Mestá ponúkajú štedré „všimné“ pre každého novorodenca. V Brezne je to až 400 eur

Metropola Horehronia zvýšila svojim obyvateľom príspevok pri narodení dieťaťa už druhý raz v pomerne krátkom čase. V rámci Slovenska takto pomáha viacero samospráv, no Brezno je zrejme najštedrejšie. Suma, ktorú za novorodenca miestni dostanú od júna, je 400 eur. Vzorom im môže byť napríklad aj obec Bešeňová pri Ružomberku, ktorá ponúka síce "len" 300 eur, no opatreniu pripisujú masívne zvýšenie pôrodnosti.

Peňazí nikdy nie je nazvyš a zvlášť v rodinách s malými deťmi. Tie, ktoré od júna dostanú Brezňania za svojho novorodenca, ich určite potešia. V uliciach sme hovorili s viacerými, ktorí uznanlivo prikyvovali, že je to sympatický krok.

„Aspoň trochu to posilní rodinný rozpočet, ktorý je u mnohých veľmi skromný,“ mieni pani Júlia, ktorá pred sebou tlačila kočík s trojmesačnou vnučkou. „Viem, že dcéra určite túto pomoc čerpala a pochvaľovala si. Dostala vtedy 350 eur,“ povedala. Či si mladí vďaka zvýšenému príspevku trúfnu aj na ďalšie potomstvo, odhadnúť nevie. „To je vo hviezdach, ešte sa spamätávajú z tohto prvého prírastku,“ zasmiala sa.

Ján Moncoľ s manželkou Miroslavou majú dve deti – ročnú dcérku a trojročného syna. „O príspevku vieme, dostali sme ho za oboch. Pri prvom to bolo 150 a vlani sme dostali 350 eur. Uložili sme im to na sporiace účty. Dúfame, že v budúcnosti im to pomôže,“ zhodli sa rodičia.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Moncoľ, Miroslava Moncoľová, Kristínka, Brezno Ján a Miroslava Moncoľovci dostali vlani za dcéru Kristínku 350 eur. Príspevok čerpali aj za staršieho syna.

Impulz pre mladých

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa zaviedli v Brezne v roku 2016. Odvtedy išiel niekoľkokrát smerom hore. „Najskôr to bolo 200, neskôr 300 a vlani sme to zdvihli na 350 eur. Teraz, z hľadiska inflácie a celkového zdražovania, sme to dali na 400 eur,“ potvrdil brezniansky viceprimátor Andrej Barančok.

Ročne sa v tamojšej nemocnici narodí zhruba päťsto detí, no tie tam na svet privádzajú aj mamičky z okolitých obcí. Keďže jednou z podmienok čerpania príspevku je trvalý pobyt v Brezne, doteraz ním podporili 839 novonarodených detí. Primátor Tomáš Abel ozrejmil, že zvýšenie schválili poslanci na ostatnom rokovaní zastupiteľstva.

„Ide o peniaze, ktoré môžu rodičia žiadať pri splnení stanovených podmienok,“ upozornil Abel. „Príspevok pre novonarodené deti môže tunajším ľuďom pomôcť zvládnuť novú životnú situáciu,“ uviedol. Podčiarkol, že týmto krokom sledujú podporu mladšej generácie, teda mladých rodín s deťmi.

„Samozrejme, očakávame od toho aj lepšiu spätnú väzbu vo vzťahu k nášmu mestu, lebo ako vieme, viaceré samosprávy sa boríme s odchodom obyvateľov a slabou demografiou. Takto chceme našich občanov inšpirovať, aby tu zostali,“ poznamenal primátor. „Pri našom rozpočte, ktorý je zhruba 15 miliónov eur, to mestskú kasu nejako významne nezaťažuje. Ročne nás to vyjde do 40-tisíc eur,“ vysvetlil.

„Tento príspevok má pre nás veľkú hodnotu v tom, že nadväzuje na celkový život v Brezne. Nielen v oblasti školstva, ale určite aj v iných sférach. Potrebujeme mladé rodiny, ktoré sa zapájajú do fungovania mesta na rôznych úrovniach,“ povedal. Tvrdí, že ide len o jedno z mnohých opatrení a v krátkom čase prídu s ďalšími novinkami. O čo konkrétne ide, zatiaľ neprezradil. „Najskôr to musia schváliť poslanci,“ zdôvodnil. „Ale pôjde o ďalší impulz, aby si mladí ľudia zakladali rodiny,“ dodal Abel.

Či zvýšenie príspevku v Brezne prinesie želaný efekt, ukáže čas. Počet narodených detí s trvalým pobytom tam zatiaľ nestúpa. Štatistiky z breznianskej matriky ukazujú, že pred zavedením tohto benefitu sa tam napríklad v roku 2010 narodilo 200 detí. V roku 2015 ich prišlo na svet 203 a potom, od roku 2016, sa to vždy pohybovalo okolo čísla 200. Vedenie mesta verí, že najnovšie zvýšenie príspevku bude inšpirujúce a pohne sa to smerom nahor. Samozrejme, dôležitú úlohu pri tom budú zohrávať aj ďalšie kroky, ako je napríklad výstavba nájomných bytov.

Jasné podmienky

Každý žiadateľ príspevku od mesta musí splniť viacero podmienok. Obidvaja rodičia musia mať trvalý pobyt v Brezne a jeho udržateľnosť tri roky odo dňa vyplatenia peňazí. Okrem toho musí byť aspoň jeden z nich v priebehu osemnásťich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne rok. Za zamestnanie sa považuje riadny pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, samostatná zárobková činnosť, ale aj denná forma štúdia. Môže ísť aj o kombináciu zamestnania či podnikania a štúdia. V prípade, že pracovný pomer trvá, je akceptovaná aj materská dovolenka alebo dlhodobá práceneschopnosť.

O príspevok treba žiadať písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na webovej stránke mesta. Prípadne na mestskom úrade, kde odbor starostlivosti o obyvateľa poskytne podrobné informácie.

Koľko prispieva štát? Breznianske mamičky, samozrejme, dostávajú aj rôzne príspevky od štátu. Za svojho novorodenca teda, okrem „všimného“ od mesta, dostanú tiež jednorazovú dávku vyplácanú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je matke vyplácaná automaticky. Čiže bez toho, aby o ňu musela žiadať. Stačí mať trvalý pobyt na Slovensku. Za prvý až tretí pôrod dostane 829,86 a za štvrtý či ďalšie 151,37 eur. Ak sa súčasne narodí viac detí, za každé sa to navýši o 75,69 eur. Pri dnešnej pôrodnosti je najčastejším javom rodina, ktorá nemá viac ako troch potomkov. To znamená, že na novonarodené dieťa dostane bežná matka v Brezne dokopy 1 229,86 eur. Od štátu majú rodičia aj rôzne mesačné príspevky. Na dieťa do troch rokov môžu dostávať takzvané materské. Výška sa počíta ako 75 percent z denného vymeriavacieho základu (DVZ). Tento rok je stanovený na maximálne 79,62 eur. Nie každý má však na to nárok. Podmienky súvisia najmä s nemocenským poistením a prerušením poberania iných dávok. To znamená, že okrem materského si rodič nenárokuje na žiadne iné príspevky. Materské môže poberať matka (počas obdobia 34 týždňov) alebo otec (28 týždňov). Je však nutné predložiť žiadosť poisťovni, ktorá k tomu poskytne potrebné informácie. Vypláca sa raz za mesiac – ak má tridsať dní, výsledná suma je 1 791,70 eur, pri tridsaťjeden dňoch je to 1 851,40 eur. Klasicky sa však mesačne vypláca, pri deťoch do troch rokov, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do šesť rokov, rodičovský príspevok. Treba oň písomne požiadať úrad práce. Mesačne to vychádza, ak rodič nepoberal materské, na 301 eur. V opačnom prípade, ak materské poberal, je to 412,60 eur. Prilepšiť si rodičia môžu aj daňovým bonusom. Využívať ho je možné až do 25 rokov dieťaťa – ak ide o študenta dennou formou. Maximálna výška je, ak má dieťa menej ako 15 rokov, 100 eur mesačne. Ak má viac ako pätnásť rokov, je to 50 eur. Každý mesiac sa vypláca aj prídavok na dieťa, ktorý je v aktuálnom roku nastavený na 40 eur mesačne. Ak nie je možné využiť daňový bonus, k prídavku sa dá uplatniť aj príplatok 30 eur. Úrad práce ho začne vyplácať po podaní žiadosti. Dokopy teda dostávajú mamičky od štátu, na deti do troch rokov, mesačné príspevky vo výške 441 alebo 552,60 eur. Samozrejme, v druhom prípade ide o tie, ktoré predtým, teda viac ako osem mesiacov, poberali materské. Tie, ktoré nemôžu využiť daňový bonus, sú na tom o niečo horšie. Celkovo dostanú mesačne 331 eur.

Bešeňová rastie

Zisťovali sme, kde a v akej sume majú podobné príspevky v iných mestách. V Nitre je to napríklad 85, v bratislavskej Rači 100 a v Seredi 200 eur. Obec Bešeňová pri Ružomberku však ponúka až 300 eur za novorodenca. Zdá sa teda, že hneď po Brezne dáva najviac. V rámci dedín jej zrejme patrí prvenstvo. Starosta Martin Baran hovorí, že to už prinieslo aj svoje ovocie v podobe zvýšenej pôrodnosti.

„Starostom som od roku 1999 a počet obyvateľov nám stúpol na takmer dvojnásobok. Keď som začínal, mali sme ich 370, teraz je ich 730,“ povedal.

S vyplácaním novorodeneckého príspevku začala obec už v roku 2004 – vtedy išlo o sumu 150 eur. Postupne to stúplo na 200 a od roku 2012 na súčasných 300 eur. „Je to spojené s úsmevným príbehom. V tom čase sme tu mali päť nastávajúcich mamičiek, ktoré sa ma pýtali, aký príspevok dostanú. Povedal som, že 200 eur, ale keď ich bude desať, zvýšime to. Potom prišli s vyhlásením, že už ich je jedenásť a zdvihli sme to,“ zaspomínal so smiechom. Pôrodnosť v obci sa odvtedy zvýšila.

„Ale nie je to len tým príspevkom. Za osem rokov sme postavili sedem nájomných bytoviek, takže celkovo pribudlo 115 bytov. Jednoducho sme vytvorili podmienky pre mladých, aby si tu založili rodinky. Teraz sa nám napríklad do škôlky prihlásilo dvadsať detí. To sme tu za 25 rokov nemali,“ podotkol starosta. Objasnil, že pred zavedením zvýšeného príspevku sa v Bešeňovej rodili štyri, maximálne sedem detí ročne.

„Tento rok už máme avizovaných dvanásť tehotných mamičiek, z toho sa už deväť detí narodilo,“ vysvetlil. „Keby neprišli pandémia a vojna na Ukrajine, už by sme to zdvihli na 500 eur. Zabrzdilo nás zdražovanie energií a radikálne kroky vlády voči samosprávam,“ doplnil starosta.