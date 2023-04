Vozne na opustenej historickej stanici sú pre zlodejov rajom. Cenné úlovky si odnášajú za bieleho dňa

Historická železničná stanica vo Fiľakove je od väčšiny spojov odstavená. Rýchliky ani osobné vlaky tam nezastavujú od januára. Miestni registrujú, že z opustených vozňov, ktoré tam dlhodobo stoja, miznú ich kovové časti.

VIDEO: Historická železničná stanica vo Fiľakove pustne

„Opakovane sme prijímali telefonické podnety od občanov, ktorí hovorili o rozkrádaní odstavených vozňov. Je to majetok železníc a zdá sa, že nejavia záujem o jeho ochranu,“ komentoval primátor Fiľakova Attila Agócs. Obáva sa, či nejde len o začiatok nejakej väčšej devastácie. „Ako vie štát ochrániť svoj majetok, budovy, koľajnice a podobne?“ pýta sa. Pripomenul, že odklonením dopravy odtiaľ je na stanici menší pohyb. Práve to je lákadlom pre podozrivé osoby.

„V regióne už máme trpkú skúsenosť s tým, ako to môže dopadnúť. Z trate Poltár – Rimavská Sobota, kde zrušili premávku zhruba pred pätnástimi rokmi, sa masívne začali rozkrádať koľajnice. Rozoberali to desaťčlenné partie a odvážali na vétrieskach,“ spomenul alarmujúci príklad z minulosti. Primátor je presvedčený, že nedávne presunutie dopravy na malú železničnú zastávku kvôli nízkej úspore času nestojí za to, aby hlavnú historickú stanicu nechali opustenú. Pripomenul, že do tamojšej infraštruktúry sa v minulosti investovali, v dnešných peniazoch, stovky milióny eur. Stále si myslí, že by ju mohli zachrániť tak, aby tam fungovali aj medzinárodné spoje.

„Teraz je doprava odtiaľ presunutá na malú stanicu. Tam je jedna búda pri jednej koľajnici. Historická stanica je však obrovská infraštruktúra. Je tam množstvo koľajníc, depo a triangel na otáčanie vozňov, sklady, zázemie,“ vymenoval. Rozlohou je to možno dvadsaťkrát väčšie ako spomínaná alternatíva.

Pravidelné hliadky

Agócs zopakoval, že ide o veľmi cennú infraštruktúru, ktorú treba ochrániť. „Možno príde nová vláda, s iným zmýšľaním. Zase budeme chcieť rozvíjať vlakovú dopravu, púšťať odtiaľ rýchliky a možno obnovíme aj prepravu do Maďarska. Na čom to ale chceme urobiť, ak to necháme rozkradnúť? Keby sme potom znovu chceli niečo také vybudovať, ťažko by sa na to asi našli peniaze,“ mieni. Dodal, že mestskí policajti nemajú kompetencie riešiť záležitosti na železnici, kde to majú mať pod kontrolou štátni.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková uviedla, že už vlani zaznamenalo lučenecké oddelenie železničnej polície na stanici vo Fiľakove zvýšený nárast krádeží. „Tiež poškodzovanie súčastí osobných motorových aj nemotorových vozňov. Konkrétne bolo zdokumentovaných desať priestupkov proti majetku a jeden trestný čin krádeže,“ ozrejmila. Pokračovala, že až v siedmich prípadoch išlo o rozkrádanie súčastí vozňov, ktoré sú tam dlhodobo odstavené a určené na vyradenie.

„Z uvedených skutkov sa podarilo zistiť páchateľa troch priestupkov a jedného trestného činu,“ doplnila Kováčiková s tým, že hliadky železničnej polície tam chodia viackrát za 24 hodín v dennej aj nočnej dobe.

Zlodeji si dávajú pozor

Podľa niektorých ľudí sa tieto „rozkrádačky“ dejú najmä počas dňa, keď sú otvorené zberné suroviny. Tam vraj vandali odnášajú svoj úlovok priamo z miesta. Išli sme sa tam pozrieť, no na stanici sme nikoho nevideli. Tiež v prázdnej čakárni, kde už nefunguje ani pokladnica s predajom lístkov. Ponúkal sa nám len pohľad na prázdne koľajnice a opustené vozne – posprejované, bez okien, s množstvom hrdzavých častí.

Pri odchode sme však predsa len natrafili na nejaký ruch. Koľajnicami prešli dve súpravy a o chvíľu nato sme zbadali otvorený bufet. Predavačka Júlia nám vysvetlila, že kvôli výluke chodí v ten deň pár spojov aj cez historickú stanicu. Je to však výnimka. Smutne konštatovala, že odkedy tam vlaky odklonili, zákazníkov výrazne ubudlo. Tvrdí, že ona si žiadne podozrivé osoby, počas jej služby, nevšimla. „Samozrejme, hovorí sa o tom. Pravidelne sem chodia hliadky železničnej polície, aj dnes som ich tu videla už dvakrát. Zlodeji si zrejme dávajú pozor. Vidia, kedy je tu pohyb a podľa toho sa zariadia,“ podotkla.

„Tých vozňov tu predtým bolo až dvanásť. Polovicu odtiaľto stiahli preč. Myslím, že to bolo v decembri,“ hovorí Júlia. „Vtedy si všimli, že ich rozkrádajú. Zvyšok zostal tu a vyzerajú takto,“ dodala.

V okolí stanice býva sociálne slabšie obyvateľstvo a len pár metrov od nej sú zberné suroviny. Zastavili sme sa aj tam. Majiteľ Erik Kelemen odmieta, že by ukradnuté kovy končili v jeho podniku. „Veď to nemá logiku. Sme hneď pri stanici, bilo by to do očí. Uráža ma, že sa v tejto súvislosti hovorí práve o mojom zariadení,“ povedal. Zopakoval, že k nemu vandali so svojimi úlovkami nechodia. „Keď niekto púšťa takéto tvrdenia von, nech ich dokáže,“ hovorií. Pri našej otázke, kde teda podľa neho takto ukradnuté kovy končia, krútil hlavou. „U mňa určite nie. Ale je isté, že musí ísť o firmu zaoberajúcu sa takýmto výkupom,“ zhodnotil.

Kelemen pokračoval, že mal dokonca ponuku všetky opustené vozne z fiľakovskej stanice zošrotovať, no odmietol to. Z koho strany mu takýto návrh prišiel, nekomentoval. „Tam nie sú len kovy. Vyžaduje si to špeciálnu technológiu,“ zdôvodnil stručne, prečo si na také spracovanie netrúfol.

Vhodné len do šrotu

Na situáciu sme sa pýtali Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). „Odstavené vozne v blízkosti stanice Fiľakovo nie sú majetkom Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa našich informácií sa v danej lokalite nachádza šesť vozňov, z ktorých sú štyri vo vlastníctve Prievidzského parostrojného spolku a dva sú majetkom živnostníka,“ reagoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Spomínaným subjektom ich odpredali vlani v apríli a tento rok v marci.

Obrátili sme sa tiež na Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). „Na fiľakovskej stanici evidujeme len drobné krádeže, napríklad bleskozvodov. Tie následne hlásime polícii,“ uviedla stručne ich hovorkyňa Ria Feik Achbergerová.

Prievidzský parostrojný spolok, ktorému patria štyri zo šiestich rozkrádaných vozňov, je o situácii informovaný. „Odkúpili sme ich, ale kým sa to celé oficiálne spracovalo, odstavili to do Fiľakova a medzitým ich stihli rozkradnúť. Čiže ešte sme neboli vlastníkmi a už to bolo v stave, že vozne sa nedali zachrániť,“ povedal člen spolku Marián Šimo.

„Keby to chcel teraz niekto zrenovovať do pôvodného stavu, tak jeden vagón by vyšiel na 500-tisíc eur. Občianske združenie nemá šancu zaplatiť to. Takže jediné, čo sa s tým dá urobiť, je chytiť za hák, ktorý tam ešte zostal, a hodiť to šrotárovi,“ uzavrel Šimo.