V Bratislave sú pre Národný beh Devín - Bratislava viaceré dopravné obmedzenia

Vodičov na to upozorňuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Dočasné zmeny sa nevyhnú ani niektorým linkám bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Od 7.15 do 13.00 h bude uzatvorené Rázusovo i Vajanského nábrežie (v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie). Od 8.00 do približne 12.00 h bude pre dopravu uzatvorená Devínska cesta, Kremeľská ulica a cesta Devínska Nová Ves – Devín. Od 9.30 do 11.00 h bude vylúčená doprava z komunikácií v mestskej časti Devín.

V čase od 9.30 do 13.00 h neprejdú autá cez Mostovú ulicu. Medzi 9.45 a približne 12.00 h bude uzatvorená Botanická ulica (v úseku od Riviéry po Most SNP) smerom do centra a taktiež Nábrežie arm. gen. L. Svobodu v smere do centra.

Podujatie si zároveň vyžiada aj krátkodobé zmeny premávky MHD, s ktorými treba počítať najmä na nábreží. V čase medzi 7.30 a 13.00 h budú upravené niektoré električkové a autobusové linky. Ide o linky 1, 4, 21, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 50 a 70. „V pohotovosti bude aj dopravný dispečing. Ten bude usmerňovať MHD a mimoriadnu dopravu priamo v teréne,“ informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Pre bežcov a organizátorov zabezpečí mestský dopravca 35 kĺbových a dva krátke objednané autobusy, ktorými sa dostanú z centra mesta, kde je registrácia, až na štart do Devína.