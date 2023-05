Banka lásky po požiari v Štiavnici vstáva z popola. Majitelia ohlásili, kedy opäť otvoria

Doslova ruiny pripomína ešte nedávno supermoderné múzeum, ktoré do Banskej Štiavnice lákalo tisícky turistov. Z ničivého požiaru sa Banka lásky stále spamätáva, no majitelia ju plánujú sprístupniť už budúcu sezónu.

V ohňom poškodenej Banke lásky nás sprevádzali majitelia Igor Brossmann a Ján Majsniar. Prezradili, v akom stave sa zážitkové múzeum aktuálne nachádza.

Banka lásky dva mesiace od ničivého požiaru. Video Zdroj: TV Pravda

„Situácia je stále komplikovaná. Od požiaru prešli dva mesiace, no dobrou správou je, že sa nám podarilo dať dole zvyšky plechovej strechy, čo je zhruba sto ton materiálu. Keďže nám zhorelo celé jedno poschodie, podarilo sa nám odstrániť tiež sutiny,“ priblížil Brossmann. Ozrejmil, že len plocha spomenutého poschodia je 750 štvorcových metrov.

„Takže si asi viete predstaviť, koľko zhoreného materiálu to je – bolo to ďalších sto ton,“ poznamenal. Momentálne dokončujú takzvané núdzové prestrešenie. Ide o plachty natiahnuté tak, aby im do budovy nepršali „potoky vody“.

„Počas najbližšieho týždňa, možno dvoch, sa začne stavať dočasné prestrešenie, ktoré by malo vydržať aj zimu. Boli by sme šťastní, ak by sme dovtedy stihli začať stavať aj krov a strechu, ktorá, veríme, tam zostane už naveky,“ povedal. A kedy by Banka lásky mohla byť znovu otvorená?

„Máme priania a sen, čiže veci, ktoré nás poháňajú. Chceli by sme to urobiť čo najskôr. Trezor v podzemí, ktorý je srdcom nášho múzea, zostal viac-menej nepoškodený, takže ľudia, ktorí tam majú uložené svoje symboly lásky, môžu byť spokojní. Múry zhoreli a láska zostala,“ podotkol Brossmann s úsmevom.

Záhadná novinka

Majitelia predpokladajú, že do roka a do dňa expozíciu sprístupnia aspoň dočasne. „Napriek tomu, že to ešte nebude kompletne opravené – vzhľadom na reštaurátorské práce. Tie budú extrémne náročné a drahé, no veríme, že otvoríme tak, aby si ľudia mohli príbeh slovenských Rómea a Júlie pozrieť. Zároveň navštíviť trezor a uložiť si tam svoju lásku,“ zhodli sa.

Postupne nás previedli jednotlivými časťami objektu. Stále v ňom cítiť, že jeho steny sú nasiaknuté dymom. Okrem toho sú múry premočené, niekde chýba strecha. Napríklad v Sládkovičovej knižnici.

Zastavili sme sa aj v miestnosti, nad ktorou mal, v podkroví, požiar vzniknúť. Jeho príčiny sú stále predmetom vyšetrovania, no povráva sa, že oheň a jeho následné šírenie mohli spôsobiť kuny, ktoré prehrýzli elektrické vedenie.

Čítajte aj Nájsť hrob Sládkovičovej Maríny bol problém. Teraz tam turistov privedie špeciálny reliéf

Smutný pohľad je na Maríninu obývačku, ktorej predtým dominoval klavír, hovoriace obrazy a krásne vyrezávaný strop. Po ňom už zostali len náznaky. Na stenách sa však zachovalo pár fresiek a pomerne dobre vyzerajú aj kachle.

Pod bývalým Nebom lásky chystali počas tejto sezóny novinku, ktorú, ako dúfajú, predstavia po znovuotvorení expozície.

„Toto je symbolická ruka Andreja Sládkoviča a na druhej strane je Marínina,“ ukázal Brossmann na plastiky, ktoré ich zobrazujú. „Navzájom sa za sebou naťahujú, ale nedotknú sa, keďže ich láska zostala nenaplnená. Mali sme to pripravené tak, že ľudia im pomôžu dosiahnuť to – tým, že sa z každej strany chytia a spoja s ich rukami. V tej chvíli sa stane niečo úžasné, no zatiaľ neprezradím nič konkrétne,“ dodal tajomne.