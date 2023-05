V ikonickom múzeu SNP vzniká unikát: Návštevníci uvidia doteraz skryté poklady

Otvorený depozitár je projekt, na ktorý dostalo Múzeum SNP státisíce eur z Nórskych fondov a tiež od svojho zriaďovateľa – ministerstva obrany. Momentálne to v priestoroch, ktoré sú na to vyhradené, vyzerá ako na stavenisku, no do konca roka bude atrakcia hotová.

VIDEO: Otvorený depozitár vzniká v priestoroch Múzea SNP.

Symbolickým poklepaním základného kameňa odštartovalo múzeum práce na tejto novinke vlani v septembri. Nechýbal pri tom ani minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) či šéfka rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

„Začíname prakticky okamžite s opravou strechy a budeme pokračovať. Verím, že atraktívna forma prezentácie našej histórie priláka záujem všetkých vekových kategórií,“ povedal vtedy Naď.

Takmer dvojmiliónová „injekcia“

Cieľom projektu je vybudovať novú časť múzea, v ktorej verejnosti sprístupnia doteraz skryté predmety zo zbierkového fondu. Okrem toho návštevníkom umožní sledovať reštaurátorov priamo pri práci. Sumou 999 357 eur je dotovaný z grantu Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru (Nórske fondy, pozn. red.). Po prechode múzea pod rezort obrany prispelo ďalších 841 588 aj ministerstvo, čím umožnilo, aby sa otvorený depozitár realizoval v celom pôvodne zamýšľanom rozsahu. Vďaka tomu sa stane unikátom aj v európskom kontexte.

Riaditeľ múzea Marian Uhrin vysvetlil, že zhotoviteľ prevzal stavenisko už koncom minulého augusta, pričom búracie práce sa začali v septembri. Odvtedy stihli urobiť pevné priečky, novú podlahu či inštaláciu sietí na vodu a elektrinu.

„Zároveň sa pripravuje montáž presklených častí, ktoré umožnia návštevníkovi vidieť zbierkové predmety a následne, samozrejme, tiež ďalších priestorov. Teda kancelárie a podobne,“ ozrejmil riaditeľ. Priblížil, že sa to deje na prízemí budovy múzea, pričom celý apríl museli mať zatvorené.

„Snažili sme sa to robiť tak, aby sme umožnili návštevu stálej expozície, no keď sa realizovali práce týkajúce sa elektrických vedení a rozvádzačov, boli sme nútení na jeden mesiac múzeum zavrieť. Ten čas sme využili na repasáž a vyčistenie expozície, tiež na ďalšie práce, ktoré sa nám bežne vykonávajú ťažko, keďže sme otvorení šesť dní v týždni,“ poznamenal Uhrin.

S príchodom mája už ale opäť začali fungovať v pôvodnom režime. Na výročie ukončenia Druhej svetovej vojny, teda v pondelok 8. mája, bude dokonca od dvanástej hodiny múzeum sprístupnené bezplatne. V areáli Pamätníka SNP zároveň pripravujú rôzne aktivity pre deti aj dospelých.

Tisícky originálov

Depozitár majú v pláne otvoriť koncom tohto roka. Riaditeľ pripomenul, že ľudia tam uvidia tisíce zbierkových predmetov, ktoré predtým zostávali pred očami verejnosti skryté. Pri niektorých vybraných sa dozvedia aj príbeh, ktorý je s nimi spojený.

„Prípadne príbeh človeka, ktorý s nimi pracuje,“ podotkol Uhrin. Objasnil, že nepôjde o klasickú expozíciu. „Je to naozaj otvorený depozitár, kde človek primárne uvidí zbierkové predmety – ako sú u nás uložené, roztriedené a ako sa s nimi pracuje. Nebude tam totiž chýbať ani konzervátorské pracovisko. V tom priestore budú prebiehať aj naše vzdelávacie programy, na čo sa vyčlení jedna časť,“ hovorí. Účastníci si tam vraj môžu porovnávať repliky s originálmi a podobne.

Z množstva vzácností, ktoré v depozitári majú, je podľa riaditeľa ťažké „vypichnúť“, ktorá je najzaujímavejšia. „Máme kopec takých, ktoré súvisia s konkrétnymi osobami. To sú tie najzaujímavejšie,“ mieni. Vzápätí prezradil, že to tam rozdelia na štyri sekcie.

„V jednej budú vojenské rovnošaty zo svetovej vojny alebo také, ktoré patrili aktívne bojujúcim povstalcom. Ďalšiu venujeme umeleckým zbierkam, teda sochám či obrazom s problematikou Povstania alebo tým, ktoré vytvorili samotní povstalci,“ spomenul doteraz pomerne málo zastúpenú tému v expozícii.

Tretiu časť vyhradia ukážkam vojenskej výstroje rôznych armád, takisto výzbroje. „Samozrejme, budú tam aj vyznamenania, platidlá a ďalšie rôzne veci. Pôjde o pomerne veľkú vzorku zo všetkého toho, čo v našich zbierkach máme,“ doplnil.