Staré Mesto by mohlo byť rozdelené na sedem parkovacích zón

Bratislavské Staré Mesto by mohlo byť v budúcnosti rozdelené na sedem parkovacích zón, ktoré budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Vyplýva to z návrhu, ktorý k už jednej zaregulovanej zóne na území mestskej časti pridáva ďalších šesť. V utorok ho schválili miestni poslanci. Do PAAS je na území Starého Mesta zaradená zóna Hlavná stanica - Blumentál.