Extravagantný Rozprávkový dom je majstrovským dielom. Ocitol sa v ponuke na predaj

Cestou na banskobystrickú kalváriu zaujme Rozprávkový dom oči nejedného turistu. Stojí totiž v tichej uličke pod kopcom Urpín, na ktorom sa nachádza aj spomínaná sakrálna pamiatka. Miestni ho už poznajú, no mnohí cudzinci pri pohľade naň zostanú prekvapení. Vzápätí vyťahujú mobilné telefóny a robia si fotografie s ním.

VIDEO: Unikátny Rozprávkový dom v Banskej Bystrici.

„Akoby som sa ocitol v inom svete,“ povedal nám s úsmevom mladý muž, ktorý sa predstavil ako Matúš. Natrafili sme na neho vo chvíli, keď sme aj my dorazili pred unikátnu budovu. „Som Prievidžan, netušil som, že také niečo tu stojí. Musím si to nafotiť, inak mi doma neuveria,“ krútil pobavene hlavou. „Tie netypické tvary a výzdoba fasády sú šialené. Musela s tým byť ťažká robota,“ komentoval.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda rozprávkový dom, Banská Bystrica Rozprávkový dom v Banskej Bystrici sa ocitol v ponuke na predaj.

Ide o objekt, ktorý v minulosti slúžil aj ako kaviareň či cukráreň, no momentálne je na predaj. Všimli sme si, že v ponuke ho má jedna z realitných kancelárií. Prišli sme sa teda pozrieť na jeho aktuálny stav a zistiť, či je prevádzka ešte otvorená. Všetko ale nasvedčovalo tomu, že nie je. V dome sme nikoho nenašli, bol zamknutý.

Architektom je slovenský Gaudí

Pred pár rokmi nám vtedajší majitelia nezvyčajnej budovy prezradili, že sa inšpirovali fantazijnými príbehmi a Pavlom Dobšinským. „Celý dom je akoby zabalený v opone, ktorá sa roztvára. Na boku z nej vystupuje duch domu, pričom jasne vidieť jeho oči, nos a ústa,“ priblížil autor nápadu Rozprávkového domu Peter Snopko. Predchádzajúcimi vlastníkmi boli práve on a jeho manželka.

„Zo strechy číha na svoju korisť vták hadiar močiarny a v blízkosti malého jazierka sú vidly boha Poseidona, ktorý v ňom býva. Na dome nechýbajú sovy pripomínajúce symbol múdrosti či kovová pavučina s pavúkom,“ vysvetlil Snopko. Zvláštne pôsobiace sklenené hroty vyčnievajúce z „pretrhnutej“ fasády, ktoré by mali po zotmení farebne svietiť, zobrazujú podľa neho oko včely – tá sa na svet pozerá rôznymi uhlami.

Snopko ozrejmil, že architektom tohto diela je „slovenský Gaudí“ Pavol Hadač, ktorý vytvoril aj chýrne Habakuky na Donovaloch. „Naša myšlienka bola nastaviť zrkadlo, aby ľudia vedeli, čo dokážu naši majstri – umeleckí kováči, rezbári, štukatéri, tesári,“ vymenoval. Tvrdí, že ide o výnimočný dom, iný taký neexistuje. „Každý umelec tam nechal kus svojho srdca, je to jedinečné majstrovské dielo,“ podčiarkol.

Objasnil, že kedysi v Rozprávkovom dome s manželkou aj bývali, no potom sa rozhodli urobiť v ňom cukráreň s kaviarňou. Ľudia tam teda nachádzali, s výhľadom na Banskú Bystricu, oddych pri zákuskoch, káve a rôznych nápojoch. Zároveň si tam mohli prečítať knihy a ich ratolesti sa hrali v detskom kútiku. Konali sa tam tiež rôzne oslavy, vernisáže či komorné hudobné predstavenia.

Možný je aj prenájom

Realitná kancelária nám potvrdila, že Rozprávkový dom je v ponuke týždeň a jeho cena je 528-tisíc eur. „Veľa peňazí tam išlo do rekonštrukcie,“ zdôvodnil maklér Milan Mlčal určenú sumu. Vyzdvihol pritom, že na dome pracovali umeleckí kováči a ďalší odborníci.

„V interiéroch je množstvo obrazov, nádherných intarzií zo skla a množstvo historických predmetov. Nechýba kozub a terasa, zachovalo sa aj malé jazierko s leknami a rybami v letných mesiacoch,“ povedal. Spresnil, že nehnuteľnosť je v ponuke, podľa záujmu, aj na prenájom. „Mesačne za 1 500 eur, bez energií,“ poznamenal a vzápätí nám odporučil kontaktovať súčasného majiteľa, ktorým je Milan Lupták.

„Vlastním to zhruba štyri roky. Osobne som to nikdy neprevádzkoval, len celé zrekonštruoval,“ hovorí Lupták. „Urobili sme strechu, komplet vybavenie, kúrenie a exteriéry. Mala to prevádzkovať jedna pani, ktorá tam, skúšobne, urobila asi dve akcie. O správnosti tohto kroku som ale nebol presvedčený, tak som poveril realiťáka, aby to dal do ponuky,“ vysvetlil.

Dom má podľa majiteľa široké využitie. „Záujem oň je, ľudia sa naň pýtajú. Len musíme nájsť toho správneho človeka,“ mieni. Zdôraznil, že dôležité je dohodnúť sa na konkrétnom nastavení.