Kúpaliská zahajujú sezónu. Leto pri vode sa predraží, o koľko zvyšujú vstupné?

Schladenie počas horúčav vyjde na mestských kúpaliskách drahšie ako vlani. Návštevníci budú z peňaženky vyťahovať aj dvakrát viac peňazí. Väčšinu bazénov plánujú otvoriť v polovici júna. V súčasnosti prebiehajú na kúpaliskách prípravy.

„Čistia sa bazény a všetky vydláždené plochy, kosí sa trávnik, upravuje zeleň,“ spresnila hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. Vlaňajšia návštevnosť kúpaliska na Ostrove bola podľa jej slov nadpriemerná. Ide o druhú najvyššiu návštevnosť od jeho otvorenia v roku 2017.

Budú letné kúpaliská praskať vo švíkoch aj tento rok? Video Zdroj: TASR

Kúpalisko plánujú otvoriť 17. júna. „Počas júna bude otvorené len počas víkendov, potom až do konca sezóny každý deň,“ dodala Ságová. Vstupné sa v porovnaní s minuloročnou sezónou zdvojnásobí.

Vstupné dvihnú zrejme všade

Mesto Prešov pripravuje pre tohtoročnú letnú sezónu prírodné kúpalisko v rekreačnej oblasti Delňa. Pracovníci čistia dno vodnej nádrže, viaceré časti prechádzajú opravou či rekonštrukciou vrátane dreveného móla či vstupov do vody. Pribudnú aj nové prezliekarne.

Brány areálu by sa mali otvoriť v priebehu júna. Aj tu sa vstupné zvyšuje. „Z dôvodu inflácie a zvýšených nákladov na energie dôjde v letnej sezóne k navýšeniu ceny lístka o 1 euro,“ spresnila hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Príprava sa rozbehla aj na nitrianskom kúpalisku Na Sihoti. „Ročne len do týchto prác investujeme niekoľko desiatok tisíc eur. Ide o bežné údržbové práce na bazénoch a okolí bazénov, vrátane maľovania a upratovania,“ priblížil hovorca radnice Tomáš Holúbek.

Vlani mesto obnovilo bazénovú technológiu a vynovilo gastrozónu. „V tomto roku aj vzhľadom na bezprecedentnú infláciu a raketovo vyskočené ceny energií neplánujeme na kúpalisku žiadne väčšie investície,“ dodal Holúbek.

Do bazénov sa dostanú návštevníci najskôr 18. júna. Vstup ich však vyjde viac ako vlani. Dvojnásobné zvýšenie sa týka vstupného pre dospelých a deti, seniori si v tomto roku priplatia jedno euro. Počas tohtoročnej sezóny radnica upustila od zníženého vstupného pre svojich obyvateľov.

Na Deň detí odštartujú letnú sezónu na dvoch trnavských kúpaliskách. V oboch areáloch sa práve pracuje na tom, aby boli pripravené na blížiace sa otvorenie. „Zásadné úpravy neboli nutné, všetky realizované práce možno chápať ako bežnú údržbu,“ povedala trnavská hovorkyňa Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Na kúpalisku Castiglione si návštevníci budú môcť zaplávať od začiatku júna. V prípade prírodného kúpaliska v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn závisí napúšťanie bazénov od počasia, ktoré môže mať vplyv na kvalitu a teploty vody. „O presnom termíne otvorenia bazéna sa rozhodne podľa počasia až koncom mája,“ spresnila hovorkyňa.

Foto: Žaneta Mikulíková Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava Na trnavskom prírodnom kúpalisku Kamenný mlyn dostalo nový náter aj posedenie.

Foto: Žaneta Mikulíková Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava Napúšťanie bazéna závisí v prípade prírodného kúpaliska Kamenný mlyn od počasia, ktoré môže ovplyvniť kvalitu a teplotu vody.

Vlaňajšiu sezónu hodnotí radnica ako úspešnú. Na kúpaliskách sa počas nej „otočilo“ viac návštevníkov, ako má Malý Rím obyvateľov – vyše 70-tisíc. Tohtoročný cenník ešte nemá finálnu podobu, no i tak sa treba pripraviť na vyššie vstupné.

„Pri navyšovaní cien sme reagovali na aktuálnu situáciu, nakoľko si uvedomujeme infláciu a zdražovanie ostatných tovarov a služieb,“ ozrejmila Hrinková Siebenstichová.

Mesto podľa nej naďalej ponúka možnosť zľavnených vstupov pre Trnavčanov, ktorí pri pokladni preukážu svoj trvalý pobyt. „Taktiež sme zachovali ponuku zvýhodnených vstupov pre osoby staršie ako 65 rokov a ŤZP osoby ako aj možnosť zakúpiť si permanentky,“ dodala hovorkyňa.

Bežná údržba i novinky

V prípravách nezaháľajú ani v Košiciach. „Na kúpalisku Rumanova už máme napustené bazény a začíname s úpravou bazénovej vody. Budúci týždeň bude nasledovať príprava bufetov na prevádzku,“ spresnil hovorca radnice Dušan Tokárčik. Otváráť ho plánujú 17. júna.

Na kúpalisku Červená hviezda dokončujú čistenie bazénových telies. Popri tom prebiehajú drobné opravy či príprava technológie na napustenie bazénov. „Upravujeme tiež plochy v okolí vodnopólového bazéna, ktoré boli poškodené pri výstavbe jeho prestrešenia,“ doplnil Tokárčik s tým, že otvárať sa má 24. júna.

Vlani vytvorili na kúpalisku Rumanova nové ležovisko na opaľovanie, na kúpalisku Červená hviezda zas pribudla vírivka. V tomto roku budú mať návštevníci Červenej hviezdy k dispozícii aj vodnopólový bazén.

Minulú letnú sezónu ho nemohli využívať pre výstavbu prestrešenia. „Toto leto však bude prístupný verejnosti v odkrytom stave, pričom v zimných mesiacoch ho opäť prekryjeme,“ dodal hovorca.

Ceny vstupného sa zrejme zvýšia. „Pripravili sme analýzu všetkých nákladových položiek a navrhli možnosti nastavenia cien vstupeniek. O výslednej podobe cenníka rokuje správca kúpalísk s vedením mesta Košice,“ informoval Tokárčik. Nové ceny vstupného budú zverejnené v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Mestské plážové kúpalisko v Banskej Bystrici má v dlhodobom prenájme spoločnosť Aqualand. Podľa jej konateľa Juraja Sninského prípravy na jeho otvorenie pomaly finišujú. „Niektoré veci sú už pripravené ako jazero či minerálny plavecký bazén. Ostatné bazény sa postupne napúšťajú,“ priblížil.

Väčšiu časť areálu budú podľa neho otvárať 1. júna. „Ako každý rok aj teraz sme pripravili pre návštevníkov nejaké novinky. Jednou z nich je rybolov priamo v areáli kúpaliska. V jazere máme nasadené pstruhy,“ spomenul Sninský. Návštevníci si ich budú môcť chytiť a nechať pripraviť na grile.

V časti detských vyhrievaných bazénov bude viac nafukovacích šmýkačiek a atrakcií. „Novinkou je aj to, čo sme urobili na konci minulej sezóny, že jeden z plaveckých bazénov bude mať ohrievanú vodu,“ doplnil konateľ spoločnosti.

Vstupné sa podľa neho zvýši maximálne do 15 percent. „Celodenné vstupné pre jednotlivé kategórie návštevníkov bude na úrovni dvojhodinového vstupného na krytej mestskej plavárni,“ zdôraznil Sninský.

Žilinské letné kúpalisko je súčasťou areálu mestskej plavárne. Hovorkyňa radnice Zuzana Holienčíková nám odkázala, že vedenie plavárne sa chystá o letnej sezóne kompletne informovať až v priebehu budúceho týždňa. Termín jeho otvorenia ani ceny vstupeniek, tak zatiaľ nie sú známe.

Nový šport i moderný zdvihák

V Bratislave bude k bazénom pozývať čoskoro šestica kúpalísk (Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Krasňany, Rača) a Areál zdravia Zlaté piesky, ktoré spravuje mestská organizácia Starz.

„Aktuálne prebiehajú aj vplyvom daždivého májového počasia všetky potrebné prípravy vrátane odoberania vzoriek vody či piesku, po ktorých by v závislosti od aktuálneho počasia malo prísť k ich postupnému spúšťaniu," hovorkyňa mesta Bratislava Dagmar Schmucková.

Otvárať sa budú postupne v priebehu júna v závislosti od počasia. Ako prvé by mali fungovať Rosnička a Areál zdravia Zlaté piesky.

„Najmenší si na kúpalisku Lamač užijú vďaka novému ohrevu v detskom bazéne vyšší komfort. Na Rosničke budú môcť návštevníci skúsiť i nový šport kombinujúci prvky futbalu a stolného tenisu – teqball, a to vďaka novému teqballovému stolu. Zdravotne znevýhodneným bude k dispozícii na kúpalisku Tehelné pole nový moderný zdvihák, ktorý im pomôže so vstupom do vody. Na kúpalisku Delfín ponúkame bezplatné workoutové ihrisko. V Areáli Zdravia Zlaté piesky budú k dispozícii nové pitné fontánky či sprchy,“ priblížila hovorkyňa novinky.

Zdražovaniu vstupného sa nevyhli ani v hlavnom meste. „Vstupné na kúpaliská bude oproti minulému roku upravené, zohľadní infláciu a vyššie vstupné náklady najmä za elektrickú energiu, vodné, stočné a tiež finančnú situáciu mesta po opatreniach vlády,“ dodala Schmucková. Aj v tomto roku sa pripravuje možnosť kúpy lístkov online. „Takýto nákup opäť prinesie okrem výhodnejšej ceny aj zvýšený komfort priamo pri vstupe – nižšiu čakaciu dobu,“ uzatvorila.

Vstupné na mestských kúpaliskách Trenčín Dospelí – obyvatelia Trenčína (celodenný vstup) – 8 eur (vlani 4 eurá)

Dospelí (celodenný vstup) – 12 eur (vlani 6 eur)

Deti od 5 do 15 rokov (celodenný vstup) – 4 eurá (vlani 2 eurá)

Študenti a dôchodcovia – obyvatelia Trenčína (celodenný vstup) – 5 eur (vlani 2,5 eura)

Študenti a dôchodcovia (celodenný vstup) – 8 eur (vlani 4 eurá) Prešov Dospelí (nad 15 rokov) – 4 eurá/deň

Deti od 7 do 15 rokov – 2 eurá/deň

Dôchodcovia (nad 62 rokov) a ŤZP – 2 eurá/deň Nitra Dospelí – 8 eur (vlani 4 eurá, domáci 3,5 eura)

Detí od 3 do 15 rokov – 4 eurá (vlani 2 eurá)

Dôchodcovia – 3 eurá (vlani 2 eurá) Banská Bystrica Dospelí (nad 14 rokov) – 9 eur (vlani 7,80 eura)

Deti od 5 do 14 rokov – 6,70 eura (vlani 5,80 eura)

Dôchodcovia – 5,20 eura (vlani 4,50 eura) Trnava cenník zatiaľ nemá finálnu podobu, vstupné však bude vyššie ako vlani Košice cenník zatiaľ nemá finálnu podobu, vstupné však bude pravdepodobne vyššie ako vlani Žilina cenník nie je známy Bratislava vstupné bude vyššie ako vlani