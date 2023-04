Má vaše dieťa psychické problémy? Odborníci radia, ako včas rozpoznať varovné signály

Dominika Ondačková Rajznerová, programová riaditeľka IPčka

Pri akých prejavoch mladého človeka by sme mali spozornieť a ako by sme sa mali s deťmi, ktoré uvažujú o samovražde, rozprávať, popísalo niekoľko odborníkov.

Otázky:

Čo by mali všímať rodičia, pedagógovia a rovesníci vo svojom okolí, aby dokázali zachytiť volanie dieťaťa o pomoc? Ako by mali komunikovať s dieťaťom, u ktorého si všimnú varovné signály alebo sa im zdôverí, že myslí na samovraždu?

Čoho by sa mali naopak vyvarovať?

Jana Trebatická, prednostka Kliniky detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

1/ Akékoľvek zmeny v správaní dieťaťa: chuť do jedla, spánok, sústredenie, zmeny v prospechu, nechuť byť s kamarátmi alebo radikálna zmena kamarátov, aktivít, strata záujmov o činnosti, ktoré ich bavili v minulosti, častá podráždenosť, výbuchy zlosti, plačlivosť.

2/ Nechať dieťaťu priestor na vyrozprávanie. Nebáť sa pýtať aj na myšlienky na samovraždu – pýtať sa v bezpečnom nerušenom prostredí a mať na dieťa čas. Vyjadriť podporu, zaujímať sa o jeho pocity, kamarátov, jeho aktivity. Učitelia by mali kontaktovať rodičov a rodičia by mali vyhľadať pomoc aspoň školského psychológa.

3/ Netlačiť na dieťa, ak nechce rozprávať. Snažiť sa nájsť v okolí dieťaťa osobu, ktorej dôveruje a ktorej sa zverí. Pýtať sa dieťaťa, čo by potrebovalo, čo by mu pomohlo, prípadne ostať s dieťaťom doma, netlačiť na výkon. Prístup má byť partnerský, nie autoritatívny.

Rozhovor o depresii

Beáta Sedlačková, psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

1/ Prejavy, ktoré by si mali rodičia, učitelia a blízke okolie všímať, sa veľmi prekrývajú. Celkovo je dôležité všímať si akékoľvek zmeny u dieťaťa – smútok, úzkosť, depresívne prejavy, ale aj nárast agresívneho správania. Varovné signály nie sú vždy zrejmé a môžu sa líšiť u toho ktorého dieťaťa. Niektorí o svojich úmysloch hovoria nahlas, iní sa snažia svoje myšlienky a pocity utajiť.

Čo si všímať: prejavy agresivity, ktoré sa predtým nevyskytovali

rozprávanie o zbytočnosti, o túžbe zomrieť, o samotnej samovražde, aj opisne (keby som sa nikdy nenarodil…)

sociálna izolácia – vyhýbanie sa sociálnym vzťahom, dieťa je zavreté v izbe, nevychádza

nedokáže si plniť povinnosti – veľa vymeškaných hodín, neplní si školskú dochádzku, zanedbáva hygienu

výkyvy nálad – zhoršenie

rozprávanie o smrti, venuje sa nadmerne téme smrti

prestane sa zaujímať o to, čo mal/a rád/rada, čomu sa predtým venoval/a

beznádej – nevidí východisko zo súčasnej situácie

nadužívanie alkoholu a iných návykových látok

zmena v oblasti príjmu potravy, neprijímanie potravy, zmeny v spánkovom režime

zmena v prejavoch správania, pridružené úzkostné správanie, depresívne ladenie

uzatváranie sa, prestáva komunikovať

hovorí o bezvýchodis­kovosti situácie

osamelosť

smutná nálada

2/ Pri podozrení na samovražedné myšlienky sa odporúča priamo sa opýtať. Rozhovor o samovražde nezvyšuje podľa odborníkov riziko jej dokonania. Pýtať sa na pocity dieťaťa, ak mu nie je nepríjemné o nich hovoriť. Prejavovať chápavosť, snahu pomôcť pri riešení problémov. Snažiť sa získať čas a hľadať odbornú pomoc – psychologickú, psychiatrickú či krízovú linku. V prípade akútnej krízy treba vyhľadať ambulantnú pohotovostnú službu. Nenechávať dieťa samé.

3/ Situáciu nebagatelizovať a nepodceňovať. Dieťa ohrozené samovraždou je potrebné vypočuť, reflektovať jeho pocity. Nehodnotiť to, čo dieťa povie, neanalyzovať – iba nechať priestor pre vypočutie. Nepoužívať prázdne frázy „To zvládneš. Všetko bude v poriadku.“ Nesľúbte mu, že o tom nikomu nepoviete.

Peter Madro, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko

1/ Všímajte si akúkoľvek zmenu v správaní človeka. Môže hovoriť o pocite beznádeje a osamelosti. Naznačuje alebo hovorí, že nemá dôvod ďalej žiť, ukončuje dlhodobé záležitosti, má výraznú zmenu stravovacích a spánkových návykov, konzumuje nadmerne alkohol alebo drogy, vyhýba sa sociálnym interakciám s ostatnými alebo sa začne správať rizikovo. Pociťuje hnev, extrémnu úzkosť alebo rozrušenie, zažíva prudké zmeny nálady a hovorí o samovražde ako o východisku. Toto sú iba niektoré z možných prejavov a zmien v správaní. Ak u niekoho spozorujete niektorú z nich, neznamená to, že hneď uvažuje nad samovraždou. Rovnako môže nastať aj situácia, že u svojho blízkeho neobjaví ani jedna zmena či varovný signál. Každý z nás je iný, odlišne reagujeme na rôzne situácie, aj na tie najťažšie. Aj v tomto prípade je úplne v poriadku poradiť sa s odborníkom.

2/ Ak máte pocit, že váš blízky uvažuje nad samovraždou, porozprávajte sa s ním o svojich obavách. Dôležité je rozhovor začať tým, že mu dáte najavo, že vám záleží na tom, čo prežíva a chcete pre neho/ňu to najlepšie, aby bol/a v poriadku a v bezpečí. Je úplne v poriadku sa priamo, ale citlivo opýtať, či uvažuje nad samovraždou. Táto otázka nezvyšuje riziko samovraždy. Je to mýtus rovnako ako to, že kto hovorí o samovražde, tak ju nespácha. Práve naopak, môže to byť spôsob, akým dáva najavo, že sa necíti dobre a potrebuje, aby mu v tom niekto pomohol, pretože pre svoju bolesť nevidí iné riešenia, ktoré však existujú. Tento rozhovor môže priniesť rôzne pocity na oboch stranách, preto s tým ani vy zostávajte osamote a podeľte sa o to s blízkymi, ktorým veríte či s odborníkmi na linke pomoci.

3/ Toto radšej nerobte – nepoučujte, nemudrujte, neraďte, čo má robiť. Nemoralizujte a nehovorte vety ako „Bude dobre…“, „Iní ľudia majú iné a horšie problémy…“, „ Aj ja som to zažil…“. Nebagatelizujte a nevyvolávajte pocit zahanbenia. To, čo tento človek prežíva, mu bráni žiť spokojne a šťastne a zväčša nevie, čo by mal v danej situácii robiť. Ak je situácia vážna a akútna, zavolajte na 112. Zostaňte na mieste, kým nepríde pomoc. Ak je to možné, choďte spolu na bezpečné miesto alebo sa pokúste odstrániť všetko, čím by sa dalo ublížiť si. Počúvajte a buďte podporou, ale nesúďte, nehádajte sa, nevyhrážajte sa, ani nekričte. Nesľubujte, že o tom nikomu nepoviete, pretože práve to, že sa o tom podelíte s ďalším človekom alebo odborníkmi, môže zachrániť život.