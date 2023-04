Súd po štyroch rokoch rozhodol. Seniorovi zoperovali nesprávne koleno, odškodné označil za katastrofu

„Myslím si, že je to katastrofa. Nikto neberie, že ma odpísali na zvyšok života?“ reagoval Rapan po vyhlásení rozsudku s tým, že ťažko na to hľadá slová. Rozsudok si bude musieť najskôr preštudovať, pretože podľa vlastných slov takmer nič nepočul. Po porade s právnym zástupcom sa plánuje odvolať.

Bývalý futbalový reprezentant podstúpil operáciu 21. marca 2019. Lekári mu mali operovať pravé koleno, ktoré mu aj oholili. Po prebudení ho pri pohľade na nohy čakal šok. Drenážna hadička mu trčala z ľavého kolena. Lekári sa mu ešte v ten deň ospravedlnili a ponúkli mu aj prednostný termín na operáciu pravého kolena. To však odmietol.

Nemocnica chybu nepopiera, no poukazuje na to, že v zlom stave mal aj omylom operované ľavé koleno. Odkedy nemocnica prišla s touto informáciou, všetci sa toho podľa Rapana držali. „Nikdy som nemal problémy s ľavou nohou a oni tvrdia len to. Nikto neberie do úvahy, čo sa stalo,“ dodal. Neskrýval pri tom sklamanie.

Podľa súdu je žaloba dôvodná, pretože došlo k zásahu do osobnej integrity Rapana. „Spornou zostala len výška náhrady“ povedala sudkyňa. Súd považoval požadovanú sumu vo výške 65-tisíc za neprimerane vysokú.

Čítajte viac Lekári v Nitre sa pomýlili: Dôchodcovi operovali nesprávne koleno

„Zástupca žalobcu neuviedol relevantné argumenty, prečo sa žalobou domáhajú náhrady nemajetkovej ujmy práve v sume 65-tisíc eur,“ čítala z odôvodnenia rozsudku sudkyňa. Pri určení výšky súd vychádzal okrem iného aj z toho, že nešlo o zásah do zdravého kolena.

Zlý stav kolena mal dokumentovať aj RTG snímok z roku 2010, ktorý bol vyhotovený pre bolesti ľavého kolena. Súd sa pritom opieral aj o závery viacerých znalcov. Sudkyňa naznačila, že v prípade požadovanej sumy „nemožno vylúčiť určitý špekulatívno-prospechový zámer žalobcu“.

„Pri určení výšky sme vychádzali zo súm, ktoré priznávajú súdy v obdobných prípadoch. Za ujmu na cti priznávajú podstatne vyššie sumy, pritom ujma na cti nie je nejaký trvalý nezvratný stav. U pána Rapana sú to takmer štyri roky takmer strateného života a nezvratný stav zásahu do jeho organizmu,“ poukázal Samuel Baránik, Rapanov právny zástupca. Požadovali aj 10-tisíc eur za sťažené spoločenské uplatnenie, to však súd neuznal.

„V prvom rade je nám ľúto, že k takejto udalosti vôbec došlo. Súd sa musel vyporiadať so všetkými dôkazmi a rozhodol tak ako rozhodol. Rozsudok je zákonný a o ďalšom postupe sa poradíme s klientom aj s poisťovňou,“ povedal právny zástupca nemocnica Tomáš Stoklasa. Výšku nemajetkovej ujmy nechcel hodnotiť z pohľadu úspešnosti.