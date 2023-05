Ceny lístkov idú opäť hore. Zdražovanie sa týka takmer všetkých krajov, Bratislava je otázna

Odborník: Župy majú citlivý prístup

Predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský potvrdil, že samosprávne kraje pristupujú k zvyšovaniu cestovného po dlhom čase. „Väčšinou sa tieto úpravy nediali desať či dvanásť rokov. Skôr išlo len o nejaké kozmetické navýšenia, ktoré cestujúca verejnosť vôbec nepociťovala. Spojené boli viac-menej so zavádzaním nových zliav či kategórií cestujúcich,“ povedal.

Modranský zopakoval, že celkové zvýšenie prichádza až teraz. „Je to dôsledok toho, že náklady naozaj rapídne rastú a nožnice medzi nimi a tržbami z cestovného, ktoré potom treba vykrývať dotáciou, sa naozaj veľmi rýchlo roztvárajú,“ hovorí Modranský. „Ak kraje nechcú pristúpiť k zrušeniu spojov a obmedzeniu ponuky pre ľudí, musia to kompenzovať aj nárastom príjmov z tržieb z cestovného,“ poznamenal. Pokračoval, že župy pristupujú k zmenám cien lístkov citlivo.

„Upravujú cestovné najmä v hotovosti a pri platbe čipovou, dopravnou alebo bankovou kartou ponechávajú tieto čiastky buď v pôvodnej výške, alebo sú tie zmeny minimálne. Tým chcú tiež motivovať cestujúcich ušetriť vodiča od manipulácie s hotovosťou,“ mi­eni.

Čo sa týka úprav a samotnej výšky cestovného, ide podľa neho aj o trend postupného zjednocovania kategórií zliav a podmienok prepravy cestujúcich medzi MHD, prímestskou dopravou či dopravami v regiónoch navzájom.

„Keďže zákon o verejnej doprave bude určovať túto povinnosť pomaly pre všetkých. Niektoré kraje sú pripravené zavádzať ďalšie zvyšovanie aj tým, že idú zmeniť úplnú štruktúru výberu cestovného a nebude v prímestskej doprave závisieť od prejdenej vzdialenosti, ale územie rozdelia na tarifné pásma,“ poznamenal Modranský. Zhodnotil, že pre niektorú skupinu to bude výhodnejšie, no niektorých sa to možno dotkne aj negatívne.