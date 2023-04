Tri domy nestačia. Osadníkov v Svrčinovci je tesne pred sťahovaním dvakrát viac

Čierne obydlia Rómov stoja na trase výstavby ekoduktu kysuckej diaľnice D3. Zelený most pre migrujúcu zver má byť skolaudovaný už tento rok, no viazne to práve na probléme s osadníkmi. Nedávno im našli náhradné bývanie, ale objavil sa ďalší „zádrhel“ - z pôvodne 35 ľudí ich vraj žije v tamojších chatrčiach až 70.

Rómov zo Svrčinovca mali vysťahovať do konca marca. Prešiel už takmer celý ďalší mesiac, no stále sú tam, kde boli. Pozemok na výstavbu ekoduktu teda stále nie je voľný. Ešte nedávno to pritom vyzeralo nádejne.

Ministerstvo dopravy vybralo developera, ktorý dostal od štátu 400-tisíc eur, aby osadníkom zabezpečil náhradné nájomné bývanie. Kúpil nehnuteľnosti v obciach Raková, Lopušné Pažitie a v čadčianskej časti Podzávoz. To však vyvolalo vlnu nespokojnosti – miestni za susedov „neprispôsobivých“ nechcú. Kam teda nakoniec táto komunita pôjde, je stále otázne.

Tri domy nestačia

Starostka Svrčinovca Renáta Majchráková potvrdila, že Rómovia sú stále v obci. „Developer aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oficiálne požiadali o poskytnutie súčinnosti s tým, že chcú vedieť, ktorí obyvatelia tu majú trvalý pobyt. Tiež to, či sa v ostatnom období prihlasovali nejakí ďalší a sú v tej lokalite akoby nelegálne,“ povedala. Aby však túto skutočnosť preukázala, nemá k tomu žiadne podklady.

„Takže poslala som len zoznam tých, ktorí tu naozaj majú trvalý pobyt. Dokopy ich je 35, fyzicky tam žije 33 ľudí. Ak je niekto navyše, ide o občanov iných miest a obcí – z Čadce, Turzovky, Nesluše a Povina. Ten počet tam ale stále zostáva rovnaký, nepresahuje to, čo uvádzam,“ podotkla.

Právny zástupca svrčinovských osadníkov však podľa nej prišiel s podstatne väčším číslom. Na ostatnom spoločnom rokovaní v Čadci uviedol, že tam žije 70 ľudí. Ozrejmila, že z tých, čo sú tam oficiálne nahlásení, viacerí žijú v zahraničí alebo v iných mestách. „Čiže cezpoľných obyvateľov je tu trinásť a zvyšok sú naši,“ vysvetlila.

Ako sa z toho „vykorčuľuje“ a komu to bývanie idú dať, nevie. „Isté je, že ja svojich obyvateľov poznám. Viem, kto tam naozaj býva. Určite nejde o spomínaný počet,“ podotkla.

„Aktuálna situácia je teda taká, že obyvateľov je údajne veľa a tie tri domy sú málo. Sľúbili im iné nehnuteľnosti, aj vo Svrčinovci. To, čo vybrali, je však absolútne nevhodné. V jednom objekte je napríklad krčma a z druhej strany pôvodne mäsovýroba. Je to evidované ako rodinný dom, no ľudia tam nikdy nebývali,“ priblížila.

Niektorí vraj tvrdili, že prerobiť to na bývanie sa dá za 48 hodín. „To je úplne scestné. Prestavať to na denné bývanie nie je jednoduché a časovo zvládnuteľné,“ dodala starostka.

Nevyhovujúce bývanie

Primátor Čadce Matej Šimášek podčiarkol, že o celej situácii sa v meste dozvedajú len postupne. „Čiastočne z verejných zdrojov a zo stretnutí, ktoré sme iniciovali s Rómami, právnymi zástupcami či kompetentnými orgánmi,“ hovorí. Chabé informácie podľa neho vyvolávajú problém.

„Nevieme sa vecne, skutkovo a právne vyjadriť. Preto sa to ťažko komunikuje,“ podotkol. Vedia však, že dom v Čadci zatiaľ nie je na katastri prepísaný. „V zmysle dotačnej zmluvy sem teda nemôžu byť Rómovia presťahovaní,“ poznamenal.

Šimášek tiež spomenul zmenu v počte osadníkov. „Veď to je úplne objektívna okolnosť a zásadná zmena skutkového aj právneho stavu. Neviem, kto a ako riešil tú situáciu,“ uzavrel.

Právny zástupca Rómov Miroslav Stopka tvrdí, že vo Svrčinovci nikto nezisťoval, koľko obyvateľov v osade skutočne býva.

„Dohromady sa to dávalo asi až pred desiatimi dňami, keď bolo rokovanie vyvolané mestom Čadca. Tam sa tieto počty upresňovali a hneď na druhý deň to išlo, oficiálnou cestou, aj NDS. Ja neviem, že by sa tam niečo zvyšovalo, ten počet zostáva rovnaký. Len do toho zrejme nezarátali maloleté deti,“ povedal.

Vysvetlil, že osobne zastupuje dve rodiny, dokopy 55 ľudí. „Ešte je tam tretia rodina, ktorú nezastupujem, kde je minimálne 15 ďalších,“ spresnil.

Všetci sa odtiaľ podľa neho odsťahujú vtedy, keď im dajú adekvátne bývanie. „Firma, ktorá dostala dotáciu, nakúpila nevyhovujúce domy – vzhľadom na počet obyvateľov a tiež zdravotnú závadnosť. Sú tam vážne hygienické nedostatky. Plesne, huby v dlážkach, ktoré sa prepadávajú a podobne. Tam človeka nemožno nasťahovať,“ vraví advokát.

„Opakovane sme NDS vyzvali, aby s tým niečo robila. Dali sme im konkrétne listy vlastníctva s povolenými nehnuteľnosťami vo Svrčinovci, aby ich neodkladne odkúpili, kde sú ochotní sa presťahovať. Samozrejme s tým, že sa to dá predtým trošku do poriadku,“ povedal Stopka. Keď to vraj diaľničiari kúpia, môžu tam ísť osadníci aj hneď zajtra. „Problém je, že NDS so mnou nekomunikuje. Je to nekonečný príbeh,“ mieni.

Miesto je stále neznáme

Ministerstvo dopravy reagovalo, že výstavba ekoduktu sa už začala. „Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Zároveň sa aktuálne pripravujú nehnuteľnosti na odovzdanie do užívania. Tento proces spomalilo úmyselné násilné poškodenie jednej z nich, ktorého následky treba odstrániť,“ uviedol odbor komunikácie rezortu.

O ktorú nehnuteľnosť by malo ísť a kedy by sa do nej mali nasťahovať noví nájomníci, nekonkretizoval. Takže miesto ich možného nového bydliska zostáva neznáme.

„Čo sa týka počtu obyvateľov, dlhodobo vychádzame z informácie od obce Svrčinovec, ktorá najlepšie pozná situáciu o svojich obyvateľov, a zástupcov splnomocnenca pre rómske komunity. Odmietame myšlienku poskytovať ubytovanie tým, ktorí sa svojím špekulatívnym konaním snažia dostať medzi osoby dotknuté výstavbou ekoduktu,“ doplnil rezort.