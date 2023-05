Trnava čelí kritike. Úrad ju pokutuje, športovú dráhu za milión dala postaviť firme bez súťaže

Špeciálna športová dráha pre cyklistov, korčuliarov či kolobežkárov mala byť jednou z najväčších v krajine. Trnavskému magistrátu, ktorý za výstavbou pumptracku stojí, však zatiaľ rastú iba výdavky. A k nim sa pridávajú problémy. Najskôr súťažili projekt za 683-tisíc, potom ho zmenili na 850-tisíc a napokon "pristála" zákazka priamemu dodávateľovi a bude stáť takmer milión. Mesto k tomu navyše dostalo aj pokutu takmer 25-tisíc eur. Dôvodom je priame rokovacie konanie, ktoré bolo podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rozpore so zákonom. Ten poukázal aj na diery v transparentnosti. Mesto síce pokutu zaplatilo, no zároveň plánuje podať podnet na preskúmanie rozhodnutia.

Pumptracková dráha (umelý jazdný okruh) na okraji trnavského sídliska Prednádražie vyrastá na mieste bývalej bikrosovej dráhy na ploche viac ako šesťtisíc metrov štvorcových. Jej súčasťou bude detský okruh, veľký kombinačný pumptrack a tri metre široký bikros.

Pri obstarávaní zákazky však došlo podľa ÚVO k viacerým pochybeniam. Radnici preto uložil pokutu takmer 25-tisíc eur. Úrad pôvodne uvažoval nad pokutou takmer 50-tisíc eur. Trnavský magistrát však v stanovenej lehote súhlasil so všetkými zisteniami úradu ako aj s tým, že sa dopustil správneho deliktu. Výšku pokuty preto znížil úrad na polovicu. Riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík pre Pravdu potvrdil, že pokuta už bola zaplatená.

„Mesto Trnava prijalo rozhodnutie neodvolať sa voči pokute za namietané skutočnosti a zaplatilo 50 percent z celkovej výšky pokuty, čo je zákonný a štandardný postup. Zároveň však plánuje podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ÚVO, nakoľko ho vníma ako subjektívne,“ podotkla hovorkyňa trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová. Výsledkom by mohlo byť aj vrátenie už zaplatenej pokuty. Kontrola prebiehala od januára tohto roka a rozhodnutie bolo vydané 25. apríla.

Úrad poukázal na to, že po neúspešnej súťaži na vybudovanie pumptracku zvolilo mesto Trnava postup priameho rokovacieho konania v rozpore so zákonom. „Tento postup sa môže využívať len v odôvodnených prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže,“ pripomenul vo svojom rozhodnutí.

„Na zjavný nesúlad s postupom mesta pri tejto zákazke som upozornil na rokovaní mestského zastupiteľstva ešte v septembri minulého roka,“ zdôraznil mestský poslanec Rastislav Mráz na dnešnej spoločnej tlačovej besede dvoch menších poslaneckých klubov v blízkosti staveniska.

Spomenul najmä dva dôvody, ktoré vyvolávajú pochybnosti o férovej súťaži. Oba súvisia s tým, že mesto malo zásadným spôsobom zmeniť podmienky v priamom rokovacom konaní s firmou Agrostav Trnava v porovnaní s prechádzajúcim súťažným verejným obstarávaním, ktoré vyhlásilo začiatkom minulého roka.

Do súťaže sa vtedy prihlásili dvaja záujemcovia, bratislavská spoločnosť Pro exterier a trnavská firma CS. Obaja uchádzači boli napokon pre nesplnenie podmienok účasti vylúčení a verejné obstarávanie radnica následne zrušila.

„Pri prvej transparentnej súťaži bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na sumu viac ako 683-tisíc eur, v priamom rokovaní už bola zvýšená o takmer 200-tisíc na sumu 850– tisíc eur,“ poukázal poslanec Mráz. Vybudovanie dráhy má stáť podľa zazmluvnenej ceny takmer milión eur.

Ďalší problém sa týka technickej alebo odbornej spôsobilosti. Kým v súťaži ju mesto požadovalo ako jednu z podmienok pre účasť, v priamom rokovacom konaní s firmou Agrostav od nej podľa úradu upustilo respektíve splnenie tejto podmienky v prípade rokovacieho konania dostatočne neoverilo.

Radnica to však odmieta a argumentuje tým, že technickú alebo odbornú spôsobilosť preukázala oslovená firma prostredníctvom svojich hlavných subdodávateľov, a to predložením zoznamu ich referencií. „Máme za to, že z uvedeného referenčného zoznamu bolo dostatočne preukázané splnenie podmienky účasti, ktorá sa týka technickej alebo odbornej spôsobilosti,“ dodala trnavská hovorkyňa.

Podľa ÚVO však samotný zoznam referencií (a zoznam uskutočnených stavebných prác) nestačia. „Bez predloženia ďalších dokladov nie je možné konštatovať splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti,“ píše vo svojom rozhodnutí úrad.

Po preštudovaní rozhodnutia zaskočilo poslanca Mráza aj zistenie, že mesto zásadným spôsobom porušilo princíp transparentnosti. „Nebola dodržaná elektronická komunikácia. Firma Agrostav Trnava bola na rokovanie vyzvaná telefonicky a svoj ponukový rozpočet predložila osobne,“ dodal poslanec. Podľa úradu tým mesto vnieslo pochybnosti do postupu zadávania zákazky.

Spôsob oslovenia firmy Agrostav telefonicky a nie písomne, považuje radnica za procesný nedostatok. „Zákon neukladá spôsob oslovenia uchádzača, čo priznal aj samotný úrad,“ dodala. To, že ide o pochybenie, je podľa radnice subjektívny úsudok úradu. Hovorkyňa však priznala, že v budúcnosti budú na základe poučenia z tohto prípadu klásť väčší dôraz na písomnú formu komunikácie s uchádzačom.

Pumptrackovú dráhu si staviteľ prevzal v septembri minulého roka. Hotová mala byť do šiestich mesiacov od odovzdania, teda do marca tohto roku. Práce na stavenisku však stále prebiehajú. Ich predĺženie má súvisieť s poveternostnými podmienkami.