Ničivý lejak im spôsobil škody za 300-tisíc eur. Starosta: Vyzerá to ako v Hirošime

Zničené rodinné domy, nábytok a uhynuté domáce zvieratá zanechala po sebe búrka v Kokave nad Rimavicou. „Je to katastrofa, prišli sme o všetko,“ ukazovali nám nešťastní ľudia svoje zničené majetky. Dobrou správou v tomto nešťastí pre nich je, že z toho vyviazli všetci živí.

Spúšť po búrke v Kokave nad Rimavicou, časť Vlkovo Video Zdroj: TV Pravda

Andrea Kasárová je spolumajiteľkou domu, v ktorom búrka zanechala hotovú spúšť. „Nezostalo nám nič, všetko je vyhodené vonku, veď vidíte,“ posťažovala sa na dvore plnom blata. Ozrejmila, že prišli o nábytok, elektroniku, šatstvo, aj strechu nad hlavou.

„Momentálne prespávam v práci, otec išiel ku sestre do Kalinova a brat je v Brezne. Je to tu absolútne neobývateľné,“ povedala a vzápätí nás pozvala dnu. „Toto už vyzerá výborne,“ komentovala mokré a bahnom zanesené miestnosti, z ktorých vypratávali poškodené predmety. Miestami sme sa aj my ocitli po členky vo vode.

„Pomáhajú nám dobrovoľníci, sama by som to určite nezvládla. Zostala som prekvapená, koľkí dobrí ľudia mi prišli pomôcť – z okolitých obecných úradov, aj kolegyňa s manželom. Je to úžasné,“ usmiala sa napriek ťažkým chvíľam.

Zničená cesta pod viaduktom Video Zdroj: TV Pravda

„Podstatné je, že žijeme,“ poznamenala s tým, že v osudný deň im nebolo všetko jedno. „Otec je imobilný, museli ho odtiaľto odniesť záchranári. Keďže dvor bol plný tečúcej vody, museli sem ísť s pomocou lana, po ktorom sa sem ťahali,“ opísala dramatickú situáciu. „Veľmi dlho bude trvať, kým sa to vráti do normálneho stavu. Finančnú škodu odhadnúť zatiaľ neviem, ale bude obrovská,“ povzdychla si.

O niečo vyššie vypratávali zničené veci z ďalších troch domov. „Aj my musíme všetko vyhodiť. Keď sa to stalo, bola som práve v práci. Volali mi, že prišla veľká voda a za pol hodinu zobralo všetko,“ hovorí Janka Imreceová. „Prišli sme o nábytok, tri mrazničky, dve práčky. Poodnášalo nám aj sliepky, neviem, kde sú. Mali sme ich štyridsať, asi desať je zachránených, aj s kohútom,“ podotkla. Dodala, že v susednom dome voda udusila psíka.

Záplavy po celom Slovensku Počasie spôsobilo problémy vo viacerých regiónoch a zasahovali desiatky hasičov aj záchranárov. V okrese Senica uzavreli cesty pre nánosy blata, v Trnave a okolí hlásila polícia tiež zaplavené viaceré komunikácie. Zatopilo aj cestu medzi Naháčom a Trstínom pri odbočke na Dolnú Krupú, masívne krúpy padali z oblohy v Smoleniciach. V hlavnom meste na nábreží Dunaja smerom na most SNP spadol strom na odparkované auto, na mieste zasahovali hasiči. Zlomený konár spadol na chodník aj na Karadžičovej ulici.

BRATISLAVA: Po silnom daždi zatopilo cesty na Zochovej ulici Video Zdroj: TV Pravda

Odrezaní od sveta

Starosta Kokavy nad Rimavicou Ján Chromek vysvetlil, že veľká zrážka zasiahla časti Kyseľovo a Vlkovo. Podľa neho ide o najhoršiu povodeň od roku 2011. „Hneď zasadal krízový štáb, bol vyhlásený tretí povodňový stupeň. Zajtra už ale bude odvolaný,“ uviedol. Pokračoval, že okrem profesionálnych hasičov tam zasahovali aj dobrovoľní. Obyvateľov vyzval, aby hlásili škody na obecnom úrade. Odhaduje, že na majetkoch, vrátane zničenej obecnej cesty, je to približne 300-tisíc eur.

„Vo Vlkove je podmočených asi päť rodinných domov. Chlapi s dobrovoľnými hasičmi vypratávali a upratovali dvory. V miestnostiach majú ľudia nánosy blata, múry vlhnú. Niekde spadli aj hospodárske budovy, vyzerá to tam ako v Hirošime,“ priblížil starosta.

Zle je na tom aj časť Liešnica. „Tam sme v roku 2021 vybudovali novú cestu za 800-tisíc eur. Na troch priepustoch ju úplne podmylo a zanieslo. Zničený je aj úsek pod železnicou, kde odtrhlo asi osemdesiat metrový úsek cesty. Ľudia to tam majú nedostupné, zajtra to budeme musieť ešte riešiť, aspoň čo sa týka zásobovania,“ zhodnotil. Objasnil, že v dotknutej časti sa nachádza zhruba dvadsať rodinných domov.

Nezvyčajné krupobite

Teplé počasie spôsobilo silné búrky s dažďami vo viacerých okresoch. V Detvianskej Hute, v okrajovej časti, na hranici s obcou Dobroč, zachytil jeden z miestnych silné krupobitie. Hrubou vrstvou ľadu mal „zasypaný“ celý dvor aj zárhradu.

„Išlo o lokálnu záležitosť, vyslovene na dvore toho pána. Do večera sme monitorovali celú dedinu, žiadne škody nevznikli ani na obilninách či iných plodinách. Bolo to fakt netypické, ale vo veľmi úzkom pásme,“ povedal starosta Pavel Šulek. S podobným javom sa vraj doteraz nestretol.

V noci z utorka na stredu vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji, kvôli nepriaznivej povodňovej situácie, trinásť zásahov. Do terénu vyrazili dvadsiati záchranári s ôsmimi kusmi techniky zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, z Banskej Bystrice, Krupiny, Lučenca a Novej Bane. Zasahovalo aj 25 dobrovoľných hasičov z Rimavskej Soboty, Detvianskej Huty, Železnej Breznice, Krupiny, Málinca, Cinobane a Brezničky.

„Išlo najmä o monitoring vodných tokov, technické práce spojené s odstraňovaním popadaných stromov a odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov. V obci Tajov bol krátko po devätnástej hodine starostkou vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity,“ vysvetlila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičsiého a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.

Hovorkyňa potvrdila, že závažnú udalosť evidovali už krátko po štrnástej v Kokave nad Rimavicou. „V časti Vlkovo došlo k vyliatiu toku Kokava a následnému masívnemu vytápaniu rodinných domov,“ doplnila s tým, že zásah hasičov tam trval do neskorých nočných hodín. V rámci techniky museli nasadiť aj čln. Práce v súvislosti s povodňami tam prebiehali aj v stredu.