviec,“ približuje mladý doktor. Nakoniec sa vďaka príspevku na zriadenie novej ambulancie rozhodol pre návrat do domovského regiónu.

Ambulancie sa vyprázdňujú

Jeho nová ambulancia je v súčasnosti tesne pred dokončením. Vo štvrtok sa na ňu prišiel pozrieť aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Príspevok na zriadenie novej ambulancie je podľa neho jedným z riešení nedostatku všeobecných lekárov a pediatrov. K 1. januáru 2022 chýbalo na Slovensku 400 všeobecných lekárov a 223 primárnych pediatrov.

Zlaté Moravce patria medzi kritické okresy, pokiaľ ide o nedostatok všeobecných lekárov. Na problém v celom Nitrianskom kraji nedávno poukázala aj novozámocká lekárka Monika Kolejáková, ktorá je zároveň nitrianskou krajskou poslankyňou.

Foto: Žaneta Mikulíková Zdravotné stredisko Zlaté Moravce Okres Zlaté Moravce patrí ku kritickým okresom pokiaľ ide o nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých (ilustračná fotografia).

V roku 2021 podľa nej zatvorili 69 ambulancií z celkového potrebného počtu 319 v rámci kraja. „Žiaľ, v roku 2022 zaniklo ďalších osem, takže máme približne štvrtinu zatvorených ambulancií pre dospelých. Našťastie, máme na tieto uvoľnené miesta v príprave 26 lekárov,“ priblížila. Upozornila i na to, že situácia sa môže zhoršiť v prípade špecialistov.

Problém so všeobecnými lekármi majú aj regióny Šaľa, Považská Bystrica, Čadca, Turčianske Teplice, Krupina, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Detva, Poltár, Rožňava či Sobrance.

Ministerstvo zdravotníctva ich vytypovalo v rámci analýzy stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov. Práve v týchto kritických okresoch môžu lekári požiadať o príspevok na zriadenie novej ambulancie.

Podpora z plánu obnovy

„V pláne obnovy sme vyčlenili 10 miliónov eur, aby do roku 2025 mohli vznikať nové ambulancie a aby sme pomohli mladým lekárom s výstavbou a rozbehom takej ambulancie,“ podotkol Heger.

Ako dodal, mladí lekári si musia brať na zriadenie ambulancie úver, čo ich často odradí. „V roku 2023 plánujeme vyčerpať peniaze na 30 ambulancií,“ doplnil premiér.

Na rezort zdravotníctva prišlo podľa jeho slov 27 žiadostí o príspevok, z toho 19 od všeobecných lekárov a osem od pediatrov. „Z nich uspelo 21 uchádzačov. Postupne s nimi podpisujeme zmluvy. Pán Laurov je jeden z prvých, s ktorými sme zmluvu podpísali,“ spresnil Heger.

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič doplnil, že v súčasnosti už pripravujú v spolupráci s krajmi ďalšiu výzvu. „Župani ju aktívne pripomienkujú a bavíme sa aj o téme jej skoršieho vyhlásenia tak, aby sme vedeli adresnejšie reagovať na regióny, kde je akútny nedostatok lekárov,“ spresnil.

Laurov sa chystá prijímať pacientov na prelome apríla a mája. Ordinovať začne nasledujúci mesiac. Sestričku už má. Povolenie na prevádzku ambulancie od Nitrianskeho samosprávneho kraja získal minulý týždeň, nasledovať bude uzatvorenie zmlúv s poisťovňami.

Lekári môžu získať príspevok až do výšky 60-tisíc eur. Peniaze môžu použiť na rekonštrukciu a náklady, ktoré súvisia s rozbehom ambulancie, keď lekár ešte nemá dostatočný počet pacientov. Ide o obdobie jedného roka. Normatív na všeobecného lekára pre dospelých je na Slovensku podľa Laurova 1 800 pacientov.

Vo svojom okolí nepozná lekára, ktorý by sa vydal rovnakou cestou ako on. „Niektorí moji bratislavskí kolegovia nad tým rozmýšľali. Zatiaľ však nemám informáciu, že by sa do toho pustili. Určite to však budem odporúčať,“ uzavrel mladý lekár.