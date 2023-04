Úradníci v centre mesta vysypali smetiaky. Deti si z odpadu vyhrabávali nové hračky

„Jéj, tu sú normálne bábiky,“ zvolala piatačka Barbora zo Základnej školy na Tematínskej ulici, keď v nevábnej kope zazrela bábiky Barbie. Spomedzi odpadkov ich vytiahla niekoľko. „Boli úplne v poriadku,“ zhodnotila s tým, že ešte mohli ďalej slúžiť na hranie.

Do triedenia sa pustila dobrovoľne spolu s ďalšími spolužiačkami. Niektoré „nálezy“ dievčatá prekvapili. „Kto vyhadzuje do koša gaštany?“ pýtala sa Veronika. Ďalšiu prekvapilo sedem fľaštičiek od vodky. „Ja som našla topánky,“ zaznelo z dievčenského hlúčika. Niektorí prizerajúci sa školáci si zapchávali nos.

Kopa odpadu ubúdala aj vďaka rukám skautov z 15. zboru Javorina v Novom Meste nad Váhom. Emu (23), ktorá sa skautingu venuje už sedem rokov, obsah vriec z bytoviek celkom šokoval. „Je tam obrovské množstvo vyhodeného jedla, plastov a ďalšieho nevytriedeného odpadu, čo nás veľmi mrzí,“ povedala.

Pri niektorých odpadkoch si neboli úplne istí, do ktorého vreca by ich mali správne vytriediť. „Problém bol s mastným papierom a tiež s obalmi od vajíčok, ktoré sú už zrecyklované,“ prezradila mladá dievčina. Priznala, že triedenie im trvá dlhšie ako čakali.

Na akciu pri príležitosti Dňa Zeme sa prišli pozrieť aj viacerí škôlkari. „Celkom ich to zaujíma,“ prisvedčila Kvetoslava (40) z miestnej cirkevnej materskej školy, ktorá prišla na námestie s približne 30 deťmi od troch do piatich rokov. Už aj v takom nízkom veku je u niektorých podľa nej badať, že sa v ich rodine triedi odpad. Vnímajú najmä plasty.

V uplynulom týždni sa venovali aj ochrane našej planéty. „Povedali sme si o šetrení vodou, o správaní sa v lese, ale aj o triedení odpadu. Mali k tomu pracovné listy. Hoci to pre nich bolo vzhľadom na vek možno trochu náročnejšie, zaujalo ich to a zvládli to,“ dodala.

Jedna kopa odpadu pochádzala z rodinných domov, druhá, objemnejšia, z bytov. Na námestí sa neobjavili náhodou. Radnica sa v spolupráci so spoločnosťou JRK rozhodla nazrieť do nádob na komunálny odpad a zanalyzovať ich obsah.

„Stále učíme ľudí, ako separovať. Touto akciou chceme ľuďom ukázať, že máme v triedení rezervy,“ priblížil Martin Kyselý, riaditeľ Technických služieb mesta. „Z komunálneho odpadu vyberieme papier, plasty, sklo a ďalšie. Všetko to nakôpkujeme a zistíme, koľko tam toho nepatrí,“ dodal Kyselý.

Poplatky za odpady neustále zvyšujú, no s lepším separovaním by podľa neho rástli pomalšie. To by mohlo ľudí motivovať. Odpad ako papier, plasty a sklo končí na triediacej linke, kde sa separujú ešte dôslednejšie. „S tým potom obchodujeme. Za počet vytriedených ton dostávame peniaze, ktoré sú našim príjmom,“ objasňuje Kyselý.

V Novom Meste nad Váhom sa robila takáto analýza komunálneho odpadu po prvýkrát. „Zobrali sme vzorku náhodne vybraných nádob. Ide o päť 120 litrových nádob z rodinných domov a päť 1100-litrových nádob z bytových domov,“ spresnil Lukáš Šimor, regionálny manažér spoločnosti JRK.

Ako dodal Slováci separujú vo všeobecnosti slabšie a je na čom pracovať. „V komunálnom odpade sa zvyčajne nachádza 50 až 60 percent odpadu, ktorý by sa dal vytriediť. Z toho nemalú zložku tvorí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,“ doplnil Šimor.

Odpadky z rodinných domov si vzali „do parády“ pracovníčky technických služieb. S druhou kopou začali skauti, neskôr sa pridali dobrovoľníci z radov školákov. Celá akcia trvala asi tri hodiny. Vrecia vytriedeného odpadu nakoniec odvážili. Dáta budú k dispozícii v pondelok.