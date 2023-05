Americkí vojaci pobúrili Zvolenčanov: „Nacenganí“ sa v potravinách hádali a bili

O udalosti, ktorá sa odohrala v nedeľu večer, Zvolenčania živo diskutovali na sociálnych sieťach. Reč bola o agresívnych amerických vojakoch, ktorí znovu útočili. Zasahovala vraj pri tom polícia, ktorá musela voči jednému použiť donucovacie prostriedky. Viacerí spomenuli, že incident zachytila aj kamera.

„Ožraté hulákajúce teľa váľajúce sa v tráve bude mať čo vysvetľovať. Prvou vzducholoďou hajde domov,“ komentovala Martina.

„Môže sa stať komukoľvek, že to preženie s alkoholom, ale asi by to teraz nemal byť americký vojak z Lešti. Tí nech si pijú tam hore, aby ich nikto nevidel,“ mieni Ivana. Ďalšia diskutujúca sa pýtala, čo konkrétne sa tam vlastne stalo.

To isté sme sa chceli dozvedieť aj my. Vybrali sme sa teda priamo do predajne Billa, ktorá sa nachádza v mestskej časti Zlatý potok – práve tam sa nepríjemnosť odohrala. Zamestnanci sa ale k situácii vyjadriť nechceli. Oslovili sme teda hovorkyňu spoločnosti Kvetoslavu Kirchnerovú.

„Na našej predajni vo Zvolene prebiehala expresívnejšia výmena názorov medzi zákazníkmi. Keďže hlučnejšia skupina ovplyvňovala komfort nakupovania ostatných zákazníkov, privolali sme policajnú hliadku, ktorá ich vyviedla z predajne. Nedošlo k žiadnemu fyzickému útoku, išlo o slovnú výmenu názorov,“ reagovala stručne Kircherová.

Vrieskali po sebe

Natrafili sme však aj na očitého svedka, ktorý celý incident videl. „Bol som tam okolo pol ôsmej večer. Traja muži, z nich jeden černoch, sa po anglicky hádali. Potom sa aj bili. Jeden z nich skončil na zemi. Opití boli ako dogy,“ priblížil Zvolenčan v stredných rokoch. Žiadne škody tam podľa neho nespôsobili. „Ale boli otravní, naozaj veľmi kričali. V podstate vrieskali,“ podotkol znechutene.

„Prišli sem mestskí policajti, ktorých zavolal SBS-kár. Rázne ich spacifikovali – dali im ruky za chrbát a vyviedli von. Tam s nimi počkali na štátnych a vojenských policajtov. Pred predajňou to bol hotový cirkus, pozeralo sa na to veľa ľudí,“ uzavrel svedok.

Polícia sa k incidentu vyjadrila len stručne. „V danom prípade odporúčame kontaktovať ministerstvo obrany,“ reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Keďže na mieste zasahovali aj mestskí policajti, kontaktovali sme tiež hovorcu zvolenskej samosprávy Martina Svatušku. Ten potvrdil, že v nedeľu večer bola hliadka vyslaná preveriť telefonické oznámenie.

„O údajnej fyzickej potýčke v priestoroch jedného z nákupných stredísk,“ ozrejmil Svatuška. „Po príchode oslovil členov hliadky pracovník SBS s tým, že v prevádzke sa nachádzajú tri osoby, ktoré medzi sebou hovoria anglickým jazykom. Sú hlučné a je možné, že medzi nimi dôjde k fyzickej potýčke,“ pokračoval hovorca.

„Mestskí policajti ihneď po vstupe do prevádzky zaregistrovali krik a snahu o vzájomné fyzické napádanie dvoch osôb, ktoré na seba kričali v anglickom jazyku. Vyzvali ich, aby upustili od tohto konania, po čom obe osoby začali spolupracovať s mestskou políciou,“ priblížil Svatuška. „Pri kontrole dokladov zistili, že ide o cudzích štátnych príslušníkov a vojakov zahraničnej armády, ktorí boli následne odovzdaní privolanej hliadke štátnej polície,“ dodal.

Snahy o zveličovanie?

Na internete koluje aj policajný písomný záznam, z ktorého sa dá „vylúštiť“, že štátni policajti prišli v nedeľu večer do dotknutej predajne na preverenie oznámenia. Po ich príchode sa tam už nachádzali mestskí policajti, ktorí mali pred budovou vyvedené dve osoby.

„Mestskí policajti pred našim príchodom zistili, že sa jedná o príslušníkov americkej armády, v čase preverenia v osobnom voľne. Dvaja javili známky požitia alkoholu. Nachádzala sa tam s nimi aj tretia osoba, ktorá s nami komunikovala v anglickom jazyku,“ uviedli v zázname s tým, že išlo o nadriadeného dvoch previnilcov.

„On sa ich snažil oboch na mieste ukľudňovať. Predložil aj identifikačnú kartu člena vojenskej misie. Štvrtý prítomný vojak americkej armády sedel po celý čas v zaparkovanom aute. Bol kľudný, do žiadnej konverzácie sa nezapájal,“ zhodnotili policajti. Spomenuli tiež pracovníka SBS, ktorý im priblížil, čo sa odohralo pred ich príchodom.

„Následne, už počas našej prítomnosti, vyvedené osoby vonku, na verejnosti pred predajňou, neustále na seba kričali v anglickom jazyku a boli voči sebe agresívne,“ poznamenali. Pokračovali, že jeden z výtržníkov mal hodnosť staff sergeant (štábny seržant), ročník 1995.

„Tento sa po výzvach prítomných policajtov v anglickom jazyku ukľudnil. Druhý z nich však svoju agresiu začal stupňovať. Po výzve odmietal uviesť svoju totožnosť ako aj žiadne údaje o svojej osobe,“ prečítali sme si v zázname. V angličtine mu vysvetlili, že na základe jeho konania bude predvedený na ich obvodné oddelenie. Následne začal búchať päsťou o bočný panel prístrešku pre nákupné košíky, kde ho opakovane vyzývali, aby prestal, ale nerešpektoval to.

Vojak stále kládol aktívny odpor a rozhadzoval rukami smerom k policajtom, ktorí použili donucovacie prostriedky. „Hmaty a chvaty, nakoľko bolo potrebné zabrániť mu úmyselne poškodzovať majetok,“ zdôvodnili. Vzápätí opísali, ako ho spútali a odviedli na obvodné oddelenie. Tam policajtom vulgárne nadával, padli aj slova o tom, že všetkých zabije.

Krátko po deviatej večer sa tam dostavil príslušník Vojenskej polície Českej republiky. Išlo o veliteľa prebiehajúcej vojenskej misie v Lešti, ktorý prišiel aj s veliteľom dotknutých vojakov. Ten im poskytol potrebné údaje totožnosti predvedenej osoby.

„V ich prítomnosti bola vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom,“ uzavreli policajti v uniknutom úradnom zázname. Obvodné oddelenie vojaci opustili krátko po pol desiatej večer.

Na incident sme sa pýtali aj ministerstva obrany. „Spor medzi americkými vojakmi vo Zvolene evidujeme, ale nie tak, ako je prezentovaný. Uvedení vojaci vzájomnou slovnou potýčkou neohrozovali a neútočili na verejnosť, nespôsobili žiadne škody na zdraví ani majetku,“ odpovedal nám komunikačný odbor rezortu.

„Napriek tomu vnímame snahu celú vec účelovo zveličiť. S americkou stranou komunikujeme o opatreniach, aby sa takáto situácia neopakovala, lebo vrhá zlé svetlo na všetko dobré, čo spojenci robia pre našu spoločnú obranu,“ dodal rezort.