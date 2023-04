Baník, ktorý prežil výbuch pred rokmi: Tri mesiace po nehode som opäť sfáral, potreboval som sa s tým vyrovnať

VIDEO: Marián Pastucha v minulosti osobne zažil výbuch metánu v bani

V minulosti ste pracovali v nováckej bani. Ako dlho?

Pôsobil som tam ako revírnik asi päť rokov. Neskôr som robil aj v iných baniach, tiež na Hlavnej banskej záchrannej stanici. Mám tiež osemročnú prax v štátnej banskej správe ako inšpektor Obvodného banského úradu v Prievidzi. Zúčastňoval som sa teda, pri mimoriadnych udalostiach, na vyšetrovaní.

V Novákoch to zrejme poznáte dosť dobre. Môžete priblížiť tamojšie pomery?

Tie prevádzky sa veľmi rýchlo menia, takže miesta, na ktorých som pôsobil, sú už vydobyté, uzavreté a ťažba prebieha v nových častiach. No a, samozrejme, teraz je to pred ukončením a zatváraním celkovej ťažby.

Viete si predstaviť priestory, v ktorých sa odohralo ostatné nešťastie?

Tie dobývacie metódy sú v podstate rovnaké. Pracovisko je sprístupnené dvoma paralelnými chodbami. Jedna slúži na prívod čerstvého vzduchu, odvetráva to tam a odťažuje sa ňou vydobyté uhlie. Druhá je zase na odvetrávanie už opotrebovaného vzduchu a dopravujú ňou potrebný materiál so zariadením na pracovisko.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Baňa Nováky Baňa Nováky v deň nehody s metánom. Streda 26. apríla 2023.

Skúsite opísať, ako to asi vyzeralo v čase tej nehody?

Išlo o prvý horizont, čiže v hĺbke dvesto metrov. To sú prvé časti v tamojšej bani, ktoré sa dobývali. Postupom rozvoja ťažby sa tento priestor prehĺbil až na druhý horizont, ktorý je zhruba 350 metrov pod zemou. Jednotlivé pracoviská sú aj vo väčších hĺbkach. Je to ako s poschodiami, a keď idete do pivnice, dostanete sa do ďalších priestorov. Tam je koľajová doprava a podobne.

Vráťme sa však k prvému horizontu, kde v čase nešťastia pracovalo desať baníkov.

Tí sa po príchode do práce prezliekli v šatni do fáračiek, prešli lampárňou, kde sa vystroja osobnými banskými svietidlami a sebazáchrannými prístrojmi. Potom prejdú k ťažnej budove, kde sa v takzvaných klietkach, teda v nádobách s dvoma až tromi etážami, spúšťajú na prvý horizont. Odtiaľ smerujú pešo alebo vagónmi po koľajniciach priamo na pracovisko, k stenovému porubu, kde dochádza k samotnej ťažbe.

Podľa doterajších zistení tam malo dôjsť k vzplanutiu metánu, hovorilo sa však aj o výbuchu. Aký je v tom vlastne rozdiel?

Myslím, že tam boli aj nejaké tlakové vlny. Skôr by som povedal, že to bolo veľmi blízko k menšiemu výbuchu. Hovorím to aj z hľadiska rozsiahlych popálenín, ktoré baníci majú. Metán, teda plyn bez farby, chuti a zápachu, je ľahší ako vzduch. Jeho výron je vlastne neočakávané, náhle vytlačenie z vydobytých priestorov či nadloží. Komisia obvodného banského úradu by to mala zodpovedne vyšetriť a prijať opatrenia na zamedzenie ďalšiemu podobnému nešťastiu.

Nemohlo utlmovanie bane ovplyvniť bezpečnosť v nej a únik metánu?

Zatiaľ tá prevádzka beží v normálnom režime, kde je povinnosťou dodržiavať všetky predpisy. Takže nemyslím si to, no aká bola realita, je otázne.

Keď k nehode došlo, chlapi vraj odtiaľ ešte dva kilometre, teda ku klietke, prešli po vlastných. Ako sa to dá vysvetliť?

Pud sebazáchovy je ohromný. To môžem povedať z vlastnej skúsenosti. V novembri 1991 som v nováckej bani prežil niečo podobné a viem, že napriek popáleninám sa človek snaží, ak vládze, z takého miesta čo najrýchlejšie utiecť. Otázne je, či išli po čerstvých vetroch, teda tých, ktoré neobsahovali škodlivé plyny, alebo bežali k takzvanému výbuchu, kde sa mohli nadýchať horúcich plynov a splodín. Určite sa snažili dostať k nárazisku, teda ku klietke, aby ich vytiahli na povrch. Som si istý, že oproti im už išli záchranári, ktorých práce sa hneď rozbehli.

Dalo sa tomu predísť?

K tomu je ťažké sa vyjadriť. Závisí to od detailných podmienok, ktoré tam boli. Mohlo tam dôjsť k nejakému náhlemu vytlačeniu z vydobytých častí či iných starých diel, kde sa kedysi ťažilo.

Spomenuli ste, že máte podobnú osobnú skúsenosť. Prezradíte, čo sa stalo?

Na druhom horizonte sme ako banskí záchranári likvidovali požiar priestorovým uzatváraním. Pri odizolovaní od prístupu kyslíka sme napúšťali za drevenú hrádzu zmes popolčeka s vodou. Došlo k výbuchu sekundárneho metánu a sedem záchranárov skončilo s popáleninami. Porozhadzovalo nás to po celej chodbe. Všetci sme, našťastie, prežili. Troch vrátane mňa hospitalizovali v bojnickej nemocnici s popáleninami tváre a rúk. Zostali sme tam zhruba dva týždne.

Vyviazli ste z toho celkom dobre. Čomu to pripisujete?

Neboli sme povyzliekaní, mali sme na sebe ochranné odevy. Inak by bol rozsah našich popálenín horší.

Myslíte, že títo baníci boli len v spodnej bielizni?

Ak tam teploty dosahovali vyššie hodnoty, je to dosť pravdepodobné.

Záchranári uviedli, že tam mohlo byť 25 stupňov, čo na prvé počutie asi nie je až tak veľa.

Je rozdiel, keď tam niekto len prejde, a iné, keď v takých priestoroch niekoľko hodín fyzicky pracuje.

zväčšiť Foto: archív Marián Pastucha Marián Pastucha, baník, nemocnica, výbuch metánu, 1991 Banskí záchranári Ľubomír Kubíček (vpravo) a Marián Pastucha (ležiaci) v nemocnici po výbuchu sekundárneho metánu v Bani Nováky v novembri 1991.

Existujú tam nejaké bezpečnostné protokoly?

Platí vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce, ktorá v jednotlivých kapitolách hovorí o vypracovaní a dodržiavaní technologických postupov. Schválené ich má každé pracovisko. Zamestnanci by s nimi mali byť preukázateľne oboznamovaní v pravidelných intervaloch. Predpokladám, že ich dodržiavali.

Môžete porovnať nešťastie v handlovskej bani v roku 2009 s týmto v Novákoch?

V Handlovej to bolo oveľa tragickejšie, keďže tam zahynulo dvadsať baníkov. Na východnej šachte, kde došlo k výbuchu, bol vždy výskyt metánu. Išlo o úplne inú situáciu, z hľadiska metánu a náchylnosti na samovznietenie uhlia bola handlovská baňa určite nebezpečnejšia.

Čo sa odohráva v hlavách baníkov, ktorí musia po takom nešťastí nastúpiť do práce a ísť do podzemia?

Oni aj ich príbuzní to nemajú ľahké. Denne vnímajú riziko a neistotu, či sa vrátia domov. Záleží na povahách baníkov, ale napríklad ja som po svojom úraze prvýkrát sfáral až po troch mesiacoch. Išiel som sa pozrieť priamo na pracovisko, kde sa to stalo. Samozrejme, bolo to už uzatvorené, ale potreboval som sa s tým vyrovnať tam, kde sa to stalo.