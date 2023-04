Minister Karas: Súdnu mapu spustíme bez odkladov. Budú aj pôrodné bolesti

Do spustenia novej súdnej mapy, ktorej cieľom je zrýchlenie súdnych konaní či kvalitnejšie rozhodnutia, zostáva už len niekoľko týždňoch. Karas zdôraznil, že príprava prebieha popri bežnej súdnej agende.

„Verím, že po 1. júni postupne nabehneme tak, aby boli rešpektované zákonné lehoty. Budeme sa snažiť minimalizovať dopad na dĺžku súdnych konaní,“ dodal. Verejnosť zároveň požiadal o trpezlivosť, no ďalší odklad nepripúšťa.

Najpálčivejšia situácia je momentálne na novovznikajúcom Správnom súde v Bratislave. Podľa jeho poverenej predsedníčky Jeannette Hajdinovej na ňom v súčasnosti pôsobí 7 aktívnych sudcov. Ide o sudcov, ktorí požiadali Súdnu radu SR o preloženie na správny súd. Súdna rada pomáha s personálnym zabezpečením správnych súdov.

Tieto počty sa snažia v Bratislave doobsadiť prostredníctvom výberových konaní. „Momentálne prebiehajú výberové konania na sudcov aj administratívnych zamestnancov,“ spresnila Hajdinová. Sudcov vyberajú už po tretíkrát.

Stihnú nájsť sudcov do konca roka?

Do konca júna by podľa predsedu Súdnej rady Jána Mazáka mohlo na bratislavskom správnom súde pôsobiť 23 sudcov. Do konca roka by sa mohli počty doplniť do navrhovaného celkového počtu 44. „O správne súdnictvo je dosť veľký záujem aj medzi sudcami aj nesudcami,“ povedal Mazák.

Na druhú stranu však dodal, že mnoho sudcov svoje žiadosti o preloženie siahlo. Troch sudcov okresných súdov však nepreložila samotná Súdna rada. „Síce sú to kvalitní sudcovia, nie sú však pripravení byť sudcami v správnom súdnictve,“ ozrejmil.

Správny súd v Bratislave si však podľa neho zaslúži osobitnú pozornosť. „Agenda na Správnom súde v Bratislave je omnoho členitejšia ako na ostatných správnych súdoch. To si spolu s tisíckami nerozhodnutých spisov vyžaduje úvahu, či tento súd ešte personálne neposilniť,“ zdôraznil predseda Súdnej rady. Ako dodal, závisí od toho efektívnosť správneho súdnictva.

Karas podotkol, že o päťmesačný odklad spustenia novej súdnej mapy žiadali práve pre problémy na bratislavskom správnom súde. Zavedenie reformy súdnictva sa malo pôvodne rozbehnúť od januára tohto roka, vlani v novembri napokon Národná rada rozhodla o odklade

Všetky tri správne súdy už majú svoju budovu. „Správny súd v Banskej Bystrici sa už v týchto dňoch sťahuje, určite bude kontinuálne fungovať od 1. júna,“ ozrejmil predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Auxt. Do mesiaca by sa mali vyladiť všetky prípadné nezrovnalosti.

Na všeobecných súdoch sa podľa jeho slov práve kreujú senáty, na čo sa personálne pripravujú. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, budú ich operatívne riešiť. „Súdiť budeme podľa platných predpisov,“ uzavrel.

Tri mesiace na dvoch miestach

V Košiciach sa bude počas troch mesiacov pojednávať v rámci správneho súdnictva na dvoch pracoviskách súčasne. „Budova Správneho súdu v Košiciach bude kompletne hotová až 1. septembra. Krajský súd zatiaľ správnemu súdu zapožičia časť svojich priestorov,“ priblížila Frederika Zozuľáková, predsedníčka Krajského súdu v Košiciach.

Na košickom správnom súde panuje podľa nej absolútne nadšenie. „Sudcovia si dokonca vytvárajú komisie a pracujú na tom, ako čo najlepšie prejsť na novú platformu,“ podotkla. Spočiatku však boli nálady justičného prostredia opačné. Proti reforme vlani protestovali sudcovia a justiční pracovníci aj pred parlamentom.

Novozriadený Mestský súd v Košiciach, pod ktorým budú fungovať zlúčené Okresné súdy Košice I., II. a okolie, je podľa Zozuľákovej pripravený bez akéhokoľvek obmedzenia.

Materiálovo-technické zabezpečenie správnych súdov zabezpečuje ministerstvo. „Prebiehajú obstarávania počítačovej techniky v tisícoch kusov. Od digitalizácie si sľubujeme zrýchlenie súdnych procesov. Rovnako sa súťažia zariadenia pre možnosť on-line pojednávaní,“ spresnil minister spravodlivosti.

Karas podotkol, že zmenu súdnictva pozorne sledujú aj zo zahraničia. „Pýtajú sa ma napríklad veľvyslanci susedných krajín, čo si od toho sľubujeme,“ spresnil s tým, že neskôr by sa mohli Slovenskom inšpirovať.