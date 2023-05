Veľký spor o Čierny obelisk v srdci Slovenska. Aktivisti ho chcú odstrániť, mesto je proti

Pamätník osloboditeľom v podobe Čierneho obelisku, ktorý v Banskej Bystrici stojí od roku 1945, je v týchto dňoch predmetom diskusií. Niektorí občianski aktivisti tvrdia, že ide o nástroj propagandy, ktorý by sa mal upraviť alebo z centrálnej zóny premiestniť. Mnohí domáci s tým však nesúhlasia. „Je to súčasť našej histórie,“ zdôvodňujú.

Oslobodenie mesta si Banskobystričania každoročne pripomínajú pri obelisku z čiernej švédskej žuly na Námestí SNP. Na sklonku Druhej svetovej vojny ho tam postavili na počesť vojakov Červenej a rumunskej armády, ktorí mesto oslobodili spod nemeckej okupácie. Andrej Čierny z iniciatívy „Nie v našom meste“ však poukazuje na to, že širší región okolo Banskej Bystrice a Zvolena oslobodzovali najmä rumunské jednotky.

VIDEO: Čierny obelisk v Banskej Bystrici.

„To miesto od svojho vzniku deformuje historický odkaz nášho oslobodenia od fašizmu a fakty o ňom. Jeho stvárnenie a texty sú vo významnej miere prvkom sovietskej propagandy, ktorá desaťročia naše mesto a krajinu poškodzovala. Ale zase nie je to tak, že by sme ho radi odstránili,“ upozornil Čierny. „Takéto klamlivé pamätníky nie je ideálne odstraňovať, ale skôr k nim doplniť niečo, čo poukáže na ich propagandistický charakter,“ vysvetlil.

Hroby tam už nie sú

Obelisk podľa aktivistu vzbudzuje dojem, že ho vztýčili vďační obyvatelia ruským osloboditeľom. „Evokujú to nápisy, ktoré sú tam urobené azbukou v ruštine,“ podotkol. Zopakoval, že veľkú časť stredného Slovenska oslobodzovali v marci 1945 najmä jednotky Rumunskej kráľovskej armády. „Dianie tu prebiehalo v réžii Stalina, ktorý sa správal k východnému bloku Európy ako ku koristi sovietskeho impéria,“ poznamenal Čierny s tým, že za prvou líniou bojovníkov postupovali jednotky propagandistov.

„Na hlavné námestie v Banskej Bystrici dala Červená armáda sama sebe postaviť oslavný Čierny obelisk, na ktorom nápis vyzdvihuje slávu Sovietskeho zväzu a len okrajovo spomína oslobodenie Československa,“ zhodnotil. Pokračoval, že vo verejnosti je rozšírená mylná predstava. „Taká, že Slovensko oslobodili Rusi, hoci v skutočnosti sa na tom veľkou mierou podieľali československé exilové jednotky, Rumuni a všetky národy Sovietskeho zväzu,“ podčiarkol. Tvrdí, že umiestnenie pamätníka Banskobystričanom doslova nanútili.

„Nehovoriac o tom, že hneď po oslobodení tam pochovali desiatky vojakov, ktorých neskôr exhumovali a previezli na vojenský cintorín vo Zvolene. Nápis však doteraz hlása, že sú stále pochovaní pri pamätníku,“ povedal. Obelisk podľa neho pripomína tiež komunistický režim zavedený Sovietmi, ktorí ho riadili z Kremľa. „Mestu aj krajine desaťročia škodil,“ zopakoval. Priblížil, že skromná zmienka o rumunskom podiele na pamätníku pribudla až v deväťdesiatych rokoch.

„Ten obelisk vnímame ako niečo, čo stále reprezentuje propagandu niekdajšej mocnosti, ktorá bola zameraná proti nám a snažila sa nás ovládnuť. Toto chceme zviditeľniť takým zásahom do pamätníka či jeho okolia, ktorý bude kladný a vzíde z diskusie z odborných kruhov,“ zhodnotil. Postupne sa plánujú obrátiť na inštitúcie ako Ústav pamäti národa, Múzeum SNP, Vojenský historický ústav a ďalšie, ktoré sa zaoberajú touto a príbuznými témami. Osloviť chcú aj mesto.

Vlastníkom je Ruská federácia

Vedenie Banskej Bystrice zaujalo k veci jasné stanovisko. „Pomník na Námestí SNP stojí desiatky rokov. Je vyjadrením úcty všetkým, ktorí položili životy za oslobodenie nášho mesta,“ uviedla hovorkyňa samosprávy Dominika Adamovičová.

„Pätnásť metrov vysoký Čierny obelisk je symbolom vďaky. Zároveň predstavuje spomienku na pozostalých, ale aj ich príbuzných počas vojny. Rozhodne by nemal byť predmetom zneužívania či polarizácie spoločnosti,“ zdôraznila hovorkyňa. Objasnila, že pamätník má status vojnového hrobu. To znamená, že jeho zrušenie, prípadne vykonanie akýchkoľvek iných zásahov do integrity, je možné len na základe písomnej žiadosti obce a následnom písomnom súhlase ministerstva vnútra. V tomto konkrétnom prípade sa vyžaduje tiež súhlas vlastníka, ktorým je Ruská federácia,“ ozrejmila.

Čítajte aj Frekventovaný úsek smerom do Tatier je v kríze. Ľudia sa sťažujú, vodiči ho musia obchádzať

Chceli sme poznať aj názory ľudí v uliciach. Pri niekoľkých sme sa preto pristavili. Čo si o obelisku myslia? „Z hľadiska tej doby sem patrí. Neviem, kde inde by ho mali dať,“ povedal nám Emil Števonka, ktorý práve spomínaný monument obdivoval v spoločnosti svojej manželky. Tá súhlasne prikyvovala hlavou.

Na neďalekej lavičke sedel mladík Patrik Paško, ktorý má opačný názor. „Propaguje Rusko, podľa mňa by tu nemal byť,“ mieni. Zaujímalo nás, či by mu pamätník prekážal aj pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine. „Nie,“ odvetil stručne.

O kúsok ďalej sme sa znovu stretli s opačným názorom. „Je to súčasť histórie nášho mesta, patrí to sem. Bola taká doba a čo je tam napísané, kto tomu nerozumie, nech si to preloží,“ reagoval Peter. „Sú názory, že tento pomník by sa mal odstrániť, ale aj v minulosti, keď mali medzi sebou nejaké spory napríklad kresťania a moslimovia, si pamiatky po sebe vždy nechali. Keď ich aj zničili, väčšinou to potom oľutovali,“ uzavrel.