Chcete mať doma kus histórie? Fontána, pri ktorej pózoval Černák s tigrom, je na predaj

Bývalý boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák je za mrežami desiatky rokov, no z času na čas „vyskočí“ spomienka na neho aj mimo väzenských múrov. Pred pár dňami ho, zrejme nechtiac, pripomenul súčasný majiteľ domu, v ktorom kedysi Horehronec s temnou minulosťou býval. Cez inzerát na sociálnych sieťach totiž predával fontánu, pri ktorej kedysi Černák pózoval so svojím obľúbeným tigrom.

V šľapkách, rifliach a tričku, v ktorom vyniknú svaly, sa v deväťdesiatych rokoch nechal vyfotiť postrach Horehronia pred svojím vtedajším rodinným domom v breznianskej časti Mazorníkovo. Stál na trávniku, v ľavej ruke držal biely mobilný telefón väčších rozmerov a v druhej mal vôdzku s tigrom. Ten ležal v blízkosti bielej fontány s tromi kamennými delfínmi. Takto, vtedy ešte s fúzikmi na tvári, chcel možno demonštrovať svoje bohatstvo a silu.

VIDEO: Bývalý dom Mikuláša Černáka.

Kamarátsky Miki

Fontána, z ktorej na zábere vidieť len jej časť, sa po desaťročiach opäť objavila na verejnosti. Jej fotografiu „zavesil“ na sociálnych sieťach súčasný majiteľ. „Predám fontánu za 150 eur,“ stručne napísal pod jej obrázok. Netrvalo dlho a niektorí to začali komentovať s tým, že ide o atrakciu, ktorú kedysi vlastnil „Miki Černák“. Neskôr to inzerent radšej celé stiahol. Zrejme si uvedomil, že takto vyvolal neželanú pozornosť. Keďže sme sa chceli presvedčiť, či naozaj ide o mafiánovu dnes už exfontánu, vyrazili sme priamo na miesto.

Dom, v ktorom Černák v minulosti žil s vtedajšou manželkou Ivetou, mal v tých časoch modrú fasádu. Keď sme ho v Mazorníkove hľadali, ľudia nám vysvetlili, že farbu odvtedy zmenil na žltkastú. Spoznáme ho ale podľa plota z bielych stĺpikov. Natrafili sme pritom na pár susedov, ktorí si obdobie, keď tam Černákovci bývali, pamätajú veľmi dobre.

„Miki bol fajn chlap, s miestnymi vychádzal bez problémov. Nikomu tu neublížil,“ tvrdil muž v stredných rokoch. Ďalší prezradil, že sa dokonca navzájom navštevovali. „Zvykli sme si spolu posedieť. Ja s manželkou u nich, alebo on s Ivetou u nás. Preberali sme bežné záležitosti,“ povedal. Mladá žena, na ktorú sme náhodou natrafili, poznamenala, že ho tiež osobne poznala.

„Nevzbudzoval tu žiadny rozruch. Svoje obchody tu s nikým neriešil. Na to, a stretnutia so svojimi komplicmi, mal iné priestory. Napríklad penzión v Bystrej,“ mieni. Zopakovala, že v Brezne sa ho nikto nebál. „Práve naopak, snažil sa s každým vychádzať, bol kamarátsky,“ dodala.

Zlá povesť

O chvíľu nato sme sa ocitli pred nehnuteľnosťou, ktorú sme hľadali. Pomerne veľký dom postavil jeho prvý majiteľ v roku 1980. Neskôr ho, ako je už známe, kúpili Černákovci, no po odsúdení mafiána a rozvode sa jeho exmanželka rozhodla predať ho. Trvalo však dlho, kým sa jej to konečne podarilo. Predtým ale musela výrazne znížiť cenu. Nový majiteľ sa do neho nasťahoval pred takmer desiatimi rokmi.

Viacerí si myslia, že za problémom zbaviť sa tohto domu bola práve zlá povesť jeho predchádzajúceho vlastníka. „Ľudia majú rôzne fantázie a predstavy. Ktovie, aké hororové scenáre si s ním dávali dokopy. Možno sa obávali, že aj tam sa odohrávalo niečo nekalé a temné. Tu by ale Černák nič také nerobil. Viedol tu normálny rodinný život,“ krútila hlavou zhovorčivá Breznianka. Vzápätí zopakovala, že miestni sa ho vôbec nebáli.

„Myslím, že istý čas tu bývala, na neďalekom sídlisku, aj jeho mama,“ podotkla. Túto informáciu nám potvrdili viacerí. „Áno, na tunajšej fare robila gazdinú,“ spomínali s tým, že ide o veľmi pobožnú a pokornú ženu. „Ale viete ako to je – deti si nevyberáme. Ona ako milujúca matka stojí verne pri svojom synovi dodnes,“ zafilozofoval si starší dôchodca.

Keď sme sa k domu priblížili, cez stĺpikový plot sme si všimli fontánu, ktorú majiteľ plánoval predať. Chceli sme sa ho opýtať, či ponuka stále platí a tak sme zazvonili. Po chvíľke sa ozval mužský hlas, no keď sa dozvedel, že ide o novinárov, reagoval podráždene. Vyšiel za nami z domu, aby dal najavo, že s mafiánom, ktorého nikdy osobne nepoznal, nemá nič spoločné a chce mať pokoj. Ďalej odmietal na túto tému hovoriť, len stručne, medzi rečou, potvrdil, že fontánu inzeroval. Či kupca nakoniec našiel, neprezradil. Vzápätí odišiel.