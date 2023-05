Špeciálny taxík za euro vozí ľudí k lekárovi či na nákup. Dotuje ho aj primátor

VIDEO: Sociálny taxík v Partizánskom.

Pani Otília má problémy s pohybovým ústrojenstvom, pri chôdzi používa barly. Syn a vnúčatá nebývajú v Partizánskom, preto je pre ňu problematické premiestňovať sa na vyšetrenia k doktorom, tiež nosiť ťažké nákupy. Keďže začiatkom mája spustilo mesto, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, s územným spolkom v Topoľčanoch, novinku v podobe sociálneho taxíka, neváhala a hneď si ho vyskúšala na vlastnej koži. Teší ju, že služba je v ponuke len za symbolické euro.

Výrazne ušetria

„Je to veľká vymoženosť nielen pre starších ľudí, ale aj pre zdravotne postihnutých. Teda takých, ktorí sa ťažšie niekam dostávajú pešo. Ja som to dnes využila na väčší nákup. S manželom, ktorý má tiež zdravotné problémy, by sme si ho inak nemali domov ako doniesť. Predtým sme si preto pravidelne objednávali bežný taxík,“ vysvetlila pani Otília. Upozornila, že novinka, ktorú ponúka mesto, je obrovskou výhodou aj po finančnej stránke.

„Viem to posúdiť, lebo v minulosti som často chodievala na rehabilitácie. V krátkom čase som tam musela ísť dvadsaťkrát, to znamená, že tam a späť to bolo štyridsať ciest. V podstate ma to za mesiac vyšlo na sto eur,“ spomenula obdobie, keď mala krátko po operácii.

„Teraz však tiež musím ísť napríklad na nákup potravín raz, niekedy dvakrát do týždňa. No a to nehovorím o pravidelných kontrolách v nemocnici, ktoré potrebujem nielen ja, ale aj manžel,“ priblížila. Pokračovala, že výrazne takto ušetria, za čo je vďačná primátorovi aj poslancom, ktorí túto službu schválili. O chvíľu nato sa už sympatická seniorka zvítala so šoférom a ten jej pomohol do taxíka nastúpiť. Spolu potom vyrazili do ulíc Partizánskeho.

Vodič Pavol Blesák bol v práci prvý deň, pričom stihol odviezť piatich klientov. „Nahlásenú mám ešte jednu paniu. Zatiaľ o tom ľudia veľmi nevedia, musia sa s tým viac oboznámiť,“ povedal. Je presvedčený, že účel to spĺňa, a keď sa o tom dozvedia viacerí, bude mať frmol. Očakáva sa, že denne by mohol odviezť 40 a mesačne 800 klientov. Je na to však pripravený. „Ide o správnu vec, pomoc ľuďom. Len si na to ešte musia zvyknúť,“ dodal.

Otília Okelová, seniorka, Partizánske, sociálny taxík Otília Okelová sa pohybuje s pomocou bariel, novinka jej padla vhod.

Zlepšená novinka

Primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý je aj predsedom komory miest, odhaduje, že sociálne taxíky má už minimálne polovica Slovenska. „Buď si to riešia samostatne, alebo tak ako my – teda s územným spolkom Červeného kríža,“ ozrejmil. Podobne to podľa neho funguje v Bánovciach nad Bebravou či v Topoľčanoch.

„Táto služba sociálnej pomoci je určená seniorom, ťažko zdravotne postihnutým a ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu. K dispozícii je každý pracovný deň od pol siedmej ráno do pol tretej poobede. Klientov vozí taxík v rámci mesta, cena za jazdu je jedno euro,“ potvrdil primátor. Objasnil, že Červený kríž na to sponzorsky dostal vozidlo s plošinou, pričom mesto na túto prevádzku vyčlenilo, od mája do konca roka, 10-tisíc eur. Hradí tak náklady na mzdu zamestnanca a prevádzku auta.

„Zároveň je to urobené tak, že 90 percent na to ide z mestského rozpočtu a zvyšných desať percent platím ja, ako fyzická osoba, z ušetrených peňazí na plate primátora,“ objasnil. Tento krok zdôvodnil tým, že odkedy je na čele mesta, celú odmenu poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, keďže zastáva aj túto pozíciu, rozdáva na všeobecne prospešné účely.

„V roku 2019 som sa vzdal pätnástich percent pohyblivej časti mzdy, aby som si vytvoril fond pre podporu detí, mládeže, seniorov a občianskych aktivít. Ročne sa takto na mojom plate a odvodoch ušetrí do 10-tisíc eur. Tie sa postupne rozdávajú na aktivity, na ktoré sa ja rozhodnem, že ich chcem použiť,“ ozrejmil Božik.

Partizánske už podobnú službu, do roku 2017, ponúkalo. „Mali sme vtedy zmluvu s klasickou taxislužbou, ktorej sme dotovali prevádzku jedného vozidla. Vtedy to ale bolo určené len pre ťažko zdravotne postihnutých. Teraz sme to teda rozšírili a zlepšili. Auto je pekne zvizualizované a má aj plošinu, ktorá predtým chýbala,“ uzavrel primátor.