Energetici vyslali osem kamiónov s technikou na Ukrajinu. Cieľ výpravy držia v utajení

Zo Slovenska ho čaká dlhá cesta, možno až štyri dni. Cieľovú destináciu si ukrajinský vodič Sergej (64) necháva pre seba. S kamiónom dorazil do Križovian nad Dudváhom a vyzdvihol vyradené energetické zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). S cenným nákladom potom zamieri do svojej domoviny, aby sa v konkrétnych častiach krajiny mohla obnoviť alebo zachovať dodávka elektrickej energie.

„Ja som len vodič. O zariadenie poprosila energetická spoločnosť,“ povedal skromne Sergej, kým čakal na naloženie kamióna zariadeniami. Zároveň poďakoval Slovensku za pomoc. Vďaka však podľa neho patrí celému svetu, ktorý Ukrajine pomáha. Tam, odkiaľ pochádza, sa podľa neho nebojuje.

Zo Slovenska má odísť v priebehu nasledujúcich dní celkovo osem naložených kamiónov s 21 kusmi techniky.

„Ide o tri vypínače, deväť odpojovačov a deväť prístrojových transformátorov napätia. V týchto dňoch pracujeme na samotnej fyzickej dodávke zariadení na Ukrajinu,“ priblížil Stanislav Prieložný, výkonný riaditeľ sekcie riadenia Slovenského elektroenerge­tického dispečingu SEPS. Dva kamióny majú vyraziť už dnes.

Koľkým Ukrajincom môže slovenská technika pomôcť, závisí podľa výkonného riaditeľa od rozsahu poškodenia jednotlivých elektrických staníc na Ukrajine. „Odhadujeme však, že by to mohlo pomôcť od státisícov až do jedného milióna obyvateľov,“ podotkol Prieložný.

Hoci ide o vyradené kusy techniky, zariadenia sú stále funkčné. „Väčšinou boli demontované pri určitých rekonštrukciách rozvodní elektrických staníc na Slovensku. Ich účtovná hodnota je 76-tisíc eur. Ak by išlo o novú techniku, jej hodnota by bola výrazne vyššia,“ doplnil výkonný riaditeľ. Nákupná hodnota darovaných zariadení je približne jeden milión eur.

Slovensko je jednou z krajín, na ktoré sa koncom minulého roka obrátil ukrajinský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrenergo s prosbou o pomoc. V tom čase vyhlásil na Ukrajine stav núdze. Masívny ruský útok na energetické zariadenia viedol k systémovej poruche, ktorá znemožňovala výrobu dostatočného množstva energie a jeho distribúciu.

„Zaslal nám zoznam zariadení, ktoré potrebuje pre obnovu zničenej energetickej infraštruktúry. Slovenská elektrizačná prenosová sústava urobila analýzu, ktoré zariadenie, by sme mohli poskytnúť,“ objasnil Prieložný.

Rozsah poškodenia ukrajinskej elektrizačnej sústavy sa podľa neho pohybuje na úrovni 50 až 60 percent. „Aj napriek tomu pracuje zatiaľ spoľahlivo a bez nejakých väčších problémov,“ zhodnotil výkonných riaditeľ a dodal, že je to aj vďaka vysokému nasadeniu a obetavosti ľudí na Ukrajine.

Časť elektrizačnej sústavy, ktorá je pod kontrolou ukrajinskej strany, pracuje podľa výkonného riaditeľa paralelne v synchrónnej prevádzke s kontinentálnou Európou po núdzovom pripojení kontinentálnej Európy od 16. marca 2022.