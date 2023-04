Vyšetrovanie v Novákoch sa začalo. Baníci majú nárok na odškodné, tvrdí advokát

Každý raz, keď fárajú do podzemia, nad nimi visí tieň tragédie. Pre desiatich baníkov v nováckej uhoľnej bani sa stredajšia smena skončila predčasne. Proti metánu, ktorý je označovaný aj ako banský plyn, nemali šancu. Je bez farby a bez zápachu. Po jeho pravdepodobnom vyhorení boli aj vo štvrtok dopoludnia štyria baníci v kritickom stave. Ich ďalší piati kolegovia skončili v nemocnici so strednými a ľahšími zraneniami.

Boj o život, umelý spánok a modlitby príbuzných, aby sa lekárom podaril zázrak a štyroch baníkov v najhoršom stave po stredajšom nešťastí v podzemí nováckej bane zachránili. Metán, ktorý je pre človeka nemožné zaregistrovať, sa šíril na mieste, kde nič netušiac pracovalo desať mužov vrátane troch cudzincov, dvoch Poliakov a jedného Ukrajinca.

Deviatich mužov s rôznym stupňom zranení, najmä popálenín, previezli vrtuľníky i sanitky do troch nemocníc v Bratislave, Bojniciach a v Košiciach. Desiaty baník neutrpel poranenia, ktoré by si vyžiadali jeho hospitalizáciu.

V kritickom stave prijali dvoch baníkov v košickej nemocnici v mestskej časti Šaca. S rozsiahlymi popáleninami druhého až tretieho stupňa sa ich ujali na Špecializovanej klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Agel Košice-Šaca. Podľa prednostu kliniky Petra Lengyela boli v ťažkom šokovom stave.

„Po jeho zvládnutí sa stav oboch pacientov zlepšil," informovala vo štvrtok popoludní Martina Pavliková, hovorkyňa Nemocnice Agel Košice-Šaca. Vyšetrenia podľa nej nepotvrdili závažné poškodenia dýchacích ciest, ktoré ešte dopoludnia nevedeli vylúčiť.

„Obaja pacienti boli zobudení z umelého spánku a odpojení od umelej pľúcnej ventilácie. Sú pri vedomí a komunikujú. Ich zdravotný stav však zostáva naďalej vážny," zdôraznila Pavliková. Vo štvrtok dopoludnia sa ešte stále nachádzali v šokom stave a prebiehala u nich tekutinová resuscitácia. V košickej nemocnici má byť podľa našich informácií hospitalizovaný aj jeden z dvoch zranených Poliakov.

O život dvoch mužov bojovali aj lekári Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Aj za nich dýchajú prístroje. „Popáleniny sú v rozmedzí 15 až 20 percent. Rozsah poranení vnútorných orgánov sa však ešte môže meniť,“ priblížila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Popálenú majú tvár a horné končatiny. Jeden z nich má byť ukrajinskej národnosti.

Obaja pacienti podstúpili podľa Kliskej zákrok na podporu hojenia rán a sú pod dohľadom zdravotníkov. Ich stav je aktuálne stabilizovaný.

Mimo ohrozenia života sa nachádzalo druhý deň po nešťastí päť pacientov hospitalizovaných v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S ľahšími zraneniami tu prijali druhého Poliaka. V najhoršom stave je pacient s popáleninami druhého stupňa, dvaja muži skončili s popáleninami prvého stupňa. Štvrtý baník, astmatik, sa nadýchal splodín. Spolu s ďalším kolegom, ktorý je v stabilnom stave, sú na JIS-ke na pozorovaní.

„Pacientom bola ponúknutá psychologická pomoc. V priebehu dopoludnia boli pri lôžkach pacientov dvaja nemocniční psychológovia,“ potvrdil pre Pravdu riaditeľ nemocnice Peter Glatz. Prítomný bol aj nemocničný kaplán. Rodiny zranených baníkov mali prísť na návštevu popoludní. Aj im bude podľa Glatza poskytnutá psychologická po­moc.

K tragédii došlo v stredu popoludní. Banskí záchranári dostali hlásenie o vyhorení metánu o pol piatej. V bani sa v tom čase nachádzalo 78 baníkov. „Na 1. horizonte pracovalo 24 baníkov. Na stenovom porube 102 001–95, kde došlo k vzniku mimoriadnej udalosti, sa v tom čase nachádzalo desať zamestnancov,“ spresnila Jana Janáčová zo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Zraneným baníkom sa ešte podarilo dostať dva kilometre od miesta nešťastia.

Rodiny zranených mužov o nešťastí okamžite informovali. Po prvotnej medializácii o výbuchu v nováckej bani však prežívali strach príbuzní všetkých mužov, ktorí v danom čase pracovali v podzemí a kvárila ich neistota, či sú v bezpečí.

Dostanú od firmy odškodné?

V akom rozsahu dostanú zranení baníci odškodné bude mať vplyv najmä to, za akých okolností k nehode došlo. „Či to bolo zavinené zo strany zamestnancov alebo zamestnanca. Či to nebolo spôsobené nedodržaním pravidiel, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ,“ priblížil advokát z kancelárie h&h Partners Ivan Humeník, ktorý sa špecializuje na zdravotnícke právo.

Zdôraznil, že nárok ako taký sa upravuje podľa toho, kto k tejto udalosti prispel. „V prípade náhleho výronu by mali určite byť odškodnení a svoju úlohu v tom zohráva Sociálna poisťovňa, pretože každý zamestnanec by mal mať úrazové poistenie,“ dodal Humeník.

Čo presne sa v bani odohralo, je predmetom vyšetrovania. Policajná vyšetrovateľka už začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. „V danej veci budú vykonávané procesné úkony. Dozor v trestnom konaní bude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín,“ spresnil hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.

Na miesto, kde desať baníkov prežilo nočnú moru, sa prišli pozrieť aj inšpektori z Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici. „Vyšetrovanie sa v podstate len rozbieha,“ povedal Ľuboš Bohuš, predseda banskobystrického obvodného banského úradu. Činnosť na pracovisku, kde došlo k popáleniu baníkov, je v súčasnosti zastavená. „Do doby, kým vedúci vyšetrovania nerozhodne inak,“ doplnil.

O tom, ako dlho môže vyšetrovanie trvať, nechcel predseda úradu špekulovať. S podobným prípadom, pri ktorom by došlo k vyhoreniu metánu, sa vo svojej praxi dosiaľ nestretol. V ostatných častiach bane sa pracuje ďalej.

„Pracoviská 1. horizontu Bane Nováky sú plne ovetrané a stabilizované. Vyšetrovacia komisia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorá vo štvrtok v ranných hodinách sfárala na miesto mimoriadnej udalosti, vydala dopoludnia povolenie na uvoľnenie všetkých pracovísk 1. horizontu na pokračovanie ich prevádzky v normálnom pracovnom režime," objasnila Janáčová z HBP.