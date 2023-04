Tatry hlásia rekordnú zimnú sezónu. Prekonala aj predcovidové maximum

V rámci počtu ubytovaných hostí sa podarilo prekonať aj rekordné čísla zimy v roku 2019, teda z obdobia pred pandémiou. V porovnaní s ňou tam zaznamenali nárast o 17,44 percenta. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Vo Vysokých Tatrách do zimy podľa Blaškovej vstupovali vzhľadom na ekonomickú a geopolitickú situáciu s malými očakávaniami. Napriek tomu tam len za obdobie január až marec 2023 zaznamenali viac ako 153-tisíc ubytovaných hostí, čo je v porovnaní so zimou 2022 nárast o viac ako 50 percent. V rámci počtu ubytovaných za zimnú sezónu prekonali aj spomínaný doteraz historicky najúspešnejší rok 2019 v rámci cestovného ruchu na Slovensku, počas ktorého bolo v zime v regióne ubytovaných viac ako 130-tisíc hostí. Všetci podnikatelia pritom podľa výkonnej riaditeľky OOCR v cestovnom ruchu prijali v súvislosti so situáciou a predpoveďami viaceré úsporné opatrenia, zamerané na úspory všetkých druhov energií.

Čítajte viac Ľadový chrám na Hrebienku čoskoro zatvoria, ako sú spokojní s návštevnosťou?

Spomedzi ubytovaných v regióne počas uplynulej zimy tvorili takmer 72 percent Slováci. Čo sa týka počtu zahraničných, v rámci neho zaznamenali v porovnaní s minulou zimou nárast o sedem percent. Na prvých priečkach dominovali opäť Česi, Poliaci a Maďari. „Najväčším skokanom v počte návštevníkov zo zahraničných krajín predstavuje Maďarsko. Počet turistov z tejto krajiny sa takmer zdvojnásobil. Druhým prekvapením sú Rumuni a do regiónu sa vrátili turisti z Pobaltia, avšak vo vyšších počtoch ako v minulosti,“ zhodnotila Blašková. Podľa jej slov sa tak podarilo dosiahnuť aj rovnaký vzájomný pomer domácich a zahraničných návštevníkov, aký zaznamenali aj v najúspešnejšom roku pred pandémiou. „Pritom niektoré národnosti zo štatistík vypadli úplne, chýbajú stále hostia zo vzdialených krajín, ako je Južná Kórea či Austrália,“ dodala výkonná riaditeľka tatranskej OOCR.