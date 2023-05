V bratislavských lesoch odlovili 457 diviakov, do klietok odchytili ďalších 50

Počas minulej poľovnej sezóny, teda od 1. marca 2022 do 28. februára 2023, odlovili na území Mestských lesov v Bratislave 457 diviakov. Je to dvakrát viac ako v sezóne 2021. Do špeciálnych klietok v kritických lokalitách na území hlavného mesta zároveň odchytili 50 najproblémovejších diviakov. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo.