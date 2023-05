Začal sa zápis do škôlok. Každé piate dieťa štát neprijme

Slovensko má dlhodobo problém s kapacitou miest v materských školách. Veľakrát miesto nenájdu ani tí rodičia, ktorých deti spĺňajú všetky podmienky na prijatie. Podľa posledných aktuálnych údajov o materských školách zo septembra 2022 od národného Centra vedecko-technických informácií sa do materskej školy nedostane každé piate dieťa.

Tieto údaje sa vzťahujú len na štátne škôlky. Kde tieto deti končia? Časť z nich sa presúva do súkromných zariadení. Rodičia tam musia počítať s mesačnými poplatkami v stovkách eur. Niektoré deti si zas rodičia nechávajú doma v rámci materskej či rodičovskej dovolenky, ktorú si čerpajú na mladšieho súrodenca. Treťou možnosťou je pomoc príbuzných alebo opatrovateľky.

Garantované miesto

V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh novely školského zákona z dielne ministerstva školstva, ktorá má deťom od troch rokov garantovať miesto v materskej škole. Právny nárok by sa mal týkať najskôr štvorročných a neskôr aj trojročných detí. Na to však treba dobudovať nové kapacity, ktoré by sa mali pohybovať na úrovni 12-tisíc miest.

Čítajte viac Isté miesto pre dieťa v škôlke? Samosprávy varujú, je to nezvládnuteľné

Ako prebiehal zápis počas prvého dňa, sme sa boli pozrieť v Materskej škole na Limbovej ulici v Trnave. Ide o elokované pracovisko, ktoré spadá pod Základnú školu s materskou školou na Gorkého ulici na sídlisku Linčianska.

Do zborovne, ktorú premenili na prijímaciu miestnosť aj s posedením pre dieťa a psychologičku, práve vošiel ukrajinský pár s päťročným synom. Hovoriť s nami nechceli, no z rozhovoru otca s prítomnými pracovníčkami vyplynulo, že predtým už navštívili niekoľko škôlok. Urobili tak v nádeji, že si zvýšia šancu na prijatie ich dieťaťa. „V jednej nám povedali, že je to 50 na 50, že dieťa prijmú,“ opísal muž svoje doterajšie skúsenosti.

Na jednu škôlku sa nechce spoliehať ani Tereza (31). Jej syn bude mať tri roky v novembri. „Je to zatiaľ naša prvá škôlka, ešte ideme do druhej,“ priblížila mladá mamička. Jej syn si zatiaľ po jej boku spokojne niesol fialového motýlika na paličke, ktorého dostal za odmenu. Pre Terezu je dôležitá blízkosť škôlky od jej bydliska.

„Nejazdím autom, škôlku preto potrebujem v pešej dostupnosti,“ podotkla. Sama je učiteľkou na základnej škole. V prípade núdze by mala možnosť dať dieťa do škôlky, ktorá spadá pod jej zamestnávateľa. Je to však na druhom konci Trnavy. „Dostupnosť emhádečkou je náročná. Chodím tam preto pešo alebo na bicykli,“ dodala s tým, že bicykel je možné využiť len čiastočne – s dieťaťom je to v zime, daždi či snehu na dvoch kolesách príliš náročné.

Pomáhajú preťaženému sídlisku

Od skorého rána až do nášho odchodu prišlo na zápis desať rodičov v sprievode detí. Troch ďalších rodičov odporučili na zápis do škôlky v ich spádovej oblasti a dvaja poslali žiadosť o prijatie e-mailom.

„Pretože sme v spádovej oblasti, kde vieme uspokojiť všetkých rodičov, nemáme tu veľký pretlak, že by mi rodičia stáli v rade. Chodia priebežne,“ priblížila riaditeľka škôlky Zuzana Grmanová. Na sídlisku Linčianska je podľa nej k dispozícii 12 škôlkarských tri­ed.

Dostatok kapacít podľa nej umožňuje prijať aj neskôr narodené deti, teda také, ktoré budú mať šesť rokov v priebehu septembra až decembra. Často u nich končia deti zo sídliska Prednádražie, kde je dlhodobo problém s umiestnením detí.

„Aj my cítime, že je tam väčší dopyt, ako je miest v tamojších škôlkach,“ pritakala Grmanová. Niektoré deti si rodičia neskôr zapíšu do škôlky v mieste ich bydliska. Časť detí však u nich napokon zostane. Riaditelia škôlok majú po zápise spoločné stretnutie. „V tomto prípade je úplný nezmysel podávanie žiadostí do viacerých škôlok, je to len administratívna záťaž navyše,“ vysvetlila Grmanová.

Deti, ktoré nemôže prijať pre nedostatok kapacít spádová škôlka, „prehodia“ do škôlky, ktorá má voľné kapacity. „Nakoniec sme zistili, že nám zostalo neuprataných napríklad 5–6 detí,“ priblížila riaditeľka. Nie všetci podľa nej súhlasia s tým, že je dieťa prijaté do škôlky na opačnom konci Trnavy. Viacerí sa kvôli tomu podľa nej aj odvolávajú.

zápis, materská škola, Trnava Pri zápise detí do Materskej školy na Limbovej ulici v Trnave vytvorili pre deti špeciálny kútik a napokon ich odmenili papierovým motýľom.

Na zápis pozývajú rodičov aj deťmi, ktoré chcú zapísať. Zatiaľ tak urobili podľa riaditeľky všetci, čo prišli. V prípade päťročných detí, ktoré majú od roku 2021 povinné predprimárne vzdelávanie, by to podľa riaditeľky malo byť povinné. „Urobíme si akúsi vstupnú diagnostiku,“ povedala Grmanová s tým, že to prebieha hravou formou.

Kým rodičia vybavovali formality, dieťatku sa zatiaľ niekto venoval vo vyhradenom kútiku. Prednostne psychologička. Aj Terezin syn sa usadil k detskému stolčeku a so záujmom si prezeral si pripravené hračky. Zatiaľ čo sa jeho mama zhovárala, on pomenúval jednotlivé zvieratká.

„Tam, kde vidíme, že je dieťa napríklad upnuté na mamu a ťažšie by si zvykalo, dávam si poznámku o adaptačnom pobyte,“ spresnila riaditeľka. Ide o pomalší proces začleňovania dieťaťa do kolektívu, ktorý je k nemu ústretovejší.

V šesťtriednej škôlke majú kapacitu prijať 28 detí pre nasledujúci školský rok. Prezenčný zápis bude prebiehať počas štyroch dní. „Vlani som mala o tomto čase zaevidovaných minimálne 20 žiadostí,“ priblížila s tým, že pre zápis boli minulý rok vyhradené len dva dni.

Niektoré podmienky vypadli

Pri prijímaní detí postupujú materské školy na základe zákona, no v prípade vyššieho dopytu si ďalšie podmienky môže určiť samotná škôlka. Schvaľuje ich pedagogická rada. Okrem veku dieťaťa, ktoré má byť umiestnené do škôlky, sú to najmä dva prípady. V prvom prípade sa prihliada na to, či má dieťa v danej škôlke staršieho súrodenca. V druhom prípade má prednosť dieťa preukázateľne osamelého rodiča.

V minulosti bol podmienkou aj trvalý pobyt na území mesta. „Ide o diskriminačnú podmienku, preto to vypadlo,“ podotkla Grmanová. Rodičia z okolitých dedín sa to snažili obchádzať napríklad tým, že dieťa prihlásili na trvalý pobyt k starým rodičom žijúcim v Trnave. Rovnako dostávali v minulosti prednosť deti pracujúcich rodičov.

Čítajte viac Isté miesto pre dieťa v škôlke? Samosprávy varujú, je to nezvládnuteľné

Obavy z neprijatia dieťaťa mali aj mamičky, ktoré boli v čase zápisu tehotné. Podobnému problému čelila Hana (38) počas zápisu v roku 2018. „V tom čase som bola v šiestom mesiaci a bolo to na mne vidieť. Bála som sa, že ma automaticky vyškrtnú, pretože budem doma na materskej a rodičovskej dovolenke,“ prezradila. Na zápis preto poslala manžela.

Poukázala pritom na ďalšiu nepríjemnosť. „Pri zápise sa vyžadovala prítomnosť dieťaťa. V tom čase bol syn chorý, mal 40-stupňové horúčky. Museli sme ho nadopovať liekmi, aby sa mohol zúčastniť zápisu,“ poznamenala Hana.

Občianske združenie Alvaria, ktoré združuje analytikov, programátorov, junior výskumníkov a ďalších expertov, pozbieralo dostupné dáta o materských školách a pripravilo ich vizualizáciu. Vychádzali z vtedy dostupných údajov k septembru 2021. Novšie dáta poskytuje štatistická ročenka národného Centra vedecko-technických informácií.

„Cieľom je sprostredkovať rodičom, samosprávam (zriaďovateľom) a verejnosti zaujímavé a predovšetkým interaktívne informácie o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi a údajmi na mape,“ vysvetlilo svoju iniciatívu združenie. Na vizualizácii spolupracovali s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štátni analytici sa pozreli aj na pomer počtu nevyhovených žiadostí k celkovému počtu zapísaných detí. Ako najhoršie okresy s percentom neprijatých detí nad 65 percent dopadli okresy Bratislava II a III. Podiel nad 30 percent neprijatých je však v Trnave, Nitre, nad 20 percent v Banskej Bystrici, Prešove. Košice a Žilina sa pohybujú medzi 15–19 percentami.