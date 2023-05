Unikátne zariadenie ponúka krásy prírody aj pre vozíčkarov. Martin: Je nám tu fajn a pomáhajú nám

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí k unikátnym zariadeniam s profesionálnym zameraním na zbierky pôvodnej dendroflóry Slovenska a ukážky genetického bohatstva drevín našich lesov. V ostatných rokoch sprístupňuje toto prírodné bohatstvo aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Tí radi prichádzajú tiež na tamojšie odborné podujatie „Dni bez bariér v Arboréte Borová hora“, ktoré sa teraz konalo už po piaty krát.

VIDEO Dni bez bariér vo zvolenskom arboréte

Silná partia

V areáli arboréta sme počas tohto podujatia stretli aj bežných návštevníkov, no na jednom z chodníkov sme si všimli Martina Múdreho s partiou kamarátov, ktorí sa tam „premávali“ na svojich mechanických pomôckach.

Foto: ABH zdravotne znevýhodnení, arborétum, Zvolen Zdravotne znevýhodnení počas prehliadky arboréta.

„Prišli sme viacerí vozičkári, pomáhajú nám tu, takže je to fajn. Príroda je tu naozaj krásna. Človek si v tomto prostredí oddýchne, vypne a porozmýšľa nad vecami, ktoré ho trápia,“ povedal Martin, ktorý pracuje pre Slovenský paralympijský vý­bor.

„Ako motivátor – mentor. V minulosti som robil policajta, no pred desiatimi rokmi som mal vážnu autonehodu. Odvtedy som takto pripútaný,“ podotkol. Pripomenul, že pre znevýhodneného človeka je najťažšie zmieriť sa so svojím stavom.

Čítajte viac Extravagantný Rozprávkový dom je majstrovským dielom. Ocitol sa v ponuke na predaj

„A nájsť ľudí v okolí, ktorí vás nedajú na vedľajšiu koľaj, ale skôr pomôžu. Mne sa tiež viacerí obrátili chrbtom po tom, ako som skončil na vozíku. Mám však rodinu a okruh dobrých priateľov, ktorí pri mne stoja. Tiež rehabilitačné centrum v Kováčovej je mojím druhým domovom,“ doplnil Martin.

O pár desiatok metrov ďalej stál stánok, okolo ktorého sa pohyboval hlúčik ľudí. Zaujal prezentáciou zdvíhacích zariadení či vozíkov, ktoré sa za pár sekúnd zmenia na elektrický skúter. „Je to veľmi jednoduché, treba len pripojiť potrebný pohon,“ predviedol nám pomôcku Jakub Jasík zo spoločnosti SPIG. Vzápätí sa premiestnil k špeciálnemu stolu upravenému pre potreby znevýhodnených. Tam svojho „tátoša“ opäť zmenil na vozík a pohodlne sa uvelebil v spomínanom priestore.

Cítia sa bezpečne

„Tieto dni sú u nás zamerané na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov. Keďže sú spevnené, vozičkárom umožňujú bezproblémový pohyb,“ hovorí odborná garantka podujatia Mariana Jakubisová. Vysvetlila, že pre návštevníkov pripravili zóny oddychu s bezbariérovým mobiliárom, edukačné hravé panely, náučný bylinkový záhon či exteriérovú knihu o drevinách.

„Poskytujeme tiež odbornú poradenskú činnosť v predmetnej problematike a ďalšie vzdelávacie aktivity s prezentovaním zbierok arboréta,“ pokračovala odborníčka s tým, že vozičkári k nim chodia radi načerpať nové sily. Už v prvý deň ich podľa nej prišlo do arboréta zhruba šesťdesiat, no zatiaľ rekordná účasť počas takýchto dní dosiahla niečo cez dvesto znevýhodnených.

„Cítia sa tu bezpečne, keďže tu nie sú autá, a na našich trasách dokážu prekonať výškové rozdiely či bariéry, ktoré by mohli byť na cestách,“ povedala. Dodala, že v spolupráci s renomovanými odborníkmi tam počas týchto dní predstavili tiež možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami.

Foto: Eva Štenclová, Pravda exteriérová kniha, arborétum, Zvolen Exteriérová kniha o drevinách, ktorej autormi sú Mariana Jakubisová a Ivan Lukáčik.

Riaditeľ zvolenského arboréta Ivan Lukáčik zdôraznil, že zdravotne znevýhodnení môžu u nich vidieť všetko, čo aj ostatní ľudia. „Najmä dreviny strednej Európy so špeciálnym akcentom na Slovensko, ich veľkej individuálnej a ekologickej premenlivosti. Plnohodnotne sa môžu zúčastniť, svojím spôsobom, našej prehliadky,“ podčiarkol. Upozornil, že vítaní sú u nich počas celej sezóny, ktorá trvá od apríla do konca októbra.

„Najkrajšie je to tu asi v máji a júni, keď všetko začína kvitnúť. Azalky, rododendróny, ruže. Spolu s drevinami, ktoré sa tiež stále vyvíjajú, je to jedinečné. Ale vždy je to pekné, každému sa môže páčiť niečo iné,“ mieni Lukáčik. Objasnil, že arborétum sprístupnili verejnosti v deväťdesiatych rokoch, no založili ho už v roku 1965 pre potreby výučby a výskumu v rámci Lesníckej fakulty. Tú presťahovali z Košíc do Zvolena v roku 1953. „Ale postupne sa ukázala nevyhnutnosť vybudovania takéhoto objektu,“ podotkol riaditeľ.