Zaplatí Žilinská župa rekordné pokuty? Takto „stratené“ peniaze jej budú chýbať inde

Na vysoký peňažný trest upozornil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý ho župe uložil. Kraj odôvodňoval použitie priameho rokovacieho konania časovou tiesňou. V tejto súvislosti ÚVO zdôrazňuje, že postup zadávania zákazky verejnou súťažou začala župa len päť mesiacov pred skončením zmluvy, čo je úplne nedostatočné.

„Verejní obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Obdobný tender je nevyhnutné začať najmenej rok vopred, čomu nasvedčujú časté skúsenosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov,“ prízvukuje úrad.

Predseda ÚVO Peter Kubovič podčiarkol, že priame rokovacie konania boli použité nezákonne. Pokračoval, že kraj začal obstarávať neskoro, čo malo dopad na priebeh verejného obstarávania, ktoré vyústilo do priamych rokovacích konaní. Tie v prípade priamych oslovení konkrétnych hospodárskych subjektov predstavujú nesúťažné postupy verejného obstarávania.

„To, že včasným neplnením svojich úloh verejný obstarávateľ vytvoril sám sebe časovú tieseň, nemôže byť dôvodom pre použitie priameho rokovacieho konania, ktoré predstavuje najvýznamnejší zásah do hospodárskej súťaže. Tú tento postup priamo nevylučuje,“ poznamenal Kubovič.

Riaditeľ odboru stálych pracovísk ÚVO Marek Motyka, uviedol, že ich úrad sa dlhodobo snaží predchádzať porušeniam zákona zo strany verejných obstarávateľov, preto im ponúkajú metodickú pomoc. „Tá je dostupná aj v regiónoch. Pracovisko v Žiline je pripravené samosprávnemu kraju pomáhať tendre nastaviť kvalitnejšie,“ tvrdí.

zväčšiť Foto: TASR autobusy, prímestská doprava, Žilinský kraj Prímestskú autobusovú dopravu v Žilinskom kraji zabezpečujú dve spoločnosti.

Dôsledky by boli katastrofálne

Žilinská županka Erika Jurinová (OĽaNO) povedala, že rozhodnutie o uložení pokuty považuje za krajne nezákonné a svojvoľné. Župa sa podľa nej proti tomu bude brániť a podá žalobu na súd.

„Kraj si nevybral dobrovoľne zadať zákazku na priamo, ale bol nútený tak urobiť, lebo inú možnosť za danej situácie, kedy hrozilo, že bude zastavená prímestská autobusová doprava, jednoducho nemal,“ hovorí. Je presvedčená, že voči obyvateľom by bolo krajne nezodpovedné, aby sa len prizerali situácii, vypli verejnú dopravu a čakali na rozhodnutie rady úradu nevedno do kedy.

„Dôsledky mohli byť katastrofálne. Vtedy platná zmluva by skončila a bez novej by sa desaťtisíce obyvateľov Žilinského kraja nedostalo do práce, škôl či k lekárovi. Škody by boli nevyčísliteľné,“ podotkla Jurinová. Považuje za absurdné, aby župa dostala pokutu v miliónoch eur. „Za to, že v súlade so zákonom zadala na priamo zákazku aktuálnemu dopravcovi, aby zabezpečil prímestskú dopravu v regióne ako základnú a nevyhnutnú potrebu obyvateľov,“ uzavrela.

Kubovič reagoval, že rozhodovacia prax ÚVO v obdobných prípadoch je potvrdená už aj súdmi. „Potešilo by ma, keby sa Žilinský samosprávny kraj snažil zlepšiť najmä svoje plánovacie procesy a z pokuty sa poučiť namiesto obhajovania nezákonného postupu,“ doplnil.

Župa je povinná uložené pokuty zaplatiť v lehote do pätnásť dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí, k čomu došlo 8. apríla. Polovica tohto času už vypršala. Peniaze na to by kraj zrejme hľadal len veľmi ťažko.

Okrem pripravovanej žaloby Žilinská župa, podľa jej hovorkyne Evy Lacovej, požiada súd o priznanie odkladného účinku. Ak ho prizná, vykonateľnosť rozhodnutí ÚVO sa odloží až do právoplatného verdiktu súdu o tom, či sú rozhodnutia o pokute zákonné.

„Veríme, že odkladný účinok žalobe súd prizná, lebo ŽSK nemá žiadne finančné zdroje na zaplatenie pokuty, a už vôbec nie v tejto bezprecedentnej dobe enormného zdražovania,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že by to malo negatívne dopady na plnenie zákonných funkcií samosprávneho kraja, pričom by mu hrozila vážna ujma.

Vicežupan: Spackali to

Podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH) vníma túto situáciu veľmi negatívne. Práve on bol pred zhruba rokom, keď dochádzalo k súťaži, najväčším kritikom celého postupu. „Od začiatku som upozorňoval, že to nedopadne dobre a len si zbytočne navýšime ceny. To sa aj stalo,“ hovorí. Vysvetlil, že v roku 2019, ešte pred súťažou, platil kraj za prímestskú autobusovú dopravu 22 800 000 eur.

„Teraz to bude až 42 miliónov. Samozrejme, inflácia zvýšila ceny pohonných hmôt a hore išli tiež mzdy. No nemohlo to vystreliť na raz toľko,“ mieni Janckulík. Ťažké srdce má najmä na odbornú skupinu, ktorá to celé zastrešovala. „Tiež to stálo nemalé peniaze, no doslova to spackali,“ podotkol. Ozrejmil, že hoci podmienky súťaže boli zverejnené, nikto sa do nej nehlásil. Preto to urobili priamym rokovacím zadaním. Vysvetlil, že prímestskú autobusovú dopravu v kraji momentálne zabezpečujú spoločnosti SAD Žilina a Arriva. „Čiže tie, ktoré to robili aj predtým,“ zhodnotil.

Vicežupan pripomenul, že súdy, na ktoré sa kraj chce obrátiť, tiež nebudú lacné. „Keby existovala hmotná zodpovednosť politikov, asi by sme to pani županke zosobnili,“ povedal. Peniaze, o ktoré hrozí, že prídu, by sa im podľa neho zišli na opravy ciest, mostov či na zdravotníctvo.