Vodiči sa musia obrniť trpezlivosťou. Branisko na štyri dni uzavreli

Diaľnica D1 v úseku Beharovce – Široké vrátane tunela Branisko je od dnešného dňa uzavretá, dôvodom je jarná údržba. Obmedzenie dopravy v tomto úseku potrvá do stredy 10. mája do 18:00. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Obchádzková trasa vedie obojsmerne po ceste I/18 od diaľničnej križovatky Beharovce cez horský priechod Branisko po diaľničnú križovatku Široké.

Do tunela počas jarnej údržby bude môcť v nedeľu v poobedňajších hodinách nahliadnuť aj verejnosť, a to v čase od 13:00 do 17:00. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje Deň otvoreného tunela Branisko. Údržbové a servisné práce tam prispôsobia tak, aby mohla verejnosť nazrieť do prvých 700 metrov tunela.

Prvý a najdlhší slovenský diaľničný tunel Branisko si v tomto roku pripomenie 20. výročie, otvorili ho pre motoristov 29. júna 2003. Jednorúrový tunel s obojsmernou premávkou má dĺžku 4 975 metrov, nachádza sa na rozhraní okresov Levoča a Prešov, v katastrálnom území obcí Široké a Korytné. V budúcnosti je plánovaná výstavba aj druhej tunelovej rúry, NDS už v tejto súvislosti vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti.