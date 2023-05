Búrka zmenila časť obce na rieku. Prívalová vlna brala smetné nádoby aj drevo

V priebehu krátkej chvíle sa počas včerajších búrok a prívalových dažďov začal niekoľkými obcami v Trnavskom okrese valiť prúd vody, ktorá v kritickom momente siahala do výšky 60 až 70 centimetrov.

Prívalová vlna, ktorá stiekla z okolitých polí, so sebou stiahla aj smetné nádoby či drevo. Hasiči zasahovali na niektorých miestach až do noci. Následky galiby odstraňujú v obciach aj počas dnešného dňa. Starostovia v teréne zisťujú, aké škody živel napáchal. „Voda už odtiekla. Okrem drobných škôd ako zvalený plot väčšie škody neevidujeme,“ hovorí starosta obce Horná Krupá Ľuboš Hačko.

Časti Trstína a Hornej Krupej sa premenili na divokú rieku

Najhoršia situácia bola podľa neho na dolnom konci obce. Starosta odhaduje, že v tejto lokalite bolo zasiahnutých asi desať domácností. Ľudia majú zatopené záhrady a pivnice.

„Je tam prirodzený odtok vody z polí, je to obrovské údolie,“ spresňuje starosta. Voda smerovala cez dedinu do miestneho potoka. „Potok sa prakticky nevylial, vodu brať stíhal. Keď sa doň dostala, už to bolo v poriadku,“ dodáva.

Kritický moment nastal po podľa jeho slov po pol piatej popoludní. „Suchá časť obce sa doslova premenila na prudko prúdiacu rieku,“ opisuje Hačko. V tej chvíli prechádzalo po ceste niekoľko áut. Mal obavy, že ich prúd strhne so sebou.

„Vo vode plávalo všetko možné – smetné nádoby, drevá. Bolo to nebezpečné. A ľudia šoférovali ďalej, akoby sa nič nedialo. Sám som ich zastavoval, pretože v tom čase tu nikoho nebolo,“ približuje Hačko. Polícia v tej chvíli zasahovala v obci Trstín. Hasiči boli na ceste. Približne po hodine voda opadla.

Hoci sa situácia na dolnom konci dediny opakuje podľa Hačka každé dva až tri roky, prívalová vlna nebola nikdy taká veľká a vysoká ako včera. Problémom podľa neho nebolo ani tak množstvo zrážok, ako skôr krátky čas, za ktorý spadli na zlom mieste.

Mútna voda sa prehnala aj ulicami v obci Trstín. Situácia tam mala byť ešte horšia. Na videách zverejnených na sociálnej sieti je vidno pod vodou veľkú časť poľa a priľahlé ulice. Živel prevrhol menšie smetné nádoby a odplavil ich preč. Ďalšie video ukazuje ako sa voda presúva zatopenou záhradou.

Starosta Peter Hlávek sa však vyjadrovať veľmi nechcel. „Odstraňujeme blato, ktoré máme po dedine. Do polnoci sme to zvládli na 99 percent,“ spresňuje. Voda potrápila aj ďalšie obce v okolí Trnavy, medzi nimi Šelpice či Boleráz, ale aj na Záhorí.

Na mnohých miestach padali krúpy, niekde mali priemer až jeden centimeter. Vodiči hlásili viacero zaplavených úsekov ciest. Od včerajšieho až do dnešného rána, zasahovali hasiči a dobrovoľní hasiči v Trnavskom kraji celkovo 36-krát súvislosti s poveternostnou situáciou.

„Hasiči odstraňovali popadané a naklonené stromy, ktoré ohrozovali premávku a odčerpávali vodu z pivničných priestorov rodinných domov a ciest,“ spresnila hovorkyňa trnavských krajských hasičov Lena Košťálová.