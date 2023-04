Mladá žena chcela skočiť z Mostu SNP. Zachránili ju okoloidúci a mestská polícia

„Okoloidúci sa ju do príchodu hliadok snažili dostať čo najďalej od zábradlia. Opatrným a citlivým prístupom policajtky sa ženu podarilo upokojiť a následne dostať do opatery záchranárov,“ približuje mestská polícia. Následne ju previezli do nemocnice.

Polícia v tejto súvislosti odkazuje, že ak sa niekto stane svedkom podobnej situácie, nemal by sa báť podať človeku v núdzi pomocnú ruku. Môže tak zachrániť zdravie či život. Zároveň treba kontaktovať mestskú políciu na bezplatnej linke 159, na ktorej je nepretržite k dispozícii.