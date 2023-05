Kde zaplatíte najviac? Parkovanie už spoplatňujú veľké aj menšie mestá

Niektorí to vítajú, iní šomrú. Platené parkovanie v mestách, najmä v tých väčších, je zaužívané vo väčšine z nich už roky. Vyriešiť prehustenie centra počas pracovných dní sa teraz takýmto krokom rozhodli aj v Žiari nad Hronom. Novinku plánujú spustiť od júla. Ako je to inde? Na cenu a spoplatnené zóny sme sa pýtali aj ďalších samospráv.

Doteraz bezplatné parkovanie v Žiari nad Hronom prináša počas pracovných dní prehustenie centra, kde sídli väčšina inštitúcií. Príprave novej parkovacej politiky sa mesto venuje už niekoľko rokov.

„Jedným z prvých krokov bola inštalácia parkovacích senzorov vo vybraných lokalitách. Na základe dlhodobého monitorovania vyplynulo, že väčšina parkujúcich áut na centrálnej Ulici Š. Moysesa sú vozidlá vlastníkov, ktorí tam dochádzajú za prácou,“ priblížil prednosta žiarskeho mestského úradu Juraj Miškovič. Majitelia týchto áut tam podľa neho zostávajú osem hodín, čím zablokujú možnosť krátkodobého parkovania obyvateľov či návštevníkov mesta.

Parkovaciu koncepciu schválili tamojší poslanci na rokovaní aprílového zastupiteľstva. Platiť má začať od júla tohto roka, nie však skôr, ako bude zrealizované dopravné značenie a automaty. Témou do budúcnosti sú aj rezidenčné karty.

Každému sa to nepáči

Okrem centra by mali byť v Žiari spoplatnené tiež zóny pred základnými školami, nemocnicou a hotelom Luna. Výnimkou je škola na Jilemnického ulici, ktorá je z toho „vypustená“. Deväť voľných miest však zostane aj pri spomínanom hoteli a ďalších pätnásť na Sládkovičovej ulici, teda v blízkosti nemocnice.

„Spoplatnenie sa bude týkať len pracovných dní v čase od ôsmej do šestnástej hodiny. Výnimku z tohto času majú základné školy, pred ktorými to bude platiť do štrnástej, aby rodičia mohli svoje deti vyzdvihovať bez potreby tejto úhrady,“ uviedol prednosta. Ozrejmil, že cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja to zostane na celom území mesta bezplatné.

Táto služba bude v réžii samosprávy, ktorá takto vybrané peniaze plánuje použiť na riešenie infraštruktúry – napríklad na opravu ciest, chodníkov či budovanie nových parkovacích zón. Cena hodinového parkovania má byť 1 euro cez parkovací automat a 1,20 eur pri platbe esemeskou, kartou či mobilnou aplikáciou. Vyhradené nájomné parkovanie vyjde záujemcov na 350 eur ročne. Na tému parkovacej koncepcie mesto uskutoční v utorok (2. 5.) stretnutie s verejnosťou, kde ľudia môžu vyjadriť svoje konštruktívne názory.

Niektorí plánovanú novinku vítajú, iní sú jednoznačne proti. Vladimír, ktorého sme stretli v uliciach mesta, s týmto krokom súhlasí. „Pre mňa nie je problém za to platiť. Pokojne dám aj päť eur za hodinu, ak to má pomôcť rozvoju mesta. Alebo nech vyzbierané peniaze rozdelia chudobným,“ usmial sa.

O chvíľu nato sme natrafili na pani Jozefínu, ktorá netajila svoju nespokojnosť. „Podľa mňa to nie je správne. Nech je to zadarmo – alebo aspoň prvých tridsať minút. Lebo keď si človek ide do banky vybrať či vložiť peniaze, urobí to za pár sekúnd. Ak niekto ide vybavovať niečo na dlhšie, nech si zaplatí,“ povedala.

Ceny parkovného v centre

Mesto 1 hodina Cez SMS Celý deň Žilina 1,50 € 1,80 € – Zvolen 1 € 1 € 1 € (širšie centrum) Trenčín 0,50 až 2 € 0,50 až 2 € 4,50 až 18 € Košice 0,50 až 1,50 € 0,50 až 1,50 € 6 až 9 € Žiar n. Hr. (od júla) 1 € 1,20 € – B. Štiavnica 1 € 1 € 8 € Kremnica (od júna) 2 € 2 € 6 € Nová Baňa 0,50 € 0,50 € –

Rozdelené na tri zóny

V okolí Žiaru majú už roky spoplatnené parkovanie aj menšie mestá. Tie však k tomu pristúpili tiež z dôvodu veľkej návštevnosti turistov. Ide napríklad o Banskú Štiavnicu, kde stojí hodina 1 euro a celodenné státie 8 eur. Majú tam však vyhradené aj takzvané rýchloobrátkové miesta, kde je 30-minútový limit na voľné parkovanie.

V Kremnici platia vodiči za hodinu tiež 1 euro, celý deň ich vyjde na 4 eurá. Od júna to však pôjde hore – hodina stúpne na 2 a celodenné parkovanie bude stáť 6 eur. V Novej Bani je prvých tridsať minút v centre zadarmo, hodina je spoplatnená na päťdesiat centov. Rovnakú sumu vodiči zaplatia aj cez úhradu esemeskou.

Vo Zvolene to funguje trochu inak. Parkovanie rozdelili na tri zóny – červenú, oranžovú a zelenú. Obyvatelia s trvalým pobytom majú nárok na rezidentskú kartu, ktorú si môžu kúpiť, v spomínanom poradí, za 1 000, 500 a 300 eur ročne. Tá ich oprávňuje k parkovaniu vo vnútroblokoch aj pred bytovými domami.

„Zároveň je parkovanie spoplatnené rôznymi sumami v závislosti od toho, v ktorej zóne majiteľ odstaví svoje vozidlo. Na námestí a v priľahlých uliciach, teda v červenej zóne, je to 1 euro za hodinu. V okolí centra (oranžová zóna) ide o sumu 0,50 eur za hodinu. V širšom centre (zelená zóna) je to 1 euro na celý deň,“ vysvetlil hovorca mesta Martin Svatuška.

Zatiaľ je parkovanie spoplatnené v lokalitách úplného centra, no Zvolen podľa hovorcu pripravuje rozšírenie rezidentských zón aj o ulice širšieho centra a sídliska Západ. „V budúcnosti by mal tento systém fungovať v celom meste,“ doplnil.

Parkovanie v centre Žiaru nad Hronom je problematické.

Pod kontrolou mesta

A ako je to s parkovaním a cenami zaň v krajských mestách? V Žiline je táto téma dlhodobo ostro sledovaná. Doteraz mala túto sféru pod palcom Žilinská parkovacia spoločnosť, za ktorou stojí známy podnikateľ George Trabelssie. Čoskoro však dôjde k zmene. Výlučným prevádzkovateľom tejto regulácie sa stane samospráva.

Vedenie mesta spresnilo, že zmluvný vzťah končí 6. júna, pričom nová parkovacia koncepcia má byť platná od júla. Obyvatelia centra môžu aj naďalej, po registrácii a zakúpení rezidentskej karty v mieste svojho bydliska, parkovať neobmedzene bez nutnosti ďalšieho poplatku. Vydávanie týchto kariet sa sprísni – získajú ich len tí, ktorí majú v regulovanej zóne trvalý pobyt. Ostatní si za parkovanie v platených lokalitách budú musieť uhradiť hodinové parkovné.

V budúcnosti by reforma mala priniesť posun rezidenčného parkovania z centra aj na všetky žilinské sídliská. „Súčasné ceny sa výrazne nezmenia,“ tvrdí žilinský primátor Peter Fiabáne. V pásme A budú návštevníci regulovanej zóny platiť 1,50 eur za hodinu (cez SMS 1,80) a v pásme B 0,80 eur (cez SMS 1 euro).

„Všetky zisky z toho pôjdu do rozpočtu samosprávy a budú využité na ďalšie investície v oblasti dopravy či parkovania,“ uviedol primátor. „Naďalej zostanú dostupné parkovacie automaty, po novom v nich však vodič zaplatí len platobnou kartou,“ dodal.

V Žiline sa vracia parkovanie pod kontrolu mesta.

Preferujú platbu „appkou“

V Trenčíne začali regulovať parkovanie v marci 2017. „Okrem centra tiež v jeho širšom okolí a priľahlých sídliskách. V súčasnosti je osem pásiem s regulovaným parkovaním, v nich je zhruba 9-tisíc parkovacích miest,“ objasnila Ľuboslava Sedláková z Útvaru mobility Mestského úradu v Trenčíne. Pokračovala, že podľa pásma sa ceny za hodinu pohybujú od 0,50 do 2 eur. V prípade celodenného je to od 4,50 do 18 eur. „Cena rezidentskej karty sa odvíja od jej typu a počtu vydaných kariet na byt,“ podotkla.

V centre Košíc a priľahlých desiatich lokalitách je zavedený systém rezidentského parkovania. Ten vraj primerane chráni rezidentov a zároveň umožňuje návštevnícke parkovanie – s preferenciou krátkodobého.

„Našou prioritou je, aby motoristi používali na úhradu parkovného mobilné aplikácie. Samozrejme, je možné platiť aj formou SMS alebo v parkovacom automate,“ vysvetlil hovorca samosprávy Dušan Tokarčík. „Ceny sa pohybujú od 0,50 do 1,50 eur za hodinu, v závislosti od vzdialenosti k centru,“ uviedol. Denná sadzba sa pohybuje od 6 do 9 eur. V závorových parkoviskách je prvých tridsať minút zadarmo.

Tokarčík upozornil, že košickí poslanci schválili v polovici apríla VZN o parkovaní s účinnosťou od novembra. „Okrem iných zmien upravuje, po takmer desaťročí, aj cenu parkovného. Aj keď vo viacerých prípadoch sa jeho cena zvýši dvojnásobne, obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta môžu získať bonusovú kartu s 25 percent zľavou,“ priblížil.

Zároveň vodiči, nielen z Košíc, ktorí na úhradu použijú mobilné aplikácie, budú platiť o 10 percent menej. „Pri kumulatívnom využití týchto úľav tak obyvatelia Košíc platiaci cez aplikáciu budú môcť uhradiť parkovné o 35 percent lacnejšie ako je štandardná sadzba,“ uzavrel Tokarčík.